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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинацію в Баварії припинено через проблеми зі зберіганням препарату. Необхідна консультація з виробником

Вакцинацію в Баварії припинено через проблеми зі зберіганням препарату. Необхідна консультація з виробником

У двох округах німецької Баварії тимчасово скасували проведення вакцинації населення проти коронавірусу. Причиною цього стали можливі порушення зберігання вакцини.

Про це повідомляє Bayerischer Rundfunk, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Так, проблеми з холодовим ланцюгом - система постійного дотримання температурного режиму при зберіганні і постачання вакцини, були виявлені в округах Верхня Франконія і Швабія.

"Сьогодні щеплень не буде", - повідомили в адміністрації Верхньої Франконії. Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини BioNTech.

Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech повинна зберігатися при температурі  близько мінус 70 градусів Цельсія.

Також читайте: У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер у наших руках, - глава МОЗ країни Недзельський

вакцина (4419) Німеччина (7397) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Степанов, ты в курсе?...
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27.12.2020 14:57
+5
Зеля скажет :,, какая разница, при какой температуре хранить вакцину из кацапстана ?"🤣
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27.12.2020 15:00
+5
тебе позволено ширнуться самой неимоверной в истории человечества вакциной - спутник 5. заработал.
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27.12.2020 15:11
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Степанов, ты в курсе?...
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27.12.2020 14:57 Відповісти
Этой хренью, не реально, Модемой будут колоть.
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27.12.2020 15:01 Відповісти
У нас будут вакцинировать росийским спутником, под китайским или другим брендом. Заметьте - ни в одной новости про вакцинацию в Украине не пишут про название вакцины.
Нормальные вакцины попадут в Украину сначала в малых количествах и очень дорого, а массово - очень нескоро, ибо сначала вакцинируют "золотой миллиард".
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27.12.2020 15:17 Відповісти
Кто умнее, те сами съездят и уколются за 10 долларов
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27.12.2020 15:42 Відповісти
Якщо пустять без довідки про вакцінацію.
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27.12.2020 18:20 Відповісти
Температуру померяют, и все
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27.12.2020 18:28 Відповісти
Так було до вакцінації, а потім буде по іншому. Там вже заговорили про паспорти вакцінації для в'їзду до ЄС.
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27.12.2020 18:43 Відповісти
Наверно правильно. Я переболел, но месяца через 4-ре, вакцинируюсь. Проверюсь на антитела и уколюсь.
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27.12.2020 18:51 Відповісти
нормальних вакцин від грипу немає.
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27.12.2020 18:35 Відповісти
Ніхто в цьому не зацікавлений. Це втрата мільярдів доларів. Вакцини проти вірусів навчилися створювати ще в 50-ті минулого століття. Вакцина проти вірусу поліомієліта дешева і дуже єфективна.
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27.12.2020 19:57 Відповісти
поліомієліт дуже не схожий на грип і до речі досі вчені не знають як воно передається, як розвивається. короче, вигода тут не у фарми, а в політиків, які довірливою біомасою крутять, як циган сонцем
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28.12.2020 00:32 Відповісти
Зеля скажет :,, какая разница, при какой температуре хранить вакцину из кацапстана ?"🤣
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27.12.2020 15:00 Відповісти
При чем здесь Раша? Обязательно приплести? Вакцина американская, хранить ее надо при МИНУС 70 градусах.
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27.12.2020 15:04 Відповісти
Да это дедок с сайта Антиколорадоса - там хоть слово скажи на ПАП-а = так набросятся, как будто в секте свидетелей Коровы, сказать что Корова - выдумка - то же самое будет.
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27.12.2020 15:08 Відповісти
тебе позволено ширнуться самой неимоверной в истории человечества вакциной - спутник 5. заработал.
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27.12.2020 15:11 Відповісти
есть надежда, что больше вакцинироваться не понадобится.
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27.12.2020 15:14 Відповісти
я там(на"лінії оборони" забанений рази три...)))
реєструвався через VPN через різні поштові скриньки..

