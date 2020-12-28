РУС
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что тем гражданам, кому сложно будет оплачивать услуги ЖКХ, могут обратиться в территориальные органы соцзащиты населения за оформлением субсидии.

"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - подчеркнули в Минсоцполитики.

По данным министерства, в Украине почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.

+30
"Тарифи в Україні не повинні бути вироком. Вирок чекає тих, хто зробив такі тарифи". В.Зеленський, 18 квітня 2019 року.
Підтримую вас, пане препіЗЕдент Віслюк Оманський, покарайте за ці грабіжницькі тарифи прем'єр-міністра, а також того мудака, який вніс його кандидатуру на призначення!
28.12.2020 22:25 Ответить
+25
А ті, у яких ви ту субсидію вже забрали і у яких ще заберете?
28.12.2020 22:19 Ответить
+19
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3344
28.12.2020 22:29 Ответить
Паджигай! 😁
28.12.2020 22:24 Ответить
Ще зарано. Лох має наїстися досхочу.
28.12.2020 22:24 Ответить
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3344
28.12.2020 22:29 Ответить
👏👏😹😂. Ну как вас🐑🐏73%. , 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹 «СЛУГИ» нае … ?
28.12.2020 23:09 Ответить
Якось Ви не за адресою... І, так, це ще не кінець страждань зЁлопів. Та хто їм лікар, окрім психіатра...
29.12.2020 09:59 Ответить
Какая разница!!
28.12.2020 22:21 Ответить
они вымрут раньше? )
28.12.2020 22:22 Ответить
А ті хто її не отримують??? Шановні супсідіанти, я і моя сім'я "з радістю" сплатить за вас частину комуналки.
28.12.2020 22:22 Ответить
_У тебя с головой как, здоров? Тогда предъявляй свои претензии грабителям, а не тем, кого они грабят!
28.12.2020 22:43 Ответить
Ти зебіл?
28.12.2020 22:48 Ответить
Ты ищешь собратьев по разуму?
28.12.2020 22:53 Ответить
Твой вопрос звучіт как пріглашеніє! 😁 Ти, того, не напружуй сильно свою точку опори, а то трісне ненароком. Отримуєш субсидію?
28.12.2020 23:01 Ответить
пора бы уже привыкнуть к тому что все ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ "повышения"... увеличения... улучшения...

ВСЕРАВНО ПРИВОДЯТ ГРАЖДАН К УХУДШЕНИЮ ЖИЗНИ...
28.12.2020 22:24 Ответить
"Хотьпасмииийооомса" з "хужьінибууудит"...
28.12.2020 22:26 Ответить
Как то не хочется смеяться вместе с вастью которая смеясь тебя грабит...
28.12.2020 22:34 Ответить
Ви "З" пропустили.
28.12.2020 22:37 Ответить
Надеюсь настанет момент, бандиты почувствуют петлю на шее!
28.12.2020 22:25 Ответить
В Украине етого не будет никогда. Всегда найдется гнида которая вылезет во время революции на трактор и будет визжать что фсе астанавитесь, ненада крови атопутиннападэ.
28.12.2020 22:31 Ответить
Пан має на увазі "Заслуженую колясачницу України ",в лабутенах ??? Що ВОНА там гутаріла на РНБО ,відносно Крима ???)))
28.12.2020 22:43 Ответить
Нагадую що вже "не пачувствовалі"", - при баригах субсидії була 15% від доходу, а при народній бубочці стало 20%
28.12.2020 22:26 Ответить
ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ПЛАТЕЖІВ15% від доходу, а при народній бубочці стало 20%
28.12.2020 22:28 Ответить
Правда, есть еще социальные нормативы потребления электрической энергии для предоставления субсидий, кто больше потребляет, тот почувствует.....так шо не треба брехати знову
28.12.2020 22:28 Ответить
А ще у багатьох електричне опалення на яке був тариф 90 коп до 3000 кВт*год на місяц у опалювальний сезон...
28.12.2020 22:30 Ответить
Что ты плетешь, какие соц.нормативы,какие субсидии?Нищий,ограбленный народ...Эту страну спасет только ГИЛЬЙОТИНА. История знает примеры.А он про какие-то соц.нормативы ляпает...
29.12.2020 07:02 Ответить
Не свистите. ВО первых далеко не каждый нуждающийся получает субсидии а во вторых каждый год субсидии существенно урезаются. В етом году субсидия на газ как в целом економика Украины.
28.12.2020 22:28 Ответить
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 973
28.12.2020 22:33 Ответить
Лох нє мамонт. Лох нє вимрєт!
28.12.2020 22:36 Ответить
А зЁлоп?
28.12.2020 22:38 Ответить
Нє урєзаются, а крадутся Порошенком! Нє забивай об етом.
28.12.2020 22:35 Ответить
Щоб стати щасливим - треба стати жебраком , якому призначається субсидія ?

