Злочини проти Майдану: суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екс-заступника голови МВС

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, який наразі переховується від органів слідства та суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Ексзаступнику міністра інкриміновано вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України).

Зазначене рішення дозволить проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

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