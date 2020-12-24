УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4522 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 316 101

Китай готовий поставляти в Україну вакцину від коронавірусу, - Кулеба

Китай готовий поставляти в Україну вакцину від коронавірусу, - Кулеба

Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини проти Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Китай каже, що вони готові її постачати. ​​Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров'я, ми саме їм допомагаємо зараз, щоб відбулися певні контакти між представниками Міністерства охорони здоров'я і представниками компанії-виробника", - сказав він.

Читайте також: Україна зможе приймати до 300 тисяч доз вакцин від COVID на тиждень, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Китай (4619) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Но не надо.
показати весь коментар
24.12.2020 21:48
+11
Сначала они нам ковид поставили, теперь - вакцину. Молодцы!!
показати весь коментар
24.12.2020 22:09
+8
Шановний Сашко Крещатик, як маєте бажання, то вакцинуйтесь китайською вакциною. Хто ж вам заборонить.
показати весь коментар
24.12.2020 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Боже! Бережи Україну та українців від зовнішніх ворогів та внутрішніх. Від ковіду та від китайськоі вакцини від нього.
показати весь коментар
25.12.2020 13:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 