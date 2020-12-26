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Першу алергічну реакцію на вакцину Moderna зафіксовано в США
У Бостоні у лікаря розвинулася важка алергічна реакція після щеплення проти коронавірусу вакциною від компанії Moderna. Це перший відомий випадок алергії після введення препарату.
Про це повідомляє New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Науковий співробітник геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі доктор Хоссейн Садрзаде сказав, що майже відразу після вакцинації у нього виникла алергічна реакція: запаморочення і прискорене серцебиття.
Представник Бостонського медичного центру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат.
Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги. Кіббі заявив, що лікаря вже виписали.
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за кацапські гроші цілком можна купити їх же вакцину, для кацапів це піар, який ти тут, убогий *уйлолиз розповсюджуєш,
викидують же якісь копійки кацапи на бездарних ботів, як воватаня. але ви тупі, як сибірські валянки ,навіть правдоподібно з'їхать не можете.
А для віслюків, які його обрали Сцарем , підійде й російська чи китайська.
Може хтось і не виживе, нічого, баби нових дурнів наплодять )
2. Кремль бегает и гордится ей до усрачки.
3. Тот же Lancet публикует материал об отравлении Навального "Новичком".
4. Песков: "Мы не читаем медицинские журналы".
Ожидается что все остальные так будет и написано: "Умер от вакцины"?
Или умирают от хронических заболеваний, а доказать что обострение вызвано вакциной - фарма засудит на корню.
Но! Умирают в значительно меньшей степени, чем от той болячки, против которой вакцинируются.
Давайте вспомним оспу, повальная вакцинация прервала цепочку, сохранив ... жизней. Цифирь придумайте сами.
Чому в Україні все ж вмирає менше людей від аттипової пневмонії із позиттивним тестом на ковід? А тому, що у більшості населення половина щеплень - липові.
Є в карпатському регіоні одне село, де діти практично не хворіють грипом та іншими орві. Трохи сопель, трохи кашлянув - і все. Нема інших причин на пояснення цього факту, як відсутність дитячого лікаря в цьому селі. А фельдшер тихенько колола фізраствор про людське око. А вакцини утилізувала у помийне відро без свідків.