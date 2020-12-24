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Китай готовий поставляти в Україну вакцину від коронавірусу, - Кулеба
Україна веде переговори з Китаєм про постачання вакцини проти Covid-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Китай каже, що вони готові її постачати. Конкретною інформацією володіє Міністерство охорони здоров'я, ми саме їм допомагаємо зараз, щоб відбулися певні контакти між представниками Міністерства охорони здоров'я і представниками компанії-виробника", - сказав він.
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irenka ko
показати весь коментар25.12.2020 13:20 Відповісти Мені подобається 0
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