Канада получила первую партию вакцины Moderna, - Трюдо
Канада получила первую партию вакцины от компании Moderna. Как ожидается, эффективность вакцины от Moderna составит порядка 94,1%
Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Первые дозы вакцины Moderna от COVID-19 прибыли в Канаду. Это часть 168 тыс. доз, которые мы получим до конца месяца, а также часть 40 млн доз, которые нам гарантировала Moderna в целом", - написал Трюдо в твиттере.
Он предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.
В Канаде уже идет вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer Inc. и BioNTech. Его эффективность по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Эффективность вакцины от Moderna оценивают чуть ниже - в 94,1%.
С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом свыше 528 тыс. человек, умерли более 14,5 тыс.
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