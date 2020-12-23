На відновлення Донбасу потрібно $20 млрд, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що на відновлення Донбасу після війни знадобиться "астрономічна" сума.

Про це він заявив на засіданні Кабінету Міністрів, на якому була схвалена концепція розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За словами Рєзнікова, для мінімального відновлення Донбасу після війни необхідно понад $20 млрд (569 млрд грн).

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"Всі ці цифри, звичайно, орієнтовні, але єдине, що зрозуміло вже зараз, - вони астрономічні, і вирішити ці завдання за рахунок коштів державного бюджету, донорів або чергових кредитів неможливо. Тому єдиний вихід - це інвестори", - сказав Резніков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в середу, 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року.