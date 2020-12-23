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На відновлення Донбасу потрібно $20 млрд, - Резніков

На відновлення Донбасу потрібно $20 млрд, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що на відновлення Донбасу після війни знадобиться "астрономічна" сума.

Про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів, на якому була схвалена концепція розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За словами Рєзнікова, для мінімального відновлення Донбасу після війни необхідно понад $20 млрд (569 млрд грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України

"Всі ці цифри, звичайно, орієнтовні, але єдине, що зрозуміло вже зараз, - вони астрономічні, і вирішити ці завдання за рахунок коштів державного бюджету, донорів або чергових кредитів неможливо. Тому єдиний вихід - це інвестори", - сказав Резніков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в середу, 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року.

Автор: 

Кабмін (14097) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+24
з росії вимагайте.

На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 472
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23.12.2020 19:00
+20
На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 3764На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 5642Это быдло в Донецке уже не вылечить...
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23.12.2020 19:04
+10
"Востанавлювати" донбас треба напалмом!
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23.12.2020 18:59
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Дурко бачив шо там кацапи наробили,звідки ця цифра?Може побачив у очку Пуйціна?
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23.12.2020 18:58 Відповісти
Бачиш, недарма ти за ЗЕ дупу рвав. В твоїй квартирі в Горлівці кадирівці понасирали?- нову збудуємо.
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23.12.2020 19:01 Відповісти
Пан Петро жодному переселенцю не дав і копійчини,не те шо квартири,а Зеля,це той самий Петро.
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23.12.2020 19:41 Відповісти
Дуркові треба пояснити, що є таке поняття - "контрибуція". Її мала б виплатити кацапія, якби програла війну. Але для цього потрібно боротися. І не обов'язково на полі бою, а й на міжнародній арені. Створювати коаліції, робити жорстокішим санкції, а не займатися перемовини, здаючи національні інтереси.
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23.12.2020 19:32 Відповісти
Офіційно ми не знаходимось у стані війни з кацапами, - у Пеці духу не вистачило назвати війну війною. Так що контрибуції не буде.
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23.12.2020 19:39 Відповісти
Зате у Зєлі вистачило. Нє?
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23.12.2020 19:46 Відповісти
А шо ти на кловуна стрєлку переводиш?Це Петро Гетьман,а Зеля кловун,а виявляється шо немає ні якої різниці.
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23.12.2020 19:49 Відповісти
Бо Петро таки хоч щось робив. А не шукав миру в очах *****. І не зливав спецоперації кацапам.
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23.12.2020 19:52 Відповісти
Де результат?Хто почав домовлятись з Ху"лом у Мінську?
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23.12.2020 20:05 Відповісти
Дійсно, а хто? І головне-чому? Знаєш, сам нагкглиш, чи розказати? Заодно і фото з цієї зустрічі нагугли.
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23.12.2020 20:42 Відповісти
,,таки хоч щось робив... ,,
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23.12.2020 20:30 Відповісти
Це вже з відкатами, чи без?
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23.12.2020 18:58 Відповісти
20 арбузов всего? -- Яныка верните -- у него всё есть... ...даже больше.
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23.12.2020 18:58 Відповісти
и скока бидным олигархам 90 или 99%???? вы что нафиг нам той Димбьасс а даром те любители попы Путина не хотят на каторгах лет по 20 поработать. Над своими же трудами???
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23.12.2020 18:58 Відповісти
Себе его выпиши , можешь и всю русню рвавшую ж… за нарика🤢🤡💩какламойного
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23.12.2020 19:29 Відповісти
Я сразу не согласен . Однозначно . В Днепре нет аэропорта . Пусть кормильцы потерпят .
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23.12.2020 18:58 Відповісти
В Днепре и не только , ещё много чего нет , пусть кормильцы просто идут на ...
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23.12.2020 19:09 Відповісти
На РАБссии есть украденные 2 триллиона долларов и Путлер восстановить может даже 200 донбассов.... + Чукчастан и Ингушетию впридачу с Абхазией и Ю.Осетией...
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23.12.2020 18:59 Відповісти
Планов громадье у импотентов зеленых! Вы сначала освободите оккупированный Донбасс а потом планируйте.
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23.12.2020 18:59 Відповісти
Пеця не зміг і Зеля теж не зможе
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23.12.2020 19:42 Відповісти
"Востанавлювати" донбас треба напалмом!
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23.12.2020 18:59 Відповісти
Нічого. Хліба не їстимемо, але відбудуємо. Кармільци наші!
Тьху.
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23.12.2020 18:59 Відповісти
з росії вимагайте.

