Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики

Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики

Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, можуть звернутися для оформлення субсидії.

Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України, інформує Цензор.НЕТ.

"За діючої системи надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - сказано в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що ті громадяни, яким складно буде оплачувати послуги ЖКГ, можуть звернутися в територіальні органи соцзахисту населення за оформленням субсидії.

"Ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії, зокрема дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення", - підкреслили в Мінсоцполітики.

За даними міністерства, в Україні майже 1.8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика.

субсидія (1074) тарифи (2106) Міністерство соціальної політики (1283)
+30
"Тарифи в Україні не повинні бути вироком. Вирок чекає тих, хто зробив такі тарифи". В.Зеленський, 18 квітня 2019 року.
Підтримую вас, пане препіЗЕдент Віслюк Оманський, покарайте за ці грабіжницькі тарифи прем'єр-міністра, а також того мудака, який вніс його кандидатуру на призначення!
28.12.2020 22:25
+25
А ті, у яких ви ту субсидію вже забрали і у яких ще заберете?
28.12.2020 22:19
+19
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3344
28.12.2020 22:29
Паджигай! 😁
28.12.2020 22:24
Ще зарано. Лох має наїстися досхочу.
28.12.2020 22:24
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3344
28.12.2020 22:29
👏👏😹😂. Ну как вас🐑🐏73%. , 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹 «СЛУГИ» нае … ?
28.12.2020 23:09
Якось Ви не за адресою... І, так, це ще не кінець страждань зЁлопів. Та хто їм лікар, окрім психіатра...
29.12.2020 09:59
Какая разница!!
28.12.2020 22:21
они вымрут раньше? )
28.12.2020 22:22
А ті хто її не отримують??? Шановні супсідіанти, я і моя сім'я "з радістю" сплатить за вас частину комуналки.
28.12.2020 22:22 Відповісти
_У тебя с головой как, здоров? Тогда предъявляй свои претензии грабителям, а не тем, кого они грабят!
28.12.2020 22:43
Ти зебіл?
28.12.2020 22:48
Ты ищешь собратьев по разуму?
28.12.2020 22:53
Твой вопрос звучіт как пріглашеніє! 😁 Ти, того, не напружуй сильно свою точку опори, а то трісне ненароком. Отримуєш субсидію?
28.12.2020 23:01
пора бы уже привыкнуть к тому что все ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ "повышения"... увеличения... улучшения...

ВСЕРАВНО ПРИВОДЯТ ГРАЖДАН К УХУДШЕНИЮ ЖИЗНИ...
28.12.2020 22:24
"Хотьпасмииийооомса" з "хужьінибууудит"...
28.12.2020 22:26
Как то не хочется смеяться вместе с вастью которая смеясь тебя грабит...
28.12.2020 22:34
Ви "З" пропустили.
28.12.2020 22:37
Надеюсь настанет момент, бандиты почувствуют петлю на шее!
28.12.2020 22:25
В Украине етого не будет никогда. Всегда найдется гнида которая вылезет во время революции на трактор и будет визжать что фсе астанавитесь, ненада крови атопутиннападэ.
28.12.2020 22:31
Пан має на увазі "Заслуженую колясачницу України ",в лабутенах ??? Що ВОНА там гутаріла на РНБО ,відносно Крима ???)))
28.12.2020 22:43
Нагадую що вже "не пачувствовалі"", - при баригах субсидії була 15% від доходу, а при народній бубочці стало 20%
28.12.2020 22:26
ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ПЛАТЕЖІВ15% від доходу, а при народній бубочці стало 20%
28.12.2020 22:28
Правда, есть еще социальные нормативы потребления электрической энергии для предоставления субсидий, кто больше потребляет, тот почувствует.....так шо не треба брехати знову
28.12.2020 22:28
А ще у багатьох електричне опалення на яке був тариф 90 коп до 3000 кВт*год на місяц у опалювальний сезон...
28.12.2020 22:30
Что ты плетешь, какие соц.нормативы,какие субсидии?Нищий,ограбленный народ...Эту страну спасет только ГИЛЬЙОТИНА. История знает примеры.А он про какие-то соц.нормативы ляпает...
29.12.2020 07:02
Не свистите. ВО первых далеко не каждый нуждающийся получает субсидии а во вторых каждый год субсидии существенно урезаются. В етом году субсидия на газ как в целом економика Украины.
28.12.2020 22:28
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 973
28.12.2020 22:33
Лох нє мамонт. Лох нє вимрєт!
28.12.2020 22:36
А зЁлоп?
28.12.2020 22:38
Нє урєзаются, а крадутся Порошенком! Нє забивай об етом.
28.12.2020 22:35
Щоб стати щасливим - треба стати жебраком , якому призначається субсидія ?

І гріх і сміх )
Чи влада придивлялася , що ще можна з голого зняти
28.12.2020 22:29
а "не получатели" с какой стати должны выворачивать карманы????????
28.12.2020 22:32
Минсоцполитикам скажу только одно- чтобы с вами как с Кернесом!!!
28.12.2020 22:32
Доречі, а де Свобода з назовим геноцидом? Щось не чути.
28.12.2020 22:34
Шпана по схронах!!))
28.12.2020 22:45
вопрос не правильно в корне, вопрос проще - увиличиться ли число получателей субсидии.
28.12.2020 22:34
Взятки еще никто не отменял...
28.12.2020 22:41
Даже те кто " не почувствует" то только зимой. Потому что летом по факту уже практически субсидия не кому назначается.
28.12.2020 22:38
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4678
28.12.2020 22:53
Порошенко подлєц, нагло і цинічно обманул бєдную Катєріну.
28.12.2020 22:56
какие субсидии при зеевреях ...охренели совсем ))
28.12.2020 22:45
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5082
28.12.2020 22:47
Ты думаешь, что за кучерявого голосовать будут после твоих воплей? Полезный идиот.
28.12.2020 22:56
№70
28.12.2020 22:58
А за кого голосовать будешь ты? Или как обычно, с пивком на диване сватов втыкать будешь?
28.12.2020 22:58
Как обычно пивко у тебя. Голосовать за петю, зюзю, бойко с мертвечуком точно не буду. А ты за кучерявого рогом упирайся, пофиг.
28.12.2020 23:02
аяяй, ты изменил своему слуге? И кто же тот счастливец? Кто поимеет твой драгоценный голос?с?
28.12.2020 23:12
шоколадные просто не понимают как можно НЕ голосовать "за петю, зюзю, бойко с мертвечуком". ведь если проголосовал за зеленского, то до конца жизни должен ему сраку лизать, как порохоскоты своему божку (тоже самое и с другими "лидерами")
28.12.2020 23:58
Получатєлі нічєго нє почувствуют. Звучіт оптімістічно.(
28.12.2020 22:56
Получателей отимеют раком но они ничего не почувствуют.
28.12.2020 23:57
Підвищення відчують ВСІ, окрім того, хто живе президентський резиденції, бо там рахунків не виставляють.
28.12.2020 22:58
Всю это игру с субсидиями начали при пете, а при зюзе ее продолжили.
28.12.2020 22:59
🤣 жгі єсчьо, страдалєц!
28.12.2020 23:04
Остальным 73 процентам понравится)))
28.12.2020 23:26
Так у нас на работе молодой льготный пенсионер ушел на пенсию, хотя хотел работь. Говорит нахрен я работаю, лучше субсидию буду получать, один хрен зарплату переполовинят коммунальными.
28.12.2020 23:44
28.12.2020 23:47
28.12.2020 23:54
28.12.2020 23:58
Слідкуйте за руками:

1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні

2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.

Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня ...
29.12.2020 00:08
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики

Как мило. А не получатели субсидий, которые кстати и субсидируют получателей через свои налоги, почувствуют я так понимаю. Ну что ж социальная справедливость по-украински во всей красе. У нас все равны, но всегда находится тот кто, как говорится, ровнее. Я так думаю, что Ахметов с Фирташем и Коломойским субсидии получат в обязательном порядке. Плюс еще и безвозмездную помощь из бюджета. Ну собственно как всегда. И с приходом Зеленского в президенты нихера не поменялось. Танец на граблях становится национальной забавой.
29.12.2020 00:10
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5149
29.12.2020 01:40
Гірше не буде? Головне, щоб не Порошенко? За дурість треба платити. От тільки не спішіть плекати надію, що від цього вони прозріють. Уже завтра чекаю на "геніальне" пояснення, чому в різкому підвищенні платежів для населення винен Порошенко. І точно ж почнуть щось таке верзти. Тут навіть до ворожки не ходи. А от чи запише недоумок з цього приводу відосік, якось сумніваюся. А жаль, бо це було б нове слово в наркології та психіатрії.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1327813424249850&id=100010636159003
29.12.2020 01:48
Уничтожается активная и самодостаточная часть населения которая зарабатывает и платит, причем и за себя и тех парней , а культивируется быдломасса ,которая не работает и не платит.Это не касается пенсионеров , они особый вид населения.
29.12.2020 02:20
Это все бла-бла.Хохол редкое животное,ОНО даже на висельницу пойдет со своей веревкой...
29.12.2020 04:44
"По данным министерства, в Украине почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника"
Жена (63года).инвалид первой группы(ампутация обоих ног) стаж 37лет,пенсия 2100гр. Живем в двоем .Доход 5100гр.В декабре оплатил за газ и эл.-2020гр(совпало с годом).ЛЬГОТУ принесли 510гр. 2020-510=1510гр. Остается... 5100-1510=3590гр. Я не плАчу, но если подымут тариф,тяжеловато будет......Да,подрабатывать не могу,отлучаться из дому на долго не могу.
Всех с наступающим! Хотя почему то праздника не чувствуется....
Джерело: https://censor.net/ru/n3239536
29.12.2020 07:12
там недавно кажется генпрокурорша не могла заплатить - ей таки точно помогут.
29.12.2020 07:26
Коли пани обложать оброком кріпака він цього і не помітить. На думку панів кріпаку стане ще більш солодко жити. Це звичайно "перемога" оліграхії і зелених телепнів, як там кажуть - ми не повинні працювати, нехай на наші прибутки працюють кріпаки.
29.12.2020 07:54
Підвищення тарифів суперечить не лише передвиборим обіцянками. Їх уже давно ніхто не перевіряє. Ціну на газ, електроенергію, інші енергоспоживання та теплоносії прив'язують до зарубіжних аналогів. І ніхто й не піснею про те, що не лише земля, а і її надра, вода, повітря належать народу України. Тобто, газ, нафта, вироблена з них та на електростанціях електроенергія, теплоенергія має бути як не безкоштовна, то суттєво дешевша. І те, що цей чинник не перевіряється відповідними органами, а Роттердам+ визначається як законний- не лише недопрацювання влади, це злочин у вигляді співучасті
29.12.2020 08:34
да-да. если один из членов семьи не стоит на учёте по безработице и официально нигде не оформлен - болт вам, а не субсидию.
29.12.2020 09:03
Получатели субсидий заплатят трижды через повышения цен и инфляцию.
29.12.2020 09:06
Еще и издеваются.
29.12.2020 09:19
«Эра Водолея? Прекрасно!» - подумал Водоканал и поднял тарифы на 10 %.
29.12.2020 09:55
 
 