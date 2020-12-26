Я скептик і не буду вакцинуватися проти COVID-19, - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не має наміру робити щеплення проти коронавірусу, оскільки належить до категорії скептиків.
"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", - сказав Лукашенко, відвідуючи міську дитячу інфекційну клінічну лікарню Мінська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він додав, що належить до категорії скептиків.
Водночас навесні, нагадав він, планується зробити щеплення 1,2 млн осіб. "Може, і двом мільйонам, в залежності від того, як люди підуть на це", - додав Лукашенко.
Білорусь стала першою зарубіжною країною, в якій відбулися клінічні дослідження російської вакцини "Супутник V". Результати досліджень визнані позитивними. Білорусь планує закупити у РФ на першому етапі 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу. 21 грудня стало відомо, що міністерство охорони здоров'я видало реєстраційне посвідчення на вакцину "Супутник V", розроблену і вироблену ФГБУ НІЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалії Російської Федерації.
Усього в республіці планується використовувати вакцини п'яти-шести виробників.
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ПРАВДА ГАУЛЯЙТЕР ЧЕСТНЕЕ=ТУПЕЕ ФЮРЕРА, ПРОГОВОРИВШИСЬ ШО ОН СКЕПТИК ОН ЯСНО СКАЗАЛ ШО НЕВЕРИТ ФЮРЕРУ И ЕГО СУПЕР В ПУПЕР ВАКЦИНЕ. СКЕПТИЦИЗМ=НЕДОВЕРИЕ. 😅🤣😂😝😛
74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова.
Иносказательно: комментарий к словам, уверениям, обещаниям человека, про которого достоверно известно, что однажды он кого-то обманул, подвел и пр. А обманувший однажды может сделать это и еще раз.
Такие трусливые подонка, как ты, Х..ло и Зеленский с Трампом, натихоря, дрожа и потея от нетерпения, в числе первых себе вкалывают вакцину.
кстати, некоторые даже противники режима рф утверждают, что "спутник" не так уж плох, лучше, чем ничего.
а если выбор "жизнь, или спутник", то будут вакцинироваться даже самые лютые правосеки.
Зрада и жизнь, или пэремога и смэрть от удушья. Ага, так то.
Отвечайте: "зрада "спутник" жизнь, или перемога и смэрть.
Вот поймали вас кацапы и говорят: щяс заразим тебя ковидом и помрёшь героем.
Или уколим спутником и выживешь, но станешь зрадныком.
Будешь прививаться спутником в Ж и в Х три раза!
прочти сам себе перед сном в колыбельке вместо счёты овечек 50 раз "Спать ложись, ребятёнок ))"
""Я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко"
"В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C разговорной речи , вместо термина «вакцинация» иногда употребляется слово «прививка», подразумевающая кроме собственно вакцинации саму вакцинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] и иммунизацию в целомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D0%9C%D0%AD-5 [5] .
Он долбоё.... или шутник?
А что, "подхватил" ковид - он же не хотел прививаться, вот и пострадал.
И Новичка не потребуется.
))
СпутнікомНовічком V".