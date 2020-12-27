6 147 52
Вакцинацію в Баварії припинено через проблеми зі зберіганням препарату. Необхідна консультація з виробником
У двох округах німецької Баварії тимчасово скасували проведення вакцинації населення проти коронавірусу. Причиною цього стали можливі порушення зберігання вакцини.
Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, проблеми з холодовим ланцюгом - система постійного дотримання температурного режиму при зберіганні і постачання вакцини, були виявлені в округах Верхня Франконія і Швабія.
"Сьогодні щеплень не буде", - повідомили в адміністрації Верхньої Франконії. Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини BioNTech.
Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech повинна зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія.
Топ коментарі
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.12.2020 14:57
+5 Amber
показати весь коментар27.12.2020 15:00
+5 des_104
показати весь коментар27.12.2020 15:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нормальные вакцины попадут в Украину сначала в малых количествах и очень дорого, а массово - очень нескоро, ибо сначала вакцинируют "золотой миллиард".
реєструвався через VPN через різні поштові скриньки..
але встигав "відтягнутись" по Баризі "від душі"
короче говноеды - все мол ненавидят совок, но типо чуть ли не "фошистефнизапнанапале", при том шо автор сто раз писал насколько колоссальны были орды совка и как широко он разинул пасть.
циклона-Бспутника-В.
Где тут написано, что ФРГ не смогло?
У них может холодильник выключился на 10 мин и температура на полградуса выросла, но это ж немцы, везде порядок. У нас бы такого и не заметили.
alibaba - от 1000 баксов
Германия - от 3000 баксов
искал 1 минуту
остальным вьезд будет при наличии справки о вакцинации .
Всі знають , що ногою по щелепі від Мене отримують,
якщо дистанцію не витримують!!
😇
В Мои года и карточки нет в поликлинике..
))
але ще нескоро.Відразу після Африки..
Її можна зберігати в звичайних холодильниках до 6 місяців
Коли стало відомо про надзвичайно високу ефективність першої вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, то практично одразу ми зрозуміли, що Україні на неї на варто покладати особливий надій. Усе через ультранизьку температуру її транспортування і зберігання до -80.
Україна не має таких потужностей (як і багато інших країн). Тоді ж у МОЗ заявили, що у зв'язку з цим робитимуть ставку на ті вакцини, що не потребують таких холодових умов. Вакцину виробництва AstraZeneca - можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках за температури від +2 до +8 С.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3160819-vakcina-astrazeneca-aku-obicaut-ukraini-efektivnisa-niz-vvazalosa.html
Проблемы с холодовой цепью при доставке вакцины в Швабию, по-видимому, не оказались серьезными. После переговоров с правительством Швабии и производителем вакцины Biontech пострадавшие районы в Швабии получили сигнал о том, что зараженная вакцина может быть использована без каких-либо проблем и может начаться вакцинация, сказал представитель Министерства здравоохранения по запросу dpa. В холодильниках, в которых была отправлена вакцина, наблюдалась нестабильная температура. Возникли сомнения относительно того, поддерживается ли холодовая цепь на всем протяжении.(перевод гугла не обессудьте)
Верхней Баварии, кроме Бамберга касается...
А вот -- за этот самый https://www.br.de/nachrichten/bayern/bayern-startet-impf-marathon-gegen-corona-pandemie,SKM5K3r Bayerischer Rundfunk -- налог на радиоволны за год -- уже две с половиной сотки содрали!
...не жалко, но зло берёт...*)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Пусть спросят как хранить у Шмьігалей со Стапашкой. Ети идиотьі уже знают как "Мрію" оборудовать холодильниками