Глава Запорожского облсовета Боговин подал в отставку

Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин, которого половина депутатского корпуса назвала самопровозглашенным, заявил о своей отставке. В ночь на четверг депутаты избрали третьего за последнюю декаду председателя Запорожского областного совета - Елену Жук.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О своей отставке Боговин заявил в среду вечером во время сессии Запорожского областного совета.

"События, которые развернулись тут, не добавляют нам и отвлекают от основных обязанностей. Цель облсовета - работать в интересах громады. И люди ждут принятия важных решений. Как за меня, так и за вас часть людей отдала свои голоса. То, что мы видим, не красит никого. И особенно не радует наших избирателей" - заявил Боговин.

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За отставку Боговина проголосовало 44 депутата из 84-х.

Вторая часть депутатского корпуса, оказавшаяся в меньшинстве, заявила, что данная сессия нелегитимна. Депутаты отмечали, что на прошлой неделе на сессии облсовета уже был избран его глава - Виталий Толочек (один из четырех депутатов, вышедший из фракции "Слуга народа" в облсовете в знак протеста против силового давления на депутатов во время процедуры голосования за Боговина на должность главы Запорожского облсовета).

В ходе сессии фракция "Слуга народа" выдвинула новую и единственную кандидатуру на должность председателя Запорожского облсовета - Жук - руководительницу патронатной службы экс-главы Запорожской облгосадминистрации Боговина, также, ранее была сотрудником компании Боговина.

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В полночь среды 46 депутатов Запорожского облсовета приступили к голосованию, в результате чего все они отдали голоса за Жук. Она приняла присягу.

Таким образом, за последние девять дней депутатам Запорожского областного совета удалось избрать уже третьего по счету главу Запорожского облсовета.