На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 472
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23.12.2020 19:00 Відповісти
Это с коэффициентов "протечки"? Коэффициент "протечки" 1,5 или 2,2 ?
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23.12.2020 19:00 Відповісти
Потом сбрешут - «мыши съели и говна не оставили « - МЕГАВОРЬЕ 🤢🤡
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23.12.2020 19:31 Відповісти
Гівно з'їли зебіли.
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23.12.2020 19:47 Відповісти
А потім знову: "путєнввєді" Ні: спочатку хай рузькомірці - нах, за порєбрік!
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23.12.2020 19:01 Відповісти
К чему воздух сотрясать? Мы что его уже освободили? Когда освободим смета будет иной
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23.12.2020 19:02 Відповісти
Я все більше і більше схиляюсь до думки Шо воно вже й таке... не дуже й потрібне...
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23.12.2020 19:12 Відповісти
Тёща с тестем -- с Донецка -- приезжали к нам до Войны...
...а ещё раньше, лет на 20, я на ихней доце женился -- там уже тогда нечего было восстанавливать -- токо вывозить! -- шо я и сделал...*)
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23.12.2020 19:02 Відповісти
Это которую ты с детьми бросил?
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23.12.2020 19:22 Відповісти
Та бросил... -- одной 45, второй 27, третьей 20... -- сплошные младенцы...*)
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23.12.2020 19:24 Відповісти
А минчанка в курсе твоих шуров -муров?
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23.12.2020 19:37 Відповісти
Ты такой любопытный, как чисто мусор, а не честный пенсионер...

