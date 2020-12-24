Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов. ИНФОГРАФИКА

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни по меньшей мере 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - отметил министр.

Степанов проинформировал, что иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов вакцинации, которых сейчас в Украине насчитывается свыше 11 тысяч. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации.

Министр подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет исключительно добровольной.

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Руководитель Минздрава также обнародовал инфографику с деталями реализации Дорожной карты по вакцинации.

Первый этап будет охватывать примерно 355 тысяч человек с критическим риском инфицирования - медработники, которые оказывают помощь больным COVID-19, люди и работники в интернатных учреждениях, домах престарелых, военнослужащие.

Во время второго этапа будут вакцинировать людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и тех, кто оказывает медуслуги. Таких примерно 2,3 млн человек.

Третий этап вакцинации охватит лиц с высоким риском заболеть и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 7,2 млн человек.

Четвертый этап предусматривает вакцинацию людей с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 11 млн человек.

Во время пятого этапа будут прививать другие категории населения, которые не входят в число приоритетных групп. Этот этап охватит около 19 млн человек.

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По словам Степанова, Дорожная карта по проведению массовой вакцинации от COVID-19 готовилась с участием профильных специалистов - национальных и международных экспертов в сфере общественного здоровья и иммунизации, а также Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.