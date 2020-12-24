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Новости Коронавирус и карантин
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Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов. ИНФОГРАФИКА

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов. ИНФОГРАФИКА

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни по меньшей мере 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - отметил министр.

Степанов проинформировал, что иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов вакцинации, которых сейчас в Украине насчитывается свыше 11 тысяч. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации.

Министр подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет исключительно добровольной.

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Руководитель Минздрава также обнародовал инфографику с деталями реализации Дорожной карты по вакцинации.

Первый этап будет охватывать примерно 355 тысяч человек с критическим риском инфицирования - медработники, которые оказывают помощь больным COVID-19, люди и работники в интернатных учреждениях, домах престарелых, военнослужащие.

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов 01

Во время второго этапа будут вакцинировать людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и тех, кто оказывает медуслуги. Таких примерно 2,3 млн человек.

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов 02

Третий этап вакцинации охватит лиц с высоким риском заболеть и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 7,2 млн человек.

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов 03

Четвертый этап предусматривает вакцинацию людей с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства - около 11 млн человек.

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов 04

Во время пятого этапа будут прививать другие категории населения, которые не входят в число приоритетных групп. Этот этап охватит около 19 млн человек.

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов 05

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По словам Степанова, Дорожная карта по проведению массовой вакцинации от COVID-19 готовилась с участием профильных специалистов - национальных и международных экспертов в сфере общественного здоровья и иммунизации, а также Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине, - Степанов 06

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Я - пас , а ви робить як хочте громадяни .
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24.12.2020 22:46
+5
Ідіоти, імунітет від вакцини триває 3 місяці. Ну вакцинують 50% населення до кінця 2022го (а може й не вакцинують), який в цьому сенс? Ті, хто отримає щеплення навесні, навіть не будуть мати захисту восени-взимку.
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24.12.2020 22:53
+3
********, ещё вакцины ни одной нет утверждённой (даже в Европе), он уже план прививания страны рисует. Ты дебил?!!
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24.12.2020 22:52
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Расстрельный список готов?
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24.12.2020 22:46 Ответить
Я - пас , а ви робить як хочте громадяни .
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24.12.2020 22:46 Ответить
Дорожную карту? Словоблудие.
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24.12.2020 22:52 Ответить
********, ещё вакцины ни одной нет утверждённой (даже в Европе), он уже план прививания страны рисует. Ты дебил?!!
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24.12.2020 22:52 Ответить
Навішує локшину на вуха лохам імітуючи кипучу діяльність.
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24.12.2020 23:03 Ответить
Ідіоти, імунітет від вакцини триває 3 місяці. Ну вакцинують 50% населення до кінця 2022го (а може й не вакцинують), який в цьому сенс? Ті, хто отримає щеплення навесні, навіть не будуть мати захисту восени-взимку.
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24.12.2020 22:53 Ответить
Танюша, ты не докажешь. На то они и идиоты.
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24.12.2020 23:04 Ответить
А мне вот интересно - нужна ли вакцинация тем кто уже переболел? Ведь по логике вещей иммунная система у них уже как бы защищена. Или таки нет? Я не специалист в сим вопросе. Но по логике вещей вроде так получается.
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25.12.2020 02:00 Ответить
Тогда возникает логичный вопрос - а какой механизм защиты т.с. включает прививка? И чем этот механизм защиты, который она включает, отличается от того, что включается автоматически когда человек сам переболеет. Вопрос тут не в том что вреда не будет. Вопрос в бессмысленности данного действа, если человек уже переболел. Тем более что любая прививка сама по себе не так уж безобидна. Как собственно и любое лекарство. Достаточно инструкцию к нему прочитать о побочке.
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25.12.2020 11:42 Ответить
і чим це краще?
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25.12.2020 13:26 Ответить
"не у всех переболевших появляются антитела"