Всё ОК у нас -- и Доця -- 9 лет -- папу любит.
А с какой барышней ты живёшь и жизни радуешься? ...*)
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23.12.2020 19:43 Відповісти
Да я все с одной, тесть тоже из донецких(Тютюнник). Так что мы может и родня какая никакая.
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23.12.2020 20:00 Відповісти
По Евклидовой геометрии все люди братья и все лошади одного цвета... *)
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23.12.2020 20:02 Відповісти
На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 3764На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 5642Это быдло в Донецке уже не вылечить...
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23.12.2020 19:04 Відповісти
І не треба. Території забрати, обгородити колючим дротом і показувати, як заповідник, новий Чорнобиль. І ніяких інвестицій. Природний відбір і боротьба за хавчик зроблять всю роботу.
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23.12.2020 19:49 Відповісти
быть инвестором не значит быть самоубийцей. Любой инвестор туда не пройдет мимо бени или иже с ним. Они ведь там хозяйничают. Инвесторам это надо - рисковать лишиться всего в любой момент в пользу бени? С другой стороны, оно нам надо? Может есть смысл оставить все как есть в качестве наглядного примера для учебников истории? Учить деток, к чему приводит русский мир и олигархат.
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23.12.2020 19:04 Відповісти
Я теж так думаю... Приклад не тільки долбас, ще раніше так зване придістров'я в Молдові. Це ***** зробило навмисно щоб Молдову, Україну та Грузію не прийняли в НАТО.
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23.12.2020 19:18 Відповісти
Идите на**** со своим даунбасом. ВЫ сначала его освободите от окупантов как и крым. Ато они уже восстанавливать собрались то что сейчас контролируется врагом
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23.12.2020 19:07 Відповісти
Даунбас будет больше ценен и востребован невосстановленым. Например для разных туристов и екстремальных дигеров как Чернобыльская Зона.
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23.12.2020 19:08 Відповісти
Сепаратисты должны быть наказаны. Восстановить их до уровня первобытно-общинного строя.Выдать семена и мотыги. И вперёд, с песней, в поте лица своего.
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23.12.2020 19:08 Відповісти
А Резников ничего не попутал какой нах дербюджет
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23.12.2020 19:08 Відповісти
единственное что я понял из факта приведеного этим самым в ж.пу переговорщиком резником - это то что лугандон будут восстанавливать за счет моей зарплаты и пенсий моих престарелых родителей.... я понимаю таким багатым буратинам как зельц ермак или этот резник по юух, но ц меня другого дохода нет а воровать я не умею.... поэтому я только з стену и ррв с крокодилами и пусть вата там выздыхает
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23.12.2020 19:10 Відповісти
Ничего ты не понял, когда начнут восстанавливать, твоя зарплата , да даже пенсия и твоих родителей не нужна будет, не успеете.
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23.12.2020 19:27 Відповісти
во -первых я очень рад что ты успеешь! или ты думаешь, что сейчас у нас бабки не отнимают на ништяки предателям??? про всякие кпвв и службы вокруг, про поезда из Киева в лугандон, про молодых лугандонрвцах и крысчанах учащихся в наших ВУЗах бесплатно читал? эти бабки откуда ты думаешь??? зчей счет гуляем а Лёха? правильно за наш счет гуляют...во вторых , понимая что тебе это не нравится, поскольку тебя видимо с тем чудесным краем кормильцев Украины что то связует, но я стену и ров с крокодилами предложил строить уже завтра и не ждать, чтобы не успеть.... догоняешь Лёха?
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23.12.2020 19:43 Відповісти
Да не обижайся, я тоже не доживу, я же не вечен. А деньги, это такое, не туда, так в другое вбухают. Это все кому то выгодно, так что, спешить не будут.
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23.12.2020 19:52 Відповісти
да ты тоже ничего не понял! я к тому что не нужен нам сейчас лугандон с его разпи.женной экономикой и инфраструктурой..и отравленой роспропагандой ватой... заморозить все отношения перекрыть все пункты пропуска увеличить ширину линии размежевания на дальность прямого выстрела всеё плотно заминировать и построить доты ну как между сев и южн Кореями, вот тогда и жертв не будет и денег столько тратить на предателей не придется... и наконец занятся проблемами внутри страны а не на её кордонах. вот я о чём. а то что ты предрекаешь - это можно до безконечности сопли жевать. но наш гарантик сцыкун он так и будет му му и б а ть и тянуть до конца срока. слишком труслив и нерешителен оказался.....
