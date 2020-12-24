Голова Запорізької облради Боговін подав у відставку

Голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін, якого половина депутатського корпусу назвала самопроголошеним, заявив про свою відставку. У ніч на четвер депутати обрали третього за останню декаду голову Запорізької обласної ради - Олену Жук.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про свою відставку Боговін заявив у середу ввечері під час сесії Запорізької обласної ради.

"Події, які розгорнулися тут, не додають нам і відволікають від основних обов'язків. Мета облради працювати в інтересах громади. І люди чекають ухвалення важливих рішень. Як за мене, так і за вас, частина людей віддала свої голоси. Те, що ми бачимо, не прикрашає нікого. І особливо не радує наших виборців"- заявив Боговін.

За відставку Боговіна проголосували 44 депутати із 84-х.

Друга частина депутатського корпусу, яка опинилася в меншості, заявила, що ця сесія нелегітимна. Депутати наголошували, що минулого тижня на сесії облради вже був обраний його голова - Віталій Толочек (один із чотирьох депутатів, що вийшов з фракції "Слуга народу" в облраді на знак протесту проти силового тиску на депутатів під час процедури голосування за Боговіна на посаду глави Запорізької облради).

В ході сесії фракція "Слуга народу" висунула нову і єдину кандидатуру на посаду голови Запорізької облради - Жук - керівницю патронатної служби ексглави Запорізької облдержадміністрації Боговіна, також раніше була співробітником компанії Боговіна.

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Опівночі середи 46 депутатів Запорізької облради приступили до голосування, в результаті чого всі вони віддали голоси за Жук. Вона склала присягу.

Таким чином, за останні дев'ять днів депутатам Запорізької обласної ради вдалося обрати вже третього за рахунком главу Запорізької облради.