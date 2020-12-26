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За 3 роки Україна може запустити власну повноцінну систему трансплантології, - Степанов

За 3 роки Україна може запустити власну повноцінну систему трансплантології, - Степанов

Україна через три роки зможе запустити власну повноцінну систему трансплантації органів. Це необхідно для того, щоб українці могли отримати такі медичні послуги, не виїжджаючи з країни.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, через три роки Україна зможе досягти так званої трансплантаційної незалежності й громадяни, які потребують пересадки органів, зможуть отримати таку операцію, не виїжджаючи з країни.

Степанов додав, що цього тижня Кабмін прийняв постанову про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин.

"Мета цієї постанови: забезпечити запуск з 1 січня 2021 цієї системи, яка повинна забезпечити зіставлення пари донор-реципієнт. Без цієї системи не зможе повноцінно функціонувати система трансплантації", - зазначив міністр.

Крім того, цього тижня було прийнято рішення про створення Українського центру, який буде займатися усіма питаннями трансплантації. Степанов вважає, що в Україні зможуть робити близько 5 000 операцій на рік. Цього року їх зробили понад сотню.

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медицина (2127) Степанов Максим (2196) трансплантологія (23)


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Топ коментарі
+14
2019 всіх навчив. Запам'ятайте, що під гасло "Тільки не Порошенко!" можна і країну, і матір продати!!
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26.12.2020 12:22
+13
В української влади зараз більш важливі проблеми- забезпечити охороною та всіма умовами концерти та корпоративи ;Квартал-95;.
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26.12.2020 12:26
+8
Лише день,а Степашка вже казки розказує !!)))
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26.12.2020 12:23
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Петровку давно снесли.
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26.12.2020 18:09 Відповісти
Першими на запчастини підуть зеленці для негрів.
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26.12.2020 14:28 Відповісти
Степанов, никто не знает, что будет через три года... Говори о настоящих проблемах медицины, поскольку некоторым она попросту недоступна.
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26.12.2020 14:40 Відповісти
Степанов, ну ти ж розумний мужик, а пишеш дурню. В 2020 році зробили сотню пересадок. Яким чином ми будемо робити через три роки 5000 пересадок ? Хто їх буде робити, якщо потрібно 5-10 років щоб навчитись робити операції такого рівня складності ?
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26.12.2020 15:37 Відповісти
Вот *** запустишь, тогда и похвастаешь, а то второй год все балачки только в будущем падеже. Задрали фантасты зеленые.
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26.12.2020 15:43 Відповісти
Головне для тих що прийшли до влади за рахунок обіцянок - обіцяти, і обіцяти з розмахом, тоді бидломаса поведеться.
Вовочка зашквар року! Темник ( НІ - Вовочці не дають........Вовочка молоденький навчиться ....треба час!... ?????????)
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26.12.2020 15:49 Відповісти
Пакращання будет папизже
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26.12.2020 16:10 Відповісти
А пока Українци на органи пойдут
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26.12.2020 23:43 Відповісти
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