Китай готов поставлять в Украину вакцину от коронавируса, - Кулеба

Украина ведет переговоры с Китаем о поставке вакцины от Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг. сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Китай говорит, что они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю, - Степанов