але встигав "відтягнутись" по Баризі "від душі"
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27.12.2020 16:14 Відповісти
Ну да, превратились в болото с об*жествлением того кто даже и не знает об этом сайте. А шо творилось весной когда выборы были - стока проклятий, обзывалок и угроз не каждый ватник се позволит, как резвящиеся там квасные поцреоты. Мне интересно - как автор сайта может стока писать, читать везде всего, анализировать и т.д., а прежде еще и на работу и в спортзал ходить и прочее - это же физически я х.з. как возможно.
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27.12.2020 17:08 Відповісти
А зачем почт. ящики то? - просто от балды написал адрес и все - мну тоже уроды забанили - чуть не обосрался когда местный графоман там высрал .... вычисления какие-то по Пиплии, какие-то "числа зверей", какие-то.... тьху, даже плохо запомнил от возмущения, а еще **** мол предупредил - кто типо не верит, чет такое, типо не читайте. такой бред вывалил шо ужас....
короче говноеды - все мол ненавидят совок, но типо чуть ли не "фошистефнизапнанапале", при том шо автор сто раз писал насколько колоссальны были орды совка и как широко он разинул пасть.
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27.12.2020 17:18 Відповісти
Только он, а "Спутника" минус 18
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27.12.2020 16:17 Відповісти
"а "Спутника" минус 18" тут, похоже перепутано. Это про эффективность циклона-Б спутника-В.
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27.12.2020 16:30 Відповісти
Глупый коммент. ФРГ не смогли, Украина потянет?
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27.12.2020 15:09 Відповісти
ФРГ так и заявили, типа "мы не смогли"?
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27.12.2020 15:16 Відповісти
Читай новость, не тупи.
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27.12.2020 15:51 Відповісти
"Вакцинация в Баварии приостановлена из-за проблем с хранением препарата. Необходима консультация с производителем"

Где тут написано, что ФРГ не смогло?
У них может холодильник выключился на 10 мин и температура на полградуса выросла, но это ж немцы, везде порядок. У нас бы такого и не заметили.
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27.12.2020 16:53 Відповісти
Холодильнику для мяса достаточно -24°С- -30°С. Ни в магазинах, ни в больницах нет такого холодильника. И в продаже даже близко нет. Поинтересуйтесь.
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27.12.2020 17:21 Відповісти
и что? причем тут мясо то?
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27.12.2020 17:33 Відповісти
ultra low freezer

alibaba - от 1000 баксов
Германия - от 3000 баксов

искал 1 минуту
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27.12.2020 17:51 Відповісти
"Вакцинация в Баварии приостановлена из-за проблем с хранением препарата. Необходима консультация с производителем" - если в Баварии вакцинация приостановлена из-за проблем с хранением препарата, то можно представить что будет у нас. У нас ещё меньше возможностей для хранения вакцины при минус 70.
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27.12.2020 15:08 Відповісти
вообще-то, мы и не планировали приобретать вакцину пфайзер...
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27.12.2020 15:13 Відповісти
мы вместе с врачами поедем в польшу вакцинироваться
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27.12.2020 15:13 Відповісти
поздно уже...кто сейчас в польше-тех провакцинируют...
остальным вьезд будет при наличии справки о вакцинации .
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27.12.2020 15:18 Відповісти
это радует, врачи не смогут от нас выехать )))
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27.12.2020 15:52 Відповісти
Сама найкраща "вакцина" - страх!!
Всі знають , що ногою по щелепі від Мене отримують,
якщо дистанцію не витримують!!
😇
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27.12.2020 15:26 Відповісти
Будем пасматреть..
В Мои года и карточки нет в поликлинике..
))
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27.12.2020 16:02 Відповісти
А в Украине никто и не признается, что вакцина хранится в подсобке больницы при комнатной температуре.
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27.12.2020 15:38 Відповісти
вже сказано,що це буде британська Астра Зенека (ефективність 70 відсотків)..8 млн .доз на 4 млн. українців .(але не на 100 відсотків)
але ще нескоро.Відразу після Африки..
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27.12.2020 16:07 Відповісти
Это будет огромной проблемой для Украины с ее возможностями хранения на местах. Молдавия вон сразу признала что это для них практически невыполнимая задача, даже немцы и то столкнулись с проблемами. А что у нас.. Будут умалчивать и колоть уже негодную вакцину ( после неправильного содержания) ни кто ведь не признается, умолчит. А там куда вывезет. И это будет пострашнее самого вируса. Потому что заметьте вакцинируют то ЗДОРОВЫХ людей, это не лекарство когда лечат больных. и что с этими ЗДОРОВЫМИ будет после еще вопрос. Так что это проблема , которую Украина как и Молдова решить не в силах, а признаться не " хватит политической воли"., в крайнем случае у наших правителей.
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27.12.2020 15:45 Відповісти
«Коли ми висилали запит на COVAX, ми враховували умови зберігання, які можемо собі дозволити, тож, враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від Astra Zeneca. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", - сказав Кузін. Чому саме її - для цього є вагомі підстави.
Її можна зберігати в звичайних холодильниках до 6 місяців
Коли стало відомо про надзвичайно високу ефективність першої вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, то практично одразу ми зрозуміли, що Україні на неї на варто покладати особливий надій. Усе через ультранизьку температуру її транспортування і зберігання до -80.

