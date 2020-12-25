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Новости Коронавирус и карантин
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Канада получила первую партию вакцины Moderna, - Трюдо

Канада получила первую партию вакцины Moderna, - Трюдо

Канада получила первую партию вакцины от компании Moderna. Как ожидается, эффективность вакцины от Moderna составит порядка 94,1%

Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первые дозы вакцины Moderna от COVID-19 прибыли в Канаду. Это часть 168 тыс. доз, которые мы получим до конца месяца, а также часть 40 млн доз, которые нам гарантировала Moderna в целом", - написал Трюдо в твиттере.

Он предупредил, что прибытие вакцины не отменяет необходимости носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

В Канаде уже идет вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer Inc. и BioNTech. Его эффективность по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Эффективность вакцины от Moderna оценивают чуть ниже - в 94,1%.

С начала пандемии в Канаде заразились коронавирусом свыше 528 тыс. человек, умерли более 14,5 тыс.

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Автор: 

вакцина (3815) Канада (2088) карантин (16729) Трюдо Джастин (298) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Тю!! Та українці щодня отримують ..локшину на вуха ,в необмеженій кількості !!)))
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25.12.2020 11:32 Ответить
Урод либеральный. По нему давно тюрьма плачет.
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25.12.2020 11:44 Ответить
А шо такоє? Для своїх же старається. Це ж не китайська вакцина, про яку вже домовились та нам завезуть. Доречі, вчора одна неадекватна канадійка дуже раділа цьому факту, що українців китайською вакциною будуть вбивати. Ви там в Канаді всі такі? Доречі, повертайся в Україну, якщо в Канаді такі уроди.
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25.12.2020 12:02 Ответить
 
 