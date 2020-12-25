Канада отримала першу партію вакцини Moderna, - Трюдо

Канада отримала першу партію вакцини від компанії Moderna. Як очікується, ефективність вакцини від Moderna становить близько 94,1%

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перші дози вакцини Moderna від COVID-19 прибули до Канади. Це частина 168 тис. доз, які ми отримаємо до кінця місяця, а також частина 40 млн доз, які нам гарантувала Moderna загалом", - написав Трюдо в твіттері.

Він попередив, що прибуття вакцини не скасовує необхідності носити маску, мити руки й уникати скупчень людей.

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У Канаді вже йде вакцинація проти коронавірусу препаратом Pfizer Inc. і BioNTech. Його ефективність за підсумками фінального етапу клінічних випробувань становила 95%. Ефективність вакцини від Moderna оцінюють трохи нижче - в 94,1%.

З початку пандемії в Канаді заразилися коронавірусом понад 528 тис. осіб, померло понад 14,5 тис.