Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися для оформлення субсидії.
Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України, інформує Цензор.НЕТ.
"За діючої системи надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - сказано в повідомленні міністерства.
У відомстві зазначили, що ті громадяни, яким складно буде оплачувати послуги ЖКГ, можуть звернутися в територіальні органи соцзахисту населення за оформленням субсидії.
"Ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, зокрема дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення", - підкреслили в Мінсоцполітики.
За даними міністерства, в Україні майже 1.8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика.
Підтримую вас, пане препіЗЕдент Віслюк Оманський, покарайте за ці грабіжницькі тарифи прем'єр-міністра, а також того мудака, який вніс його кандидатуру на призначення!
ВСЕРАВНО ПРИВОДЯТ ГРАЖДАН К УХУДШЕНИЮ ЖИЗНИ...
І гріх і сміх )
Чи влада придивлялася , що ще можна з голого зняти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1343630048222453762 2 ч Оцените красоту игры.. С 1 января Ахметов ограбил нищих, которые жили при свечах ради попадания в лимит до 100 кВт. С 1 марта их ограбят повторно, но уже вместе со всеми, подняв общий тариф с 1,68 до 2,30 гривен за киловатт. С Новым Годом, терпилы!
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1343650743425884162 1 ч В Польше с 1 января выросли зарплаты, в Украине тарифы на всё.
1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні
2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.
Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня ...
Как мило. А не получатели субсидий, которые кстати и субсидируют получателей через свои налоги, почувствуют я так понимаю. Ну что ж социальная справедливость по-украински во всей красе. У нас все равны, но всегда находится тот кто, как говорится, ровнее. Я так думаю, что Ахметов с Фирташем и Коломойским субсидии получат в обязательном порядке. Плюс еще и безвозмездную помощь из бюджета. Ну собственно как всегда. И с приходом Зеленского в президенты нихера не поменялось. Танец на граблях становится национальной забавой.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1327813424249850&id=100010636159003
Жена (63года).инвалид первой группы(ампутация обоих ног) стаж 37лет,пенсия 2100гр. Живем в двоем .Доход 5100гр.В декабре оплатил за газ и эл.-2020гр(совпало с годом).ЛЬГОТУ принесли 510гр. 2020-510=1510гр. Остается... 5100-1510=3590гр. Я не плАчу, но если подымут тариф,тяжеловато будет......Да,подрабатывать не могу,отлучаться из дому на долго не могу.
Всех с наступающим! Хотя почему то праздника не чувствуется....