І гріх і сміх )
Чи влада придивлялася , що ще можна з голого зняти
28.12.2020 22:29 Ответить
а "не получатели" с какой стати должны выворачивать карманы????????
28.12.2020 22:32 Ответить
Минсоцполитикам скажу только одно- чтобы с вами как с Кернесом!!!
28.12.2020 22:32 Ответить
Доречі, а де Свобода з назовим геноцидом? Щось не чути.
28.12.2020 22:34 Ответить
Шпана по схронах!!))
28.12.2020 22:45 Ответить
вопрос не правильно в корне, вопрос проще - увиличиться ли число получателей субсидии.
28.12.2020 22:34 Ответить
Взятки еще никто не отменял...
28.12.2020 22:41 Ответить
Даже те кто " не почувствует" то только зимой. Потому что летом по факту уже практически субсидия не кому назначается.
28.12.2020 22:38 Ответить
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4678
28.12.2020 22:53 Ответить
Порошенко подлєц, нагло і цинічно обманул бєдную Катєріну.
28.12.2020 22:56 Ответить
какие субсидии при зеевреях ...охренели совсем ))
28.12.2020 22:45 Ответить
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5082
28.12.2020 22:47 Ответить
Ты думаешь, что за кучерявого голосовать будут после твоих воплей? Полезный идиот.
28.12.2020 22:56 Ответить
№70
28.12.2020 22:58 Ответить
А за кого голосовать будешь ты? Или как обычно, с пивком на диване сватов втыкать будешь?
28.12.2020 22:58 Ответить
Как обычно пивко у тебя. Голосовать за петю, зюзю, бойко с мертвечуком точно не буду. А ты за кучерявого рогом упирайся, пофиг.
28.12.2020 23:02 Ответить
аяяй, ты изменил своему слуге? И кто же тот счастливец? Кто поимеет твой драгоценный голос?с?
28.12.2020 23:12 Ответить
шоколадные просто не понимают как можно НЕ голосовать "за петю, зюзю, бойко с мертвечуком". ведь если проголосовал за зеленского, то до конца жизни должен ему сраку лизать, как порохоскоты своему божку (тоже самое и с другими "лидерами")
28.12.2020 23:58 Ответить
Получатєлі нічєго нє почувствуют. Звучіт оптімістічно.(
28.12.2020 22:56 Ответить
Получателей отимеют раком но они ничего не почувствуют.
28.12.2020 23:57 Ответить
Підвищення відчують ВСІ, окрім того, хто живе президентський резиденції, бо там рахунків не виставляють.
28.12.2020 22:58 Ответить
Всю это игру с субсидиями начали при пете, а при зюзе ее продолжили.
28.12.2020 22:59 Ответить
🤣 жгі єсчьо, страдалєц!
28.12.2020 23:04 Ответить
Остальным 73 процентам понравится)))
28.12.2020 23:26 Ответить
Так у нас на работе молодой льготный пенсионер ушел на пенсию, хотя хотел работь. Говорит нахрен я работаю, лучше субсидию буду получать, один хрен зарплату переполовинят коммунальными.
28.12.2020 23:44 Ответить
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1343630048222453762 2 ч Оцените красоту игры.. С 1 января Ахметов ограбил нищих, которые жили при свечах ради попадания в лимит до 100 кВт. С 1 марта их ограбят повторно, но уже вместе со всеми, подняв общий тариф с 1,68 до 2,30 гривен за киловатт. С Новым Годом, терпилы!
28.12.2020 23:47 Ответить
а в навагоднем "квартале" зебилам надо растолковать, шо это именно то, о чём они мечтали в марте 2019 -го : и 2,30 за киловатт сейчас -это почти одно и то же шо и 2,20 за килограмм, при совке
28.12.2020 23:54 Ответить
для коммерции 3.11 сейчас все это ложиться в цены
28.12.2020 23:58 Ответить
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1343650743425884162 1 ч В Польше с 1 января выросли зарплаты, в Украине тарифы на всё.
28.12.2020 23:59 Ответить
Слідкуйте за руками:

1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні

2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.

Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня ...
29.12.2020 00:08 Ответить
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики

Как мило. А не получатели субсидий, которые кстати и субсидируют получателей через свои налоги, почувствуют я так понимаю. Ну что ж социальная справедливость по-украински во всей красе. У нас все равны, но всегда находится тот кто, как говорится, ровнее. Я так думаю, что Ахметов с Фирташем и Коломойским субсидии получат в обязательном порядке. Плюс еще и безвозмездную помощь из бюджета. Ну собственно как всегда. И с приходом Зеленского в президенты нихера не поменялось. Танец на граблях становится национальной забавой.
29.12.2020 00:10 Ответить
Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5149
29.12.2020 01:40 Ответить
Гірше не буде? Головне, щоб не Порошенко? За дурість треба платити. От тільки не спішіть плекати надію, що від цього вони прозріють. Уже завтра чекаю на "геніальне" пояснення, чому в різкому підвищенні платежів для населення винен Порошенко. І точно ж почнуть щось таке верзти. Тут навіть до ворожки не ходи. А от чи запише недоумок з цього приводу відосік, якось сумніваюся. А жаль, бо це було б нове слово в наркології та психіатрії.

29.12.2020 01:48 Ответить
Уничтожается активная и самодостаточная часть населения которая зарабатывает и платит, причем и за себя и тех парней , а культивируется быдломасса ,которая не работает и не платит.Это не касается пенсионеров , они особый вид населения.
29.12.2020 02:20 Ответить
Это все бла-бла.Хохол редкое животное,ОНО даже на висельницу пойдет со своей веревкой...
29.12.2020 04:44 Ответить
"По данным министерства, в Украине почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника"
Жена (63года).инвалид первой группы(ампутация обоих ног) стаж 37лет,пенсия 2100гр. Живем в двоем .Доход 5100гр.В декабре оплатил за газ и эл.-2020гр(совпало с годом).ЛЬГОТУ принесли 510гр. 2020-510=1510гр. Остается... 5100-1510=3590гр. Я не плАчу, но если подымут тариф,тяжеловато будет......Да,подрабатывать не могу,отлучаться из дому на долго не могу.
Всех с наступающим! Хотя почему то праздника не чувствуется....
29.12.2020 07:12 Ответить
там недавно кажется генпрокурорша не могла заплатить - ей таки точно помогут.
29.12.2020 07:26 Ответить
Коли пани обложать оброком кріпака він цього і не помітить. На думку панів кріпаку стане ще більш солодко жити. Це звичайно "перемога" оліграхії і зелених телепнів, як там кажуть - ми не повинні працювати, нехай на наші прибутки працюють кріпаки.
29.12.2020 07:54 Ответить
Підвищення тарифів суперечить не лише передвиборим обіцянками. Їх уже давно ніхто не перевіряє. Ціну на газ, електроенергію, інші енергоспоживання та теплоносії прив'язують до зарубіжних аналогів. І ніхто й не піснею про те, що не лише земля, а і її надра, вода, повітря належать народу України. Тобто, газ, нафта, вироблена з них та на електростанціях електроенергія, теплоенергія має бути як не безкоштовна, то суттєво дешевша. І те, що цей чинник не перевіряється відповідними органами, а Роттердам+ визначається як законний- не лише недопрацювання влади, це злочин у вигляді співучасті
29.12.2020 08:34 Ответить
да-да. если один из членов семьи не стоит на учёте по безработице и официально нигде не оформлен - болт вам, а не субсидию.
29.12.2020 09:03 Ответить
Получатели субсидий заплатят трижды через повышения цен и инфляцию.
29.12.2020 09:06 Ответить
Еще и издеваются.
29.12.2020 09:19 Ответить
«Эра Водолея? Прекрасно!» - подумал Водоканал и поднял тарифы на 10 %.
29.12.2020 09:55 Ответить
 
 