Україна не має таких потужностей (як і багато інших країн). Тоді ж у МОЗ заявили, що у зв'язку з цим робитимуть ставку на ті вакцини, що не потребують таких холодових умов. Вакцину виробництва AstraZeneca - можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках за температури від +2 до +8 С.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3160819-vakcina-astrazeneca-aku-obicaut-ukraini-efektivnisa-niz-vvazalosa.html
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27.12.2020 16:10 Відповісти
не парьтесь:Швабен: Проблема с охлаждением решена

Проблемы с холодовой цепью при доставке вакцины в Швабию, по-видимому, не оказались серьезными. После переговоров с правительством Швабии и производителем вакцины Biontech пострадавшие районы в Швабии получили сигнал о том, что зараженная вакцина может быть использована без каких-либо проблем и может начаться вакцинация, сказал представитель Министерства здравоохранения по запросу dpa. В холодильниках, в которых была отправлена ​​вакцина, наблюдалась нестабильная температура. Возникли сомнения относительно того, поддерживается ли холодовая цепь на всем протяжении.(перевод гугла не обессудьте)
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27.12.2020 16:11 Відповісти
А и правда. Обычная морозилка дает -24°С. Ну можно найти -30, даже -38. Но -70°С - это надо специализированный холодильник. Много ли их у нас в Украине? Ну может в каком-нибудь криогенном институте. И много ли таких? Государство даже ИВЛ не могло обеспечить. А тут надо на миллионы вакцин.
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27.12.2020 17:15 Відповісти
Приостановлена, для консультаций с поставщиком о том, подходит ли цепочка немецких морозильных агрегатов, для создания запасов вакцины?

Верхней Баварии, кроме Бамберга касается...
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27.12.2020 17:28 Відповісти
А от Бамберга начинается Нижняя Бавария -- я тута... -- но меня ещё никто и никуда не приглашал -- а оно мне и ненадо, пока что.
А вот -- за этот самый https://www.br.de/nachrichten/bayern/bayern-startet-impf-marathon-gegen-corona-pandemie,SKM5K3r Bayerischer Rundfunk -- налог на радиоволны за год -- уже две с половиной сотки содрали!
...не жалко, но зло берёт...*)
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27.12.2020 17:33 Відповісти
В Польше налог на дождь и снег ввели.
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28.12.2020 09:27 Відповісти
Так, проблемы с холодовой цепью - система постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках вакцины, Источник: https://censor.net/ru/n3239276
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Пусть спросят как хранить у Шмьігалей со Стапашкой. Ети идиотьі уже знают как "Мрію" оборудовать холодильниками
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27.12.2020 18:03 Відповісти
Так происходит везде, потому что вакцину, как видно на примере Латвии, перевозят в картонных ящиках. Никакой транспорт не может обеспечить -70 градусов. Баварцы оказались щепетильнее чем другие.

Вакцинацію в Баварії припинено через проблеми зі зберіганням препарату. Необхідна консультація з виробником - Цензор.НЕТ 7460
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27.12.2020 23:00 Відповісти
 
 