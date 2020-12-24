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Новини Коронавірус і карантин
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Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов. ІНФОГРАФІКА

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов. ІНФОГРАФІКА

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації проти COVID-19 в Україні в 2021-2022 роках.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У наших планах - охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни впродовж 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зрушити на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - зазначив міністр.

Степанов поінформував, що імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів вакцинації, яких зараз в Україні налічується понад 11 тисяч. Крім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації.

Міністр підкреслив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде виключно добровільною.

Керівник МОЗ також оприлюднив інфографіку з деталями реалізації Дорожньої карти з вакцинації.

Перший етап охоплюватиме приблизно 355 тисяч осіб з критичним ризиком інфікування - медпрацівники, які надають допомогу хворим COVID-19, люди і працівники в інтернатних установах, будинках престарілих, військовослужбовці.

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов 01

Під час другого етапу будуть вакцинувати людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги. Таких приблизно 2,3 млн осіб.

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов 02

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 7,2 млн осіб.

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов 03

Четвертий етап передбачає вакцинацію осіб з підвищеним ризиком інфікування і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 11 млн осіб.

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов 04

Під час п'ятого етапу щепитимуть інші категорії населення, які не входять до числа пріоритетних груп. Цей етап охопить близько 19 млн осіб.

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов 05

За словами Степанова, Дорожня карта з проведення масової вакцинації проти COVID-19 готувалася за участю профільних фахівців - національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров'я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

Читайте також: Україна зможе приймати до 300 тисяч доз вакцин від COVID на тиждень, - Степанов

Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов 06

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Я - пас , а ви робить як хочте громадяни .
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24.12.2020 22:46
+5
Ідіоти, імунітет від вакцини триває 3 місяці. Ну вакцинують 50% населення до кінця 2022го (а може й не вакцинують), який в цьому сенс? Ті, хто отримає щеплення навесні, навіть не будуть мати захисту восени-взимку.
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24.12.2020 22:53
+3
********, ещё вакцины ни одной нет утверждённой (даже в Европе), он уже план прививания страны рисует. Ты дебил?!!
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24.12.2020 22:52
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24.12.2020 22:46 Відповісти
Я - пас , а ви робить як хочте громадяни .
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24.12.2020 22:46 Відповісти
Дорожную карту? Словоблудие.
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24.12.2020 22:52 Відповісти
********, ещё вакцины ни одной нет утверждённой (даже в Европе), он уже план прививания страны рисует. Ты дебил?!!
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24.12.2020 22:52 Відповісти
Навішує локшину на вуха лохам імітуючи кипучу діяльність.
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24.12.2020 23:03 Відповісти
Ідіоти, імунітет від вакцини триває 3 місяці. Ну вакцинують 50% населення до кінця 2022го (а може й не вакцинують), який в цьому сенс? Ті, хто отримає щеплення навесні, навіть не будуть мати захисту восени-взимку.
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24.12.2020 22:53 Відповісти
Танюша, ты не докажешь. На то они и идиоты.
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24.12.2020 23:04 Відповісти
А мне вот интересно - нужна ли вакцинация тем кто уже переболел? Ведь по логике вещей иммунная система у них уже как бы защищена. Или таки нет? Я не специалист в сим вопросе. Но по логике вещей вроде так получается.
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25.12.2020 02:00 Відповісти
Тогда возникает логичный вопрос - а какой механизм защиты т.с. включает прививка? И чем этот механизм защиты, который она включает, отличается от того, что включается автоматически когда человек сам переболеет. Вопрос тут не в том что вреда не будет. Вопрос в бессмысленности данного действа, если человек уже переболел. Тем более что любая прививка сама по себе не так уж безобидна. Как собственно и любое лекарство. Достаточно инструкцию к нему прочитать о побочке.
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25.12.2020 11:42 Відповісти
і чим це краще?
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25.12.2020 13:26 Відповісти
"не у всех переболевших появляются антитела"

вони усім і не потрібні, бо існує клітинний імунітет
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25.12.2020 13:26 Відповісти
два роки? звідки ця "інформація"?
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25.12.2020 13:25 Відповісти
Какой горячий. Видать ковид мафия крепко крашенки в тиски зажала. Но ты не нервничай Степаша, выпей водки, расслабься, расскажи все как есть народу, простим. Мы не звери.
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24.12.2020 22:58 Відповісти
Я- пас
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24.12.2020 23:04 Відповісти
Вакцины - то фигня, куда опаснее современные обезбаливающие средства, используемые у стоматологов. Доказано, что они делают из людей зомби, сто раз уже доказано.
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24.12.2020 23:53 Відповісти
Лидокаин ?
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25.12.2020 00:49 Відповісти
Походу я зомби.
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25.12.2020 02:01 Відповісти
готуть колоду краплених карт для лохотрону
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24.12.2020 23:06 Відповісти
Правильно. Рептилоиды должны употреблять в пищу продезинфицированное мяско.🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😂😂😂😂
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24.12.2020 23:09 Відповісти
Тобто, медпрацівники, військовослужбовці і решта з тих, кого найперше хочуть охопити - можуть відмовлятися ?
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24.12.2020 23:27 Відповісти
И это всё что они придумали и сделали в вопросе вакцинации. Вот только Польша сказала что если у них останется лишняя, то они поделятся с Украиной. А точнее ту вакцину, у которой срок годности подходит, её они смогут благотворить заробитчанам. Не ужели они не поняли? Своя рубашка ближе к телу, и проблемы индейцев , это проблемы индейцев. Их не как не колышат.
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24.12.2020 23:38 Відповісти
То, что в других странах планируют сделать за три-четыре месяца, максимум за пол-года, у нас растянут минимум на два года, а скорее - на три. Словом, кто хочет сделать прививку от коронавируса, ждите, когда она начнет продаваться в аптеках, но и это будет не раньше, чем через год, хотя какую-нибудь китайскую или индийскую непонятно что, возможно, начнут продавать и раньше.
Зе-власть с вакцинацией обосралась априори.
Будьте здоровы.
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24.12.2020 23:47 Відповісти
Смысл читать эту "дорожную карту", если она будет меняться каждые три-четыре дня (вспомните зонирование или условия ужесточения карантина).
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24.12.2020 23:58 Відповісти
Главное чтобы ты, марионетка ротшильдовская, не сумел сбежать.
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25.12.2020 00:48 Відповісти
Якщо отримувати по тристати тисяч доз вакцини (для 150 тисяч чоловік) щотижня, як хвалилися наші санепідеміки, то щеплення тридцяти мільйонів громадян України займе... чотири роки.
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25.12.2020 01:25 Відповісти
ВООЗ роздуплилась і почала розслідування причини появлення КОВІДу І ринок морепродуктів в Ухані вже не розглядають як причина появи коронавіруса COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
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25.12.2020 07:08 Відповісти
та расслабтесь))) счас проколятся зекомандир, 95 квартал, депутаты с любовницами и друзьями, прокуроры и вакцина закончится....))) до украинцев она не дойдет.
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25.12.2020 08:19 Відповісти
Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине_________ теперь можно выходить на дорогу с картой и искать где сделать прививку?
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25.12.2020 09:24 Відповісти
У Великобританії план вакцинації 1 черги містить при3вища, місце і час вакцинації, 2 черги поки що тільки списки
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25.12.2020 13:35 Відповісти
Якщо з довідкою про вакцинацію без проблем впускатимуть в країни Європи,і при поверненні з Європи в Україну не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляції, то я згодний на вакцинацію.
Одне погано - неможливо буде дізнатись, яку саме вакцину колотимуть.
Але по факту, я - тільки в 5-й черзі, тобто чекати в кращому випадку півтора роки
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25.12.2020 17:20 Відповісти
 
 