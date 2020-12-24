Затверджено Дорожню карту вакцинації проти COVID-19 в Україні, - Степанов. ІНФОГРАФІКА

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації проти COVID-19 в Україні в 2021-2022 роках.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У наших планах - охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни впродовж 2021-2022 років. Початок першого етапу заплановано на січень. Терміни можуть зрушити на незначний час - це залежить від поставок вакцини", - зазначив міністр.

Степанов поінформував, що імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів вакцинації, яких зараз в Україні налічується понад 11 тисяч. Крім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації.

Міністр підкреслив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде виключно добровільною.

Керівник МОЗ також оприлюднив інфографіку з деталями реалізації Дорожньої карти з вакцинації.

Перший етап охоплюватиме приблизно 355 тисяч осіб з критичним ризиком інфікування - медпрацівники, які надають допомогу хворим COVID-19, люди і працівники в інтернатних установах, будинках престарілих, військовослужбовці.

Під час другого етапу будуть вакцинувати людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги. Таких приблизно 2,3 млн осіб.

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 7,2 млн осіб.

Четвертий етап передбачає вакцинацію осіб з підвищеним ризиком інфікування і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави - близько 11 млн осіб.

Під час п'ятого етапу щепитимуть інші категорії населення, які не входять до числа пріоритетних груп. Цей етап охопить близько 19 млн осіб.

За словами Степанова, Дорожня карта з проведення масової вакцинації проти COVID-19 готувалася за участю профільних фахівців - національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров'я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

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