вони усім і не потрібні, бо існує клітинний імунітет
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25.12.2020 13:26 Ответить
два роки? звідки ця "інформація"?
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25.12.2020 13:25 Ответить
Какой горячий. Видать ковид мафия крепко крашенки в тиски зажала. Но ты не нервничай Степаша, выпей водки, расслабься, расскажи все как есть народу, простим. Мы не звери.
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24.12.2020 22:58 Ответить
Я- пас
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24.12.2020 23:04 Ответить
Вакцины - то фигня, куда опаснее современные обезбаливающие средства, используемые у стоматологов. Доказано, что они делают из людей зомби, сто раз уже доказано.
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24.12.2020 23:53 Ответить
Лидокаин ?
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25.12.2020 00:49 Ответить
Походу я зомби.
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25.12.2020 02:01 Ответить
готуть колоду краплених карт для лохотрону
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24.12.2020 23:06 Ответить
Правильно. Рептилоиды должны употреблять в пищу продезинфицированное мяско.🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😂😂😂😂
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24.12.2020 23:09 Ответить
Тобто, медпрацівники, військовослужбовці і решта з тих, кого найперше хочуть охопити - можуть відмовлятися ?
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24.12.2020 23:27 Ответить
И это всё что они придумали и сделали в вопросе вакцинации. Вот только Польша сказала что если у них останется лишняя, то они поделятся с Украиной. А точнее ту вакцину, у которой срок годности подходит, её они смогут благотворить заробитчанам. Не ужели они не поняли? Своя рубашка ближе к телу, и проблемы индейцев , это проблемы индейцев. Их не как не колышат.
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24.12.2020 23:38 Ответить
То, что в других странах планируют сделать за три-четыре месяца, максимум за пол-года, у нас растянут минимум на два года, а скорее - на три. Словом, кто хочет сделать прививку от коронавируса, ждите, когда она начнет продаваться в аптеках, но и это будет не раньше, чем через год, хотя какую-нибудь китайскую или индийскую непонятно что, возможно, начнут продавать и раньше.
Зе-власть с вакцинацией обосралась априори.
Будьте здоровы.
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24.12.2020 23:47 Ответить
Смысл читать эту "дорожную карту", если она будет меняться каждые три-четыре дня (вспомните зонирование или условия ужесточения карантина).
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24.12.2020 23:58 Ответить
Главное чтобы ты, марионетка ротшильдовская, не сумел сбежать.
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25.12.2020 00:48 Ответить
Якщо отримувати по тристати тисяч доз вакцини (для 150 тисяч чоловік) щотижня, як хвалилися наші санепідеміки, то щеплення тридцяти мільйонів громадян України займе... чотири роки.
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25.12.2020 01:25 Ответить
ВООЗ роздуплилась і почала розслідування причини появлення КОВІДу І ринок морепродуктів в Ухані вже не розглядають як причина появи коронавіруса COVID-19 був створений в лабораторії, вважає французький вірусолог Люк Монтаньє, який отримав Нобелівську премію 2008 роки за відкриття ретровируса ВІЛ в 1983-му. За його словами, в Коронавірусі з'явилися частинки ВІЛ. Він припустив, що SARS-CoV-2 могли створити при пошуку вакцини проти СНІДу. «Він не природного походження, це робота молекулярних біологів ... З якою метою - незрозуміло ... Моя робота - представляти факти, я нікого не звинувачую, я не знаю, хто це зробив і чому. Може, вони хотіли зробити вакцину проти СНІДу », - сказав пан Монтаньє в ефірі CNEws
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25.12.2020 07:08 Ответить
та расслабтесь))) счас проколятся зекомандир, 95 квартал, депутаты с любовницами и друзьями, прокуроры и вакцина закончится....))) до украинцев она не дойдет.
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25.12.2020 08:19 Ответить
Утверждена Дорожная карта вакцинации от COVID-19 в Украине_________ теперь можно выходить на дорогу с картой и искать где сделать прививку?
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25.12.2020 09:24 Ответить
У Великобританії план вакцинації 1 черги містить при3вища, місце і час вакцинації, 2 черги поки що тільки списки
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25.12.2020 13:35 Ответить
Якщо з довідкою про вакцинацію без проблем впускатимуть в країни Європи,і при поверненні з Європи в Україну не потрібно буде проходити 14-денну самоізоляції, то я згодний на вакцинацію.
Одне погано - неможливо буде дізнатись, яку саме вакцину колотимуть.
Але по факту, я - тільки в 5-й черзі, тобто чекати в кращому випадку півтора роки
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25.12.2020 17:20 Ответить
 
 