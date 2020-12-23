Черниговский облсовет не смог собраться на сессию из-за отсутствия кворума

Внеочередную сессию Черниговского областного совета 8-го созыва, назначенную на среду, 23 декабря, перенесли на 28-е число из-за отсутствия кворума.

Для участия в пленарном заседании зарегистрировался только 31 депутат из 64-х в списке. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Зарегистрировались представители только трех фракций - "Родной дом", "Слуга народа" и "Радикальная партия Ляшко", - уточнили в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью облсовета.

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Ранее именно эти три политические силы объединились в коалицию и, имея 33 голоса, избрали руководство главного органа местного самоуправления области. Остальные депутаты - представители 5 фракций - участия в голосовании не принимали и заявляли, что выборы прошли с нарушением законодательства. Сегодня часть этих депутатов на сессию пришла, однако не регистрировалась.

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По итогам местных выборов 25 октября места в Черниговском областном совете получили представители 8-ми политических партий: "Родной дом", "Наш край", "Слуга народа", "Радикальная партия Ляшко", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - за жизнь","За будущее","Европейская солидарность". Больше всего депутатских мест (19) досталось партии "Родной дом", учредителем которой является Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.