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23.12.2020 20:23 Відповісти
Что собираетесь восстанавливать???? Разграбленные заводы??? - так они все частные и большинство из них были банкротами еще до войны. ДАП ???? А КТО туда будет летать???? А взорванный путепровод на путиловке таких денег не стоит!
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23.12.2020 19:10 Відповісти
на путиловке им и переезд со шлагбаумом сойдет, как у дедов
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23.12.2020 22:00 Відповісти
А еще посчитать, сколько там будет стоить создать новые органы власти и разгрести последствия действий прежних. Я вообще не вижу вариантов.
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23.12.2020 19:10 Відповісти
Йди на *** уйобище!
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23.12.2020 19:12 Відповісти
Довелось быть на Донбассе пару раз по работе в сентябре 2013 года.Ехал поездом Киев-Мариуполь.Поразил мусор во всех вагонах после Днепропетровска.Спрашиваю проводницу,почему после Киева и станции Знаменка такой срач и пьяная молодежь в вагонах?Ответ был крутым...молодежь и студенты из Донбасса едет домой на каникулы ...
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23.12.2020 19:16 Відповісти
Я родом из Харьковщины, постоянно ездил с бабкой к ее родственникам то в амвросиевку, то илловайск и все это через донецк. Еще с детства, запомнилось грязище и уголовный беспредел, который творился там. И это речь идет о каких-то 200 км растояния от моего дома. Я представляю какой шок испытывали жители Львова или Франыка, когда приезжали в горловку или какое-то енакиево.
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23.12.2020 19:30 Відповісти
350 км
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23.12.2020 20:24 Відповісти
ну вот пусть рашка вместе с сепарами местными и воставливает-
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23.12.2020 19:21 Відповісти
За 20 млрд дешевле вообще ничего не востанавливать: старики подохнут и в таких условиях, а молодежь свалит в другие места. Через 30 лет туда можно будет возить туристов как сейчас возят в чернобыль и зарабатывать на этом деньги. Кстати, и заповедник этот получит название: "к чему приводит человеческая тупость и русский мир".
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23.12.2020 19:22 Відповісти
Как дороги отдать в концессию Ахметке.
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23.12.2020 19:24 Відповісти
Резников *****
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23.12.2020 19:25 Відповісти
Порношут 🤢🤡🎪. других не держит
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23.12.2020 19:35 Відповісти
Наверное инвесторы строятся в очередь!
Работящее, образованное, культурное население ...
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23.12.2020 19:26 Відповісти
Из недавней истории Украины...
ВРИО премьер-министра Украины миллиардер и герой Украины Ефим Звягильский 1994 год...,Чтобы обеспечить угольную промышленность нам надо ежегодно давать Донбассу 12-14 миллиардов гривен дотаций в угольную отрасль.Вопрос простой...откуда и кого отбирали такую массу средств для того чтобы шахтеры не стучали касками по асфальту..типа дайте пожрать...
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23.12.2020 19:29 Відповісти
На восстановление Донбасса нужно $20 млрд, - Резников - Цензор.НЕТ 877
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23.12.2020 19:32 Відповісти
На відновлення Донбасу потрібно $20 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 8149
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23.12.2020 19:36 Відповісти
сивоха?
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23.12.2020 22:03 Відповісти
Даунбасцы развалили, пусть сами и востанавливают свой дом.
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23.12.2020 19:32 Відповісти
Теперь пусть внуки и правнуки восстанавливают расплачиваются и строят новую даунбасию за своих прокацапских скотов дедов , баб , всех родичей которые зазывали кацапских скотов
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23.12.2020 19:34 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/search?updated-max=2019-12-11T00:41:00-08:00&max-results=25&start=61&by-date=false За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз" производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства.
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.

