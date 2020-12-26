Первая аллергическая реакция на вакцину Moderna зафиксирована в США
В Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.
Об этом сообщает New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Научный сотрудник гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре доктор Хоссейн Садрзаде сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникла аллергическая реакция: головокружение и учащенное сердцебиение.
Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат.
Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. По информации Кибби, в настоящий момент врача уже выписали.
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за кацапські гроші цілком можна купити їх же вакцину, для кацапів це піар, який ти тут, убогий *уйлолиз розповсюджуєш,
викидують же якісь копійки кацапи на бездарних ботів, як воватаня. але ви тупі, як сибірські валянки ,навіть правдоподібно з'їхать не можете.
А для віслюків, які його обрали Сцарем , підійде й російська чи китайська.
Може хтось і не виживе, нічого, баби нових дурнів наплодять )
2. Кремль бегает и гордится ей до усрачки.
3. Тот же Lancet публикует материал об отравлении Навального "Новичком".
4. Песков: "Мы не читаем медицинские журналы".
Ожидается что все остальные так будет и написано: "Умер от вакцины"?
Или умирают от хронических заболеваний, а доказать что обострение вызвано вакциной - фарма засудит на корню.
Но! Умирают в значительно меньшей степени, чем от той болячки, против которой вакцинируются.
Давайте вспомним оспу, повальная вакцинация прервала цепочку, сохранив ... жизней. Цифирь придумайте сами.
Чому в Україні все ж вмирає менше людей від аттипової пневмонії із позиттивним тестом на ковід? А тому, що у більшості населення половина щеплень - липові.
Є в карпатському регіоні одне село, де діти практично не хворіють грипом та іншими орві. Трохи сопель, трохи кашлянув - і все. Нема інших причин на пояснення цього факту, як відсутність дитячого лікаря в цьому селі. А фельдшер тихенько колола фізраствор про людське око. А вакцини утилізувала у помийне відро без свідків.