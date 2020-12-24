Без стратегії стосовно РФ ми не можемо гарантувати безпеки України, - Кулеба

Україна не може гарантувати власної безпеки без стратегії щодо Російської Федерації. Україні потрібно навчитися жити з РФ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будь-яка людина, яка здатна тверезо мислити, розуміє, що без стратегії щодо Російської Федерації ми не можемо гарантувати нашої безпеки... Ми повинні навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком, і для цього треба тверезо оцінити ситуацію", - сказав Кулеба.

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