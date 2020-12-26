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Через 3 года Украина может запустить собственную полноценную систему трансплантологии, - Степанов

Через 3 года Украина может запустить собственную полноценную систему трансплантологии, - Степанов

Украина через три года сможет запустить собственную полноценную систему трансплантации органов. Это необходимо для того, чтобы украинцы могли получить такие медицинские услуги, не выезжая из страны.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, через три года Украина сможет добиться так называемой трансплантационной независимости и граждане, которые нуждаются в пересадке органов, смогут получить такую операцию, не выезжая из страны.

Степанов добавил, что на этой неделе Кабмин принял постановление о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей.

"Цель этого постановления: обеспечить запуск с 1 января 2021 этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", - отметил министр.

Кроме того, на этой неделе было принято решение о создании Украинского центра, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации. Степанов считает, что в Украине смогут делать около 5 000 операций в год. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Со следующего года в Украине появится единая система по вопросам трансплантации, - Степанов

Автор: 

медицина (2524) Степанов Максим (2062) трансплантология (19)


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Топ комментарии
+14
2019 всіх навчив. Запам'ятайте, що під гасло "Тільки не Порошенко!" можна і країну, і матір продати!!
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26.12.2020 12:22
+13
В української влади зараз більш важливі проблеми- забезпечити охороною та всіма умовами концерти та корпоративи ;Квартал-95;.
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26.12.2020 12:26
+8
Лише день,а Степашка вже казки розказує !!)))
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26.12.2020 12:23
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Петровку давно снесли.
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26.12.2020 18:09 Ответить
Першими на запчастини підуть зеленці для негрів.
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26.12.2020 14:28 Ответить
Степанов, никто не знает, что будет через три года... Говори о настоящих проблемах медицины, поскольку некоторым она попросту недоступна.
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26.12.2020 14:40 Ответить
Степанов, ну ти ж розумний мужик, а пишеш дурню. В 2020 році зробили сотню пересадок. Яким чином ми будемо робити через три роки 5000 пересадок ? Хто їх буде робити, якщо потрібно 5-10 років щоб навчитись робити операції такого рівня складності ?
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26.12.2020 15:37 Ответить
Вот *** запустишь, тогда и похвастаешь, а то второй год все балачки только в будущем падеже. Задрали фантасты зеленые.
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26.12.2020 15:43 Ответить
Головне для тих що прийшли до влади за рахунок обіцянок - обіцяти, і обіцяти з розмахом, тоді бидломаса поведеться.
Вовочка зашквар року! Темник ( НІ - Вовочці не дають........Вовочка молоденький навчиться ....треба час!... ?????????)
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26.12.2020 15:49 Ответить
Пакращання будет папизже
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26.12.2020 16:10 Ответить
А пока Українци на органи пойдут
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26.12.2020 23:43 Ответить
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