Китай готовий поставляти в Україну вакцину від коронавірусу, - Кулеба

Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини проти Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Китай каже, що вони готові її постачати. ​​Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров'я, ми саме їм допомагаємо зараз, щоб відбулися певні контакти між представниками Міністерства охорони здоров'я і представниками компанії-виробника", - сказав він.

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