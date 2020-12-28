Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики

Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися для оформлення субсидії.

Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України, інформує Цензор.НЕТ.

"За діючої системи надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - сказано в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що ті громадяни, яким складно буде оплачувати послуги ЖКГ, можуть звернутися в територіальні органи соцзахисту населення за оформленням субсидії.

"Ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, зокрема дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення", - підкреслили в Мінсоцполітики.

За даними міністерства, в Україні майже 1.8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика.