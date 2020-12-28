Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что тем гражданам, кому сложно будет оплачивать услуги ЖКХ, могут обратиться в территориальные органы соцзащиты населения за оформлением субсидии.

"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - подчеркнули в Минсоцполитики.

По данным министерства, в Украине почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.

