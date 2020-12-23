На відновлення Донбасу потрібно $20 млрд, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що на відновлення Донбасу після війни знадобиться "астрономічна" сума.
Про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів, на якому була схвалена концепція розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
За словами Рєзнікова, для мінімального відновлення Донбасу після війни необхідно понад $20 млрд (569 млрд грн).
"Всі ці цифри, звичайно, орієнтовні, але єдине, що зрозуміло вже зараз, - вони астрономічні, і вирішити ці завдання за рахунок коштів державного бюджету, донорів або чергових кредитів неможливо. Тому єдиний вихід - це інвестори", - сказав Резніков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в середу, 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року.
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Тьху.
...а ещё раньше, лет на 20, я на ихней доце женился -- там уже тогда нечего было восстанавливать -- токо вывозить! -- шо я и сделал...*)
Всё ОК у нас -- и Доця -- 9 лет -- папу любит.
А с какой барышней ты живёшь и жизни радуешься? ...*)
Работящее, образованное, культурное население ...
ВРИО премьер-министра Украины миллиардер и герой Украины Ефим Звягильский 1994 год...,Чтобы обеспечить угольную промышленность нам надо ежегодно давать Донбассу 12-14 миллиардов гривен дотаций в угольную отрасль.Вопрос простой...откуда и кого отбирали такую массу средств для того чтобы шахтеры не стучали касками по асфальту..типа дайте пожрать...
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
Волка нефиг кормить - все равно в лес смотрит.
. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=835555