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Новини Коронавірус і карантин
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Канада отримала першу партію вакцини Moderna, - Трюдо

Канада отримала першу партію вакцини Moderna, - Трюдо

Канада отримала першу партію вакцини від компанії Moderna. Як очікується, ефективність вакцини від Moderna становить близько 94,1%

Про це повідомив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перші дози вакцини Moderna від COVID-19 прибули до Канади. Це частина 168 тис. доз, які ми отримаємо до кінця місяця, а також частина 40 млн доз, які нам гарантувала Moderna загалом", - написав Трюдо в твіттері.

Він попередив, що прибуття вакцини не скасовує необхідності носити маску, мити руки й уникати скупчень людей.

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У Канаді вже йде вакцинація проти коронавірусу препаратом Pfizer Inc. і BioNTech. Його ефективність за підсумками фінального етапу клінічних випробувань становила 95%. Ефективність вакцини від Moderna оцінюють трохи нижче - в 94,1%.

З початку пандемії в Канаді заразилися коронавірусом понад 528 тис. осіб, померло понад 14,5 тис.

Автор: 

вакцина (4419) Канада (2202) карантин (18172) Трюдо Джастін (355) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Тю!! Та українці щодня отримують ..локшину на вуха ,в необмеженій кількості !!)))
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25.12.2020 11:32 Відповісти
Урод либеральный. По нему давно тюрьма плачет.
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25.12.2020 11:44 Відповісти
А шо такоє? Для своїх же старається. Це ж не китайська вакцина, про яку вже домовились та нам завезуть. Доречі, вчора одна неадекватна канадійка дуже раділа цьому факту, що українців китайською вакциною будуть вбивати. Ви там в Канаді всі такі? Доречі, повертайся в Україну, якщо в Канаді такі уроди.
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25.12.2020 12:02 Відповісти
 
 