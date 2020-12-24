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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Преступления против Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка

Преступления против Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя Министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, который сейчас скрывается от органов следствия и суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Экс-заместителю Ммнистра инкриминируется совершение с 18 по 20 февраля 2014 в составе преступной группировки, в которую входили бывший Президент и ряд руководителей правоохранительных органов, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст . 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Указанное решение позволит проведения досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

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Автор: 

Ратушняк Виктор (117) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2476)


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А Татаров в ОП отсидится, - свой парень рыгозеленский.
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24.12.2020 16:38 Ответить
На Банковій та Грушевського,москаль на москалі та москалем погоняє !!! Це велечезний розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!)))
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24.12.2020 16:43 Ответить
а чего так скромно то хфамилия зам миныстру МВД какая там у него Мыныстру аж 6 замов было кстати Татаров также был замминистра...
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24.12.2020 16:38 Ответить
преступная панда - гореть от стыда в ростове и мучиться совестью за содеянное
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24.12.2020 16:40 Ответить
Це проти того хто втік !! А проти тих хто в Україні і не погано себе почувають ,то слабо !!)))
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24.12.2020 16:42 Ответить
дармоеды! расхитители частной собственности! Ууу мерзавцы!
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24.12.2020 16:49 Ответить
Пройшло 6 років, а вони ще тільки "дозволяють" розслідування" і те для того, щоб оправдати обвинувачених. А що робилося 6 років. Саботаж. Затягування часу та знищення доказів.
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24.12.2020 16:50 Ответить
 
 