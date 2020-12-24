Без стратегії стосовно РФ ми не можемо гарантувати безпеки України, - Кулеба
Україна не може гарантувати власної безпеки без стратегії щодо Російської Федерації. Україні потрібно навчитися жити з РФ.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Будь-яка людина, яка здатна тверезо мислити, розуміє, що без стратегії щодо Російської Федерації ми не можемо гарантувати нашої безпеки... Ми повинні навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком, і для цього треба тверезо оцінити ситуацію", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+3 GM Harvester
показати весь коментар24.12.2020 11:33
+2 дмитрий иванов #379098
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+1 Vladimir Soukhov
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далі писано про відстойник чад і домочадців кремлемордорської "іліти"
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Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
Россия будет использовать любые и даже самые жесткие методы противодействия подобной политике. Очевидно что такая политика во вред и самой Украине.
Не глупые люди записали в декларацию нейтральный статус. А сейчас американцы Украину используют как таран против России. Но сам таран разваливается быстрее чем ток куда он направлен.