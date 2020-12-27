Вакцинацію в Баварії припинено через проблеми зі зберіганням препарату. Необхідна консультація з виробником

У двох округах німецької Баварії тимчасово скасували проведення вакцинації населення проти коронавірусу. Причиною цього стали можливі порушення зберігання вакцини.

Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, проблеми з холодовим ланцюгом - система постійного дотримання температурного режиму при зберіганні і постачання вакцини, були виявлені в округах Верхня Франконія і Швабія.

"Сьогодні щеплень не буде", - повідомили в адміністрації Верхньої Франконії. Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини BioNTech.

Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech повинна зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія.

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