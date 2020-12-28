Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, - Минсоцполитики
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а тем, кому будет сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.
Об этом заявили в Министерстве социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что тем гражданам, кому сложно будет оплачивать услуги ЖКХ, могут обратиться в территориальные органы соцзащиты населения за оформлением субсидии.
"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - подчеркнули в Минсоцполитики.
По данным министерства, в Украине почти 1.8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника.
Підтримую вас, пане препіЗЕдент Віслюк Оманський, покарайте за ці грабіжницькі тарифи прем'єр-міністра, а також того мудака, який вніс його кандидатуру на призначення!
ВСЕРАВНО ПРИВОДЯТ ГРАЖДАН К УХУДШЕНИЮ ЖИЗНИ...
І гріх і сміх )
Чи влада придивлялася , що ще можна з голого зняти
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1343630048222453762 2 ч Оцените красоту игры.. С 1 января Ахметов ограбил нищих, которые жили при свечах ради попадания в лимит до 100 кВт. С 1 марта их ограбят повторно, но уже вместе со всеми, подняв общий тариф с 1,68 до 2,30 гривен за киловатт. С Новым Годом, терпилы!
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1343650743425884162 1 ч В Польше с 1 января выросли зарплаты, в Украине тарифы на всё.
1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні
2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.
Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня ...
Как мило. А не получатели субсидий, которые кстати и субсидируют получателей через свои налоги, почувствуют я так понимаю. Ну что ж социальная справедливость по-украински во всей красе. У нас все равны, но всегда находится тот кто, как говорится, ровнее. Я так думаю, что Ахметов с Фирташем и Коломойским субсидии получат в обязательном порядке. Плюс еще и безвозмездную помощь из бюджета. Ну собственно как всегда. И с приходом Зеленского в президенты нихера не поменялось. Танец на граблях становится национальной забавой.
Жена (63года).инвалид первой группы(ампутация обоих ног) стаж 37лет,пