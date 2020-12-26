Я скептик і не буду вакцинуватися проти COVID-19, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не має наміру робити щеплення проти коронавірусу, оскільки належить до категорії скептиків.

"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", - сказав Лукашенко, відвідуючи міську дитячу інфекційну клінічну лікарню Мінська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він додав, що належить до категорії скептиків.

Водночас навесні, нагадав він, планується зробити щеплення 1,2 млн осіб. "Може, і двом мільйонам, в залежності від того, як люди підуть на це", - додав Лукашенко.

Білорусь стала першою зарубіжною країною, в якій відбулися клінічні дослідження російської вакцини "Супутник V". Результати досліджень визнані позитивними. Білорусь планує закупити у РФ на першому етапі 100 тис. доз вакцини проти коронавірусу. 21 грудня стало відомо, що міністерство охорони здоров'я видало реєстраційне посвідчення на вакцину "Супутник V", розроблену і вироблену ФГБУ НІЦЕМ ім. Н.Ф. Гамалії Російської Федерації.

Усього в республіці планується використовувати вакцини п'яти-шести виробників.

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