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Новости Коронавирус и карантин
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Первая аллергическая реакция на вакцину Moderna зафиксирована в США

Первая аллергическая реакция на вакцину Moderna зафиксирована в США

В Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.

Об этом сообщает New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Научный сотрудник гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре доктор Хоссейн Садрзаде сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникла аллергическая реакция: головокружение и учащенное сердцебиение.

Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат.

Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. По информации Кибби, в настоящий момент врача уже выписали.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26844) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Молодці! Нам поки що це навіть і не світить а якщо і світить то в кращому випадку китайська а в гіршому кацапська вакцина ну звичайно крім бандитів які сидять у найвищих кабінетах і для них буде найкраща вакцина та ще і безплатно!!!
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26.12.2020 09:52
+9
Головокружіння і тахікардія - це не є важка алергічна реакція. Інша справа анафілактичний шок.
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26.12.2020 09:35
+6
Litve zavtra nacnut vakcinaciju Pfizer i Biontech vakcinoj.Toze pervyje idut vraci
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26.12.2020 09:37
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так чому вакцинцуються не супутнком, а пфайзером?
за кацапські гроші цілком можна купити їх же вакцину, для кацапів це піар, який ти тут, убогий *уйлолиз розповсюджуєш,
викидують же якісь копійки кацапи на бездарних ботів, як воватаня. але ви тупі, як сибірські валянки ,навіть правдоподібно з'їхать не можете.
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28.12.2020 11:25 Ответить
Сторонникам петушария, зеленского и мертведчука-бойка, можно колоть вакцину спутник прямо в голову и не будет никаких побочных эффектов. ведь уже доказано, что думают они жопой.
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26.12.2020 11:57 Ответить
Для себе та своіх слуг півшостий домовився про вакцину з США.
А для віслюків, які його обрали Сцарем , підійде й російська чи китайська.
Може хтось і не виживе, нічого, баби нових дурнів наплодять )
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26.12.2020 12:29 Ответить
Вони взагалі не вакцинуються (або фізрозчином на камеру).
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26.12.2020 13:01 Ответить
1. Lancet публикует статью о результатах испытаний (как позже выяснилось сфальсифицированных) вакцины Sputnik V.
2. Кремль бегает и гордится ей до усрачки.
3. Тот же Lancet публикует материал об отравлении Навального "Новичком".
4. Песков: "Мы не читаем медицинские журналы".
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26.12.2020 13:10 Ответить
Якщо вже бути точним, то алергічні реакції частіше всього виникають на стабілізатори і консерванти, які є майже у всіх ліках.
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26.12.2020 13:52 Ответить
там другой есть момент: вакцина выращивается на клетках животных, разных! и очистить вакцину полностью от всех вирусов медицина не может! почитайте в инете про вирус SV40... так, для общего развития
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26.12.2020 14:31 Ответить
Анафілактичний шок розвивається як імунна відповідь на крупні чужерідні білкові молекули. На віруси не може бути імунна відповідь такої сили.
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26.12.2020 14:40 Ответить
Ви - імунолог? Чи просто тут гуляєте?
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26.12.2020 14:41 Ответить
Вообще-то Вам бы не мешало для начала что-нибудь про новые вакцины прочитать. Там нет в составе вируса ни от человека, ни от животных - даже изначально! Это реальная революция в медицине. Почитайте что-нибудь... так для общего развития.
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27.12.2020 01:24 Ответить
U.S. - 1:1,229,009 (Dec. 24) ....
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26.12.2020 14:35 Ответить
Первая?
Ожидается что все остальные так будет и написано: "Умер от вакцины"?
Или умирают от хронических заболеваний, а доказать что обострение вызвано вакциной - фарма засудит на корню.
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26.12.2020 15:54 Ответить
От вакцин умирают и не важно напрямую или косвенно.

Но! Умирают в значительно меньшей степени, чем от той болячки, против которой вакцинируются.

Давайте вспомним оспу, повальная вакцинация прервала цепочку, сохранив ... жизней. Цифирь придумайте сами.
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26.12.2020 16:27 Ответить
брехня, придумана вакцинаторами.
Чому в Україні все ж вмирає менше людей від аттипової пневмонії із позиттивним тестом на ковід? А тому, що у більшості населення половина щеплень - липові.
Є в карпатському регіоні одне село, де діти практично не хворіють грипом та іншими орві. Трохи сопель, трохи кашлянув - і все. Нема інших причин на пояснення цього факту, як відсутність дитячого лікаря в цьому селі. А фельдшер тихенько колола фізраствор про людське око. А вакцини утилізувала у помийне відро без свідків.
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26.12.2020 22:32 Ответить
вакцинатори провели мільйони досліджень, а воватаня просто розносить всюди лахтинське гімно. чомусь Цензор дозволяє цю єресь тут.
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26.12.2020 23:47 Ответить
Да? И про то, что индейцев с помощью оспы истребляли тоже брехня? И про то, что в океане есть остров, посещать который нельзя, потому что местное племя не обладает иммунитетом, тоже брехня. Понимаешь ли, в чем прикол. Если человек живет где-то сам в горах, то в принципе он может не боятся гриппа - откуда ему взяться? Если в село не приедет зараженный человек, то никто не заболеет - все просто. Но вот с городами такой фокус не проходит.
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27.12.2020 01:32 Ответить
Ты слишком молод! Была и на руке у старшего населения от неё шрам есть! Самое интересное что, она по дозе была одинакова и для взрослых и детей! Но когда Я заболел от прививки и почти по настоящему оспой, главврач детской больници подняла сильный кипишь, и дозу для детей пересмотрели в СССР. Это мне мама рассказывала, я тогда ещё не чего не осознавал. Больницу помню, и медсёстры "шутили" как то непонятно, о том что я могу умереть, по этому и помню.
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27.12.2020 00:43 Ответить
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