За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.

Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.

В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
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23.12.2020 19:36 Відповісти
Путлер столкнул лбами Донбасс и ДАУНбасс,это его фишка...,так было в Грузии,Придестровье,а сегодня на Кавказе...,Белоруси...,а завтра будет Казахстан...
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23.12.2020 19:38 Відповісти
сенатор, нам вообще то по юух, что там на Кавказе или в Белоруси, своё бы г а в но разгрести. вы же не верили что украинцы про главу рашки говорили, а оказалось мы правы были - оно таки х у й ло!!!!!
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23.12.2020 19:51 Відповісти
ПУСТЬ РОССИЯ ПЛАТИТ ГАЗОМ !!! ИЛИ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ИХ ГАЗОПРОВОДЫ !!!
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23.12.2020 19:50 Відповісти
и шо тебе за это меркель и макрон которые пользуются газом проходящим транзитом через Украину, спасибо скажут? илииподарят 500 эскимо? тут надо шо то другое думать.....
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23.12.2020 19:54 Відповісти
ПОХЙ МЕРКЕЛЬ С МАКРОНОМ !!! ПРИГЛАСИТЬ АРМИЮ США НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ !)
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24.12.2020 11:37 Відповісти
Правдивый, я за "давай пригласим"! Только я из истории знаю, что никто за тебя или вместо тебя, пацан , воевать не будет, пока ты сам не раздуплишься возьмешь автомат и не начнешь гнать рашистов с того лугандона и крыма. правда у меня на чудесный край кормильцев всея Украины свой взгляд - они со своим рас п и з ж енным лугандоном и его отравленой рашкой ватой Украине и на йух не нужны - я за стену и ров с крокодилами.
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24.12.2020 13:10 Відповісти
СНАЧАЛА ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ, А ПОТОМ МОЖНО РОВ )
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24.12.2020 13:12 Відповісти
как в анекдоте про сталина - НУ ИЛИ ТАК....
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24.12.2020 13:29 Відповісти
поводить по губам деликатесными 20 миллиардами, можно даже дать понюхать... и послать... те деньги на развитие Большой Украины. если что то и строить, никак не в рассаднике даунбаско-лугандонской заразы...
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23.12.2020 20:01 Відповісти
Джон Юз сказал, БОЛТ ИМ
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23.12.2020 22:09 Відповісти
Який інвестор буде вкладати кошти в ту чорну диру? Для чого ці розмови та ви відновіть економіку України ,скільки ви створили робочих місць ? відновлювати економіку того деградованого регіону повинен агресор тобто рф ,а не за рахунок українських платників податків ,до того про що мова ,а ви що контролюєте ті території ?
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23.12.2020 20:03 Відповісти
какие 20 млрд???? там грунтовые воды в шахтах с радиацией уже прут наружу...там через полгода будет второй чернобыль и ликвидировать все это будет стоить далеко не 20 млрд. (это если вообще захочется это делать)
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23.12.2020 20:09 Відповісти
пропоную створити там радіаційно-екологічний біосферний заповідник типу чорнобильського,огородити як слід ну і таблички інформаційні встановити і все нехай природа працює,років за 300 може відновиться.
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23.12.2020 20:33 Відповісти
Какое "васстанавление ДАУНбаса" ??? Вы там офигели? ТУТ, на ВСЕГДА подконтрольной треитории стройте, инвестируйте. ТАМ НОЛЬ - ХЕР в РЫЛО. Что заработают за то и будут жить. (если останется за что строить после вычета "кармильцеФФ"). НЕЧЕГО за рашу было прыгать.
Волка нефиг кормить - все равно в лес смотрит.
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23.12.2020 20:37 Відповісти
Там будет скоро одно большое соленое озеро. Кто и что там собирается восстанавливать?
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23.12.2020 20:45 Відповісти
"Инвесторы"? За 30 лет в Украину из инвесторов пришли только финансовые спекулянты. Все остальные "инвестиции"- это легализация ранее выведенных средств. Фраза- "придут инвесторы" сродни фразе-"отлезте от меня и не морочте голову."
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23.12.2020 20:49 Відповісти
Вовчик знає де ті кошти взяти. Захмарні тарифи ще не космічні.
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23.12.2020 21:12 Відповісти
Всево лишь!Вот и приходит время вернуть ворованные у нас деньги.ахметов соучастник войны,бойко пусть вышки притянет,янукович камазы с нашим баблом,и даже хватит каждой бабе по тортику на 8 марта,как делал ахметов в Донецке до войны за наши деньги.И желательно что бы туда уехал жопаблок и за жиддя.
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23.12.2020 21:17 Відповісти
Кучма озвучил сумму более чем за 100 млрд дол ...Если учитывать, что зелёные идиоты не умеют считать, то Кучма скорее всего прав!

. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.
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23.12.2020 23:09 Відповісти
Список заводов, вывезенных в Россию с Донбасса..и масштабы разграбления Россией оккупированной части Донбасса

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=835555
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23.12.2020 23:20 Відповісти
 
 