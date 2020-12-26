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Новини Коронавірус і карантин
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Я скептик і не буду вакцинуватися проти COVID-19, - Лукашенко

Я скептик і не буду вакцинуватися проти COVID-19, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не має наміру робити щеплення проти коронавірусу, оскільки належить до категорії скептиків.

"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", - сказав Лукашенко, відвідуючи міську дитячу інфекційну клінічну лікарню Мінська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він додав, що належить до категорії скептиків.

Водночас навесні, нагадав він, планується зробити щеплення 1,2 млн осіб. "Може, і двом мільйонам, в залежності від того, як люди підуть на це", - додав Лукашенко.

Білорусь стала першою зарубіжною країною, в якій відбулися клінічні дослідження російської вакцини "Супутник V". Результати досліджень визнані позитивними. Білорусь планує закупити у РФ на першому етапі 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу. 21 грудня стало відомо, що міністерство охорони здоров'я видало реєстраційне посвідчення на вакцину "Супутник V", розроблену і вироблену ФГБУ НІЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалії Російської Федерації.

Усього в республіці планується використовувати вакцини п'яти-шести виробників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС спростувало заяву Лукашенка про нібито "тонни зброї з України у терористів": "Чергові інсинуації"

карантин (18172) Лукашенко Олександр (2655) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Я скептик і не буду вакцинуватися від COVID-19, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 37
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26.12.2020 09:22
+6
Гауляйтер Беларуси идет наперекор фюреру Орды.
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26.12.2020 08:40
+6
Я скептик і не буду вакцинуватися від COVID-19, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9547
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26.12.2020 09:16
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Гауляйтер Беларуси идет наперекор фюреру Орды.
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26.12.2020 08:40 Відповісти
И ЧЁ Й ТО?????? ГАУЛЯЙТЕР КАК И ФЮРЕР ОДНОДУМЦЫ И СЧИТАЮТ ЧТО СУПЕР В ПУПЕР ПРИВИВКА СПУТНИК ДЛЯ КРЕПОСТНЫХ. А ИМ ПРИВИВАТЬСЯ НЕПОЗВОЛЯЕТ ВОЗРАСТ И СКЕПТИЦИЗМ. 😅😂🤣
ПРАВДА ГАУЛЯЙТЕР ЧЕСТНЕЕ=ТУПЕЕ ФЮРЕРА, ПРОГОВОРИВШИСЬ ШО ОН СКЕПТИК ОН ЯСНО СКАЗАЛ ШО НЕВЕРИТ ФЮРЕРУ И ЕГО СУПЕР В ПУПЕР ВАКЦИНЕ. СКЕПТИЦИЗМ=НЕДОВЕРИЕ. 😅🤣😂😝😛
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26.12.2020 08:50 Відповісти
Я скептик і не буду вакцинуватися від COVID-19, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9547
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26.12.2020 09:16 Відповісти
Господи, Цей шанувальник дідька ху?ла не вірить у твої знаки нам грішникам..Почекаємо...
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26.12.2020 10:14 Відповісти
отравят бацьку, и скажут - короновирус!
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26.12.2020 08:41 Відповісти
Правильно, Шурік. Може білорусам на цей раз пощастить.
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26.12.2020 08:48 Відповісти
Чахлик Невмирущий.
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26.12.2020 08:49 Відповісти
Держись , бацька, а то внатуре, Светик - менять шило на мыло, страну в разруху еще более толкать. Главное муйлушу в зморщену дупцю браво цьомкати... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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26.12.2020 08:51 Відповісти
ЗЫ...Бо беларусы проснутся через 28 лет.
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26.12.2020 08:51 Відповісти
Боится, что отравят. Правильно делает.
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26.12.2020 08:51 Відповісти
Электрический стул тебя "провакцинирует".
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26.12.2020 08:52 Відповісти
В оригинале: "Единожды солгавши, кто тебе поверит?"

74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова.
Иносказательно: комментарий к словам, уверениям, обещаниям человека, про которого достоверно известно, что однажды он кого-то обманул, подвел и пр. А обманувший однажды может сделать это и еще раз.
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26.12.2020 08:53 Відповісти
Путин сказал Луке, что надо кацапским фуфломицином вакцинироваться , а от этой бодяги и крякнуть можно... так что. сцикотно батьке...
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26.12.2020 08:53 Відповісти
колхозники...люди не доверчивые, везде подвох видят..
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26.12.2020 09:11 Відповісти
Куда смотрит настоящий утвержденный Госдепом и ЕС президент Тихановская. Молчит как рыба об лед.
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26.12.2020 09:14 Відповісти
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26.12.2020 09:20 Відповісти
Я скептик і не буду вакцинуватися від COVID-19, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 37
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26.12.2020 09:22 Відповісти
Именно это фото и опровергает само существование Ковида.
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26.12.2020 09:50 Відповісти
Да, у антиваксеров хорошая компашка вырисовывается - ***** и Лука.
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26.12.2020 09:26 Відповісти
Не те що педофіл Байден!
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26.12.2020 10:12 Відповісти
После расследования Навального вообще все стало ясно, как белый день. Вот лукашеску и опасается , вдруг его кремлевский босс захочет его убрать припомощи спутника.
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26.12.2020 09:27 Відповісти
Це було ясно з першого дня. За паребріком навіть муха не пролетить без дозволу *****.
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26.12.2020 09:33 Відповісти
Вобще то он уже переболел и у него антитела. Во вторых, если принуждать, то люди будут отказываться прививаться. А если запрещать, то наоборот, за любые деньги будут доставать и колоть. Вот такой получается пермендикюль. Ох, и хитер Лукашенко.
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26.12.2020 09:39 Відповісти
не все люди с возрастом умнеют. Некоторые становятся просто старыми ...удаками. Хорошо так эпатировать электорат, зная что тебе-то, любимому, будет оказана любая помощь
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26.12.2020 09:31 Відповісти
С молоду прореха - к старости дьіра.
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26.12.2020 09:34 Відповісти
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26.12.2020 09:36 Відповісти
Emu tak Pfizer vakcinu privezli,a liudiam sojdiot i experimentni sputnik.
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26.12.2020 09:42 Відповісти
старый жук знает что не от ковида помрет........
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26.12.2020 09:44 Відповісти
Да ладно, Сашка, кому ты крутишь бейцы?
Такие трусливые подонка, как ты, Х..ло и Зеленский с Трампом, натихоря, дрожа и потея от нетерпения, в числе первых себе вкалывают вакцину.
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26.12.2020 09:46 Відповісти
Начиная с Пасхи 20 и до нынешнего дня Бацьке обещали уже 100 смертей от Ковида. Да и сама Беларусь уже должна была 100раз все вымереть.
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26.12.2020 09:56 Відповісти
Под-ло усатое соображает ,что кацапский спутник изготовлен из новичка,ждет пока Американскую или Европейскую для этого недобитка купят.
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26.12.2020 09:57 Відповісти
Вот брехня и клевета....Лукашенко весь 2020 год демонстрирует полный игнор в отношении Ковида.
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26.12.2020 10:18 Відповісти
Старая мудрость " Кому суждено быть повешенным, тот не утонет ( не заболеет ковидом)"
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26.12.2020 09:59 Відповісти
Я скептик і не буду вакцинуватися від COVID-19, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 308
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26.12.2020 10:00 Відповісти
вот жеж псих. он же должен пример подавать.
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26.12.2020 10:01 Відповісти
Путинисты тоже рекламируют и навязывают свою фуфловакцину по всему миру, а Путин вакцинироваться не хочет, то говорит что потому что она не сертифицирована, то что он для этого сильно "молодой" ( 68), и из бункера нос не высовывает ( геройский парень одним словом)
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26.12.2020 10:08 Відповісти
путин, ясное дело, вакцинируется западной.
кстати, некоторые даже противники режима рф утверждают, что "спутник" не так уж плох, лучше, чем ничего.
а если выбор "жизнь, или спутник", то будут вакцинироваться даже самые лютые правосеки.
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26.12.2020 10:23 Відповісти
Пусть Раша своим " спутником" сначала удосужится ( мощностей то не хватает) вакцинировать все население РФерии, оккупированных территорий ( Абхазию, Юж. Осетию, Крым, ОРДЛО, Приднестровье, нагорный Карабах), часть союзного государства Беларусь, вассалов - союзников в Венесуэле, Никарагуа, Сирии, Зимбабве, ЦАР и т.д. И кроме этого выполнит контрактные условия по поставке "спутника" в ряд стран кто поддался на рашен пропаганду, типа Бразилии. ( последнее время задружившая с Пукиным) Так что им лет на пять хватит ( и то если получится, что не факт) выпускать свою фуфловакцину. Так что " правосеки" уж как то обойдутся без " спутника в один конец", там своих подопытных хватает. Кстати ряд ученых РФ скептически ( на сколько это возможно что бы не получить срок) высказываются об " отечественной фуфловакцине" . Раша пока в Крым поставила аж 500 доз, так как "уколоться" нужно дважды то на весь Крым смогут вакцинировать аж 250 человек.
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26.12.2020 11:32 Відповісти
что выберешь: "спутник", или помирать?
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26.12.2020 17:30 Відповісти
Судя по решению путинило не вакцинироваться не вижу разницы.
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26.12.2020 18:18 Відповісти
не за путинило, а за себя сам себе ответь: "спутник", или помирать?
Зрада и жизнь, или пэремога и смэрть от удушья. Ага, так то.
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26.12.2020 21:55 Відповісти
А умереть от "спутника" ответь ка за себя бренного. От раши получать "вакцину" ( которой они своих граждан не привили. сколько их там с подконтрольными территориями миллионов 155 где то. даже,как то смешно, вы бы хоть об этом подумали или хотя бы признали как факт, но нет.. вам ее нужно нам всучить по большой" любви"). Вы б еще предложили нашим предкам брать вакцину в 1942 году он Ади Ги , с его объяснениями что он ее испытал в концлагерях на наших согражданах. ( разницы если честно не вижу) Вакцинированию - Да, но только не путинской фуфловакциной созданной на основе "новичка" и подменной мочи олимпийской сборной. Так хоть "ага" хоть " не ага". А вам яркому представителю медведчуковско рабиновическо кивской команды "опозжопсов русЬкого мира" можно и по трехлитровой банки этой вакцины влить для полного склеивания ласт.. ( так что чемодан, вокзал и раша, правда вопрос вколят ли вам ее там коль на своих то не хватает и не будет хватать года три, четыре еще вопрос, даже при наличии паспорта РФ ДНРо ЛНРии ) Еще раз могу подтвердить что часть ученых той же РФ очень скептически ( мягко говоря) оценивают вакцину " спутник", но сейчас перестали открыто критиковать, так как там быстро за это можно загудеть лет на 10-15. Вот такая реальная история. Но вам ведь все равно. Вы просто проводник агентуры Кремля с "крокодильими слезами" о бедных умирающих украинцах. Но кто ж вам поверит.
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26.12.2020 22:20 Відповісти
много текста. помереть от спутника гораздо менее вероятно, чем от вируса.
Отвечайте: "зрада "спутник" жизнь, или перемога и смэрть.
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26.12.2020 22:50 Відповісти
Не "спутник " ( это точно) а другая вакцина если вам действительно нужен мой ответ. На счет же глобального ответа но так поставленный вопрос, то отец вашего кумира Медведчука видимо в свое время однозначно ответил на этот вопрос " положительно" и пошел полицаем на службу к немцам, и поэтому выжил и еще родил сыночка гниду который пошел с легким сердцем служить совьетикус гестапо адвокатом дьявола где на кормлении и по сей день. Так как я полностью ответил на ваш вопрос. То хотелось бы услышать и ответ на мой вопрос, почему Раша пытается "продать" свою фуфловакцину Украине и другим странам но не обеспечило до сих пор и ближайшие несколько лет уж точно свои 155 миллионов жителей и подконтрольных гоблинов и почему же сам Путинило не хочет вакцинироваться собственной вакциной а старушка английская королева и пожилой Байден к примеру своей не побоялись. Тоже можно коротко ответить, но вас это не интересует. Колите себе " спутник" 3 литра и надейтесь что это не моча рашен олимпийцев, хотя вам сойдет.
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26.12.2020 23:06 Відповісти
не стал читать про вашего кумира медведчука.
Вот поймали вас кацапы и говорят: щяс заразим тебя ковидом и помрёшь героем.
Или уколим спутником и выживешь, но станешь зрадныком.
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26.12.2020 23:36 Відповісти
Так я ответил уже Рашен вакциной вакцинироваться НЕ БУДУ . Как вам еще написать что бы дошло. А вы на мой вопрос не отвечаете. А это дает понятие в какую дуду вы дуете. Ну о чем тогда с вами можно говорить., путинисты они же "конченные" сектанты. Сеты "солнцеликого Пу" для них все остальное не существует. Еще раз для зомби повторяю Рашен вакциной прививаться не буду. Успокойтесь спутник вам в Ж аж три раза на перспективу.
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26.12.2020 23:42 Відповісти
точно. ты конченный дующий в дуду рашен сектант-зомби солнцеликого Пу,
Будешь прививаться спутником в Ж и в Х три раза!
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27.12.2020 03:28 Відповісти
Видать такое чмо как Ты уже вкололся по самое "немогу" успокойся, может попустит. И а Ж и в Х и рот и ноздрю. Толик - болик одним словом. Успокойся я твоей фуфловакциной пользоваться не собираюсь, а тебе как проводнику этой дряни нужно колоться прилюдно каждый день. Хотя как был зрадником от рождения так им и сд -хнешь. Это не лечится. Привет куратору чахлику невмирущенму куму сатаны. ( и это из всех твоих щелей прет , не скроешь, агитатор хр-нов)
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27.12.2020 09:14 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало. одобряю. привейся спутником, кацап прочти ещё раз сам себе о себе: "Видать такое чмо как Ты уже вкололся по самое "немогу" успокойся, может попустит. И а Ж и в Х и рот и ноздрю. Толик - болик одним словом. Успокойся я твоей фуфловакциной пользоваться не собираюсь, а тебе как проводнику этой дряни нужно колоться прилюдно каждый день. Хотя к ак был зрадником от рождения так им и сд -хнешь. Это не лечится. Привет куратору чахлику невмирущенму куму сатаны. ( и это из всех твоих щелей прет , не скроешь, агитатор хр-нов)"
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27.12.2020 19:59 Відповісти
И еще раз. Пускай вакцинируют сначала все свое население ,союзную часть государства Беларусь , все руководство страны ( по примеру английской королевы и т.д) и подконтрольные оккупированные территории. Если этого нет то ни кто не поверит в то что " спутник в один конец" безопасная и действенная вакцина.
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26.12.2020 18:21 Відповісти
не я, а ты так и быть - помирай..
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26.12.2020 21:56 Відповісти
Дурашка, я же помог тебе сделать правильный жизненный выбор. А ты мне хамишь..
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26.12.2020 22:10 Відповісти
Вот молодец, хорошо ты сам себе лишь о себе написал "Дурашка, я же помог тебе сделать правильный жизненный выбор. А ты мне хамишь.. "
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26.12.2020 22:52 Відповісти
Спать ложись, ребятёнок ))
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26.12.2020 23:04 Відповісти
умничка, афоня. день ты свой провёл не зря.
прочти сам себе перед сном в колыбельке вместо счёты овечек 50 раз "Спать ложись, ребятёнок ))"
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26.12.2020 23:39 Відповісти
ну,с богом.авось беларусам повезет
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26.12.2020 10:23 Відповісти
Им и так повезло....Никаких революций и переворотов....Чем не везение?
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26.12.2020 10:37 Відповісти
так а чего они бунтуют?може хотят революций и переворотов?
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26.12.2020 10:46 Відповісти
ну,таких идиотов в Беларуси очень мало.....
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26.12.2020 17:09 Відповісти
ты такой уверенный
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26.12.2020 18:47 Відповісти
Что это там за шум на улице, Бэрримор?
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26.12.2020 20:19 Відповісти
Ватник,пропаленный папЫроской беломор, ты правда*думаешь*,что лукашенковско-рашистский режим сохранится ,баран?
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26.12.2020 17:01 Відповісти
Вы, блин, вообще прочитали, ЧТО он сказал ???

""Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко"

"В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C разговорной речи , вместо термина «вакцинация» иногда употребляется слово «прививка», подразумевающая кроме собственно вакцинации саму вакцинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] и иммунизацию в целомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D0%9C%D0%AD-5 [5] .

Он долбоё.... или шутник?
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26.12.2020 10:31 Відповісти
В переводе с белоруско-президентского языка на общепонятный фраза звучит так: "Российским дерьмом мне вакцинироваться ссыкотно, а на настоящую импортную вакцину путин обидится и перестанет мне помогать".
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26.12.2020 10:58 Відповісти
Отличный повод российским спецслужбам убрать Луку с политического горизонта.
А что, "подхватил" ковид - он же не хотел прививаться, вот и пострадал.
И Новичка не потребуется.
))
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26.12.2020 11:21 Відповісти
Боится, что вакцинируют Новичком...
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26.12.2020 11:24 Відповісти
Шош он совсем дурак ? Таких как он "абы чем" не колят....Да и селедки под шубой или того же оливье охота. Ёлка ,однако.
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26.12.2020 11:53 Відповісти
Лука все правильно сказав, адже всі стають скептиками, коли їм пропонують вакцинуватись від коронавірусу мокшанським "Спутніком Новічком V".
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26.12.2020 12:13 Відповісти
Я скептик і не буду вакцинуватися проти COVID-19, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6151
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26.12.2020 12:37 Відповісти
Та кто же тебе поверит проверит---скептик ты наш!
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26.12.2020 15:04 Відповісти
опа! уже из США вещаешь?
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26.12.2020 16:38 Відповісти
Завидно? Как говорила подружка в моей молодости(это я не у Остапа Бендера перехватил про Ингу Зоёнс) *А **** нам красивым бабам?!*. Молодой я тогда был очень, когда в ту страну попал первый раз. Надо было дёргать. НО! Кстати капитана флагмана пас-флота ЧМП тбх. Максим Горький, великого Сергея Левановича Дондуа, кстати героя соц труда однажды сняли с должности на коллегии МинМорФлота за то что много сбёгло в те годы с лайнера именно в США. В перестройку востановили. Пару лет назад стали меня сильно глушить в сети. Ну сын отнёс ноут к умному. Зарегестрировали с той страны. А год назад жёсткий диск поменяли, похоже левый, иногда пробивает флаг той страны. Ну хоть так радуюсь. Всё?
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26.12.2020 17:20 Відповісти
Ты не скептик ,ты-хитрожопый длбб,но понимаешь ,что рашистская *вакцина*-фуфломицин, а привьешься американской
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26.12.2020 16:56 Відповісти
Ну ты и лупачёк, извини конечно. Бацька сказал что ничем прививаться не будет. А свое слово он держит.....
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26.12.2020 17:10 Відповісти
Рашистских пропаГандонов не извиняю, идетенах, с последующей юридической ответственностью....
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26.12.2020 18:02 Відповісти
Для тебя, дурачка, роясняю - в слове "дурачёк" там у меня опечатка. Извини, конечно, я не знал что ты настолько слабоумен.
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26.12.2020 20:46 Відповісти
ОН НЕ СКЕПТИК, А САНТЕХНИК !!! СКОЛЬКО ОН ГОВНА ПЕРЕМАЦАЛ !)
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27.12.2020 08:45 Відповісти
 
 