Преступления против Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя Министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, который сейчас скрывается от органов следствия и суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Экс-заместителю Ммнистра инкриминируется совершение с 18 по 20 февраля 2014 в составе преступной группировки, в которую входили бывший Президент и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст . 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Указанное решение позволит проведения досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

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