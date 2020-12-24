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Без стратегії стосовно РФ ми не можемо гарантувати безпеки України, - Кулеба

Без стратегії стосовно РФ ми не можемо гарантувати безпеки України, - Кулеба

Україна не може гарантувати власної безпеки без стратегії щодо Російської Федерації. Україні потрібно навчитися жити з РФ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Будь-яка людина, яка здатна тверезо мислити, розуміє, що без стратегії щодо Російської Федерації ми не можемо гарантувати нашої безпеки... Ми повинні навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком, і для цього треба тверезо оцінити ситуацію", - сказав Кулеба.

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безпека (936) МЗС (4139) росія (65328) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Страны Балтии вам в пример.
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24.12.2020 11:33
+2
Ну и, какие конкретные предложения от Кулебы по поводу совместной жизни?
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24.12.2020 11:32
+1
А без них нельзя что-ли жить ?
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24.12.2020 11:31
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А без них нельзя что-ли жить ?
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24.12.2020 11:31 Відповісти
Ну и, какие конкретные предложения от Кулебы по поводу совместной жизни?
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24.12.2020 11:32 Відповісти
Страны Балтии вам в пример.
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24.12.2020 11:33 Відповісти
Вроде много не пью. Но уверенна, что нужно не привыкать жить в страхе, а думать как активно способствовать демонтажу РФ
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24.12.2020 11:33 Відповісти
Из всех возможных стратегий народом была выбрана коленно-локтевая: так удобнее не видеть, что происходит. Но расчет на то, что это поможет ошибочен. Это не поможет. Когда надоест попросят сменить стратегию на новую, более свежую. А потом опять...Так народ и будет переходить из одной стратегии в другую даже не пытаясь понять, что же происходит.
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24.12.2020 11:34 Відповісти
из всех стратегий самая лучша - це зеленая и нет ничего лучше
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24.12.2020 11:37 Відповісти
кто такие мы??? вы - зеленоголовые?? или они - петишисты и опожоповцы??? всё можно и возможно, главное чтобы было дано и желание конечно..
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24.12.2020 11:47 Відповісти
для тєх, кто в танкє:
далі писано про відстойник чад і домочадців кремлемордорської "іліти"

https://mobile.twitter.com/DocFrm Doc @DocFrm

Очень смешно читать в группе мамок русскоговорящих в Женеве, как они планируют экспедицию в рашку, чтоб «купить» сертификаты о вакцинации против COVID,
будто их прям на улицах Женевы будут хватають за жёппы и вакцинировать НАСИЛЬНО. Какие больные на голову, Боже, средневековье...
Та там что не пост - то трЭш полный. Там святой водой запасаются и прочее. Серьезно, я знала что кацапы тютю, но не знала, что они реально припераются со своим самоваром и никак не принимают культуру, образ мышления, образование, систему ценностей страны, в которой живут 10+ лет... Местные их боятся как чёрт ладана. Знають прекрасно, что им нельзя доверять.
Вони - мешки з грошами. Біженців з рашки у Швейцарії я не знаю, лише багатіїв. Вони взагалі проти вакцин.
Так, ковида не существует в их системе координат. Все вакцины - зло в принципе для них.
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Послать нахер кацапів, закрити кордони, дати час для роздуму мешканцям окупованої частини Донбасу залишаються вони з парашкостаном чи переїжджають на підконтрольну територію. Тим хто переїде треба надати допомогу на купівлю квартири чи хати в селі та забезпечити першим робочим місцем. Все. Не признавати захоплені кацапами території кацапськими включаючи Крим, нехай кацапи живуть під санкціями. Повірте, якби так зробили то кацапи б зразу зашевелились. Вони не готові довго годувати лугандон.
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24.12.2020 11:49 Відповісти
Судя з усього стратегія у зелених колаборантів це вазилін і поза колгоспниці на буряковій плантації. Коли ЖОДНОЇ оборонної програми не виконано. Яка може бути стратегія коли дурні не володіють навіть тактичними питаннями?
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24.12.2020 11:50 Відповісти
Что означает 'научится жить с россией'? Включить 'заднюю' и отказатся от НАТО?
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24.12.2020 11:55 Відповісти
Кулеба как первый раз замужем. Даже если будет принята какая-то там стратегия, то все равно она останется пустой бумажкой. Никто ничего выполнять не будет. Наши законы, они как тот суслик, который есть , но его никто не видит.
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24.12.2020 12:07 Відповісти
Вы хотите научиться жить с....маленькими зелеными???? Это фантастика! Это значит, вы вообще не читали манускрипт Войнича и...скорее даже ничего не слышали о нем.
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24.12.2020 12:35 Відповісти
Попытки Украины дружить против России с США скорее всего ничего хорошего Украине не принесут ни в близкой ни даже в среднесрочной перспективе.
Россия будет использовать любые и даже самые жесткие методы противодействия подобной политике. Очевидно что такая политика во вред и самой Украине.
Не глупые люди записали в декларацию нейтральный статус. А сейчас американцы Украину используют как таран против России. Но сам таран разваливается быстрее чем ток куда он направлен.
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24.12.2020 13:00 Відповісти
догнать и в тухес вилкой БАЦ! ..
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24.12.2020 13:08 Відповісти
 
 