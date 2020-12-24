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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Злочини проти Майдану: суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екс-заступника голови МВС

Злочини проти Майдану: суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екс-заступника голови МВС

За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, який наразі переховується від органів слідства та суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Ексзаступнику міністра інкриміновано вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України).

Зазначене рішення дозволить проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злочини проти Майдану: суд дозволив спецрозслідування щодо ексглави СБУ Якименка

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А Татаров в ОП отсидится, - свой парень рыгозеленский.
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24.12.2020 16:38 Відповісти
На Банковій та Грушевського,москаль на москалі та москалем погоняє !!! Це велечезний розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!)))
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24.12.2020 16:43 Відповісти
а чего так скромно то хфамилия зам миныстру МВД какая там у него Мыныстру аж 6 замов было кстати Татаров также был замминистра...
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24.12.2020 16:38 Відповісти
преступная панда - гореть от стыда в ростове и мучиться совестью за содеянное
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24.12.2020 16:40 Відповісти
Це проти того хто втік !! А проти тих хто в Україні і не погано себе почувають ,то слабо !!)))
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24.12.2020 16:42 Відповісти
дармоеды! расхитители частной собственности! Ууу мерзавцы!
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24.12.2020 16:49 Відповісти
Пройшло 6 років, а вони ще тільки "дозволяють" розслідування" і те для того, щоб оправдати обвинувачених. А що робилося 6 років. Саботаж. Затягування часу та знищення доказів.
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24.12.2020 16:50 Відповісти
 
 