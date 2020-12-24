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Новости Коронавирус и карантин
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Китай готов поставлять в Украину вакцину от коронавируса, - Кулеба

Китай готов поставлять в Украину вакцину от коронавируса, - Кулеба

Украина ведет переговоры с Китаем о поставке вакцины от Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг. сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Китай говорит, что они готовы ее поставлять. Конкретной информацией владеет Министерство здравоохранения, мы как раз им помогаем сейчас, чтобы произошли определенные контакты между представителями Минздрава и представителями компании-изготовителя", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет принимать до 300 тысяч доз вакцин от COVID в неделю, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2990) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Но не надо.
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24.12.2020 21:48
+11
Сначала они нам ковид поставили, теперь - вакцину. Молодцы!!
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24.12.2020 22:09
+8
Шановний Сашко Крещатик, як маєте бажання, то вакцинуйтесь китайською вакциною. Хто ж вам заборонить.
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24.12.2020 22:00
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Боже! Бережи Україну та українців від зовнішніх ворогів та внутрішніх. Від ковіду та від китайськоі вакцини від нього.
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25.12.2020 13:20 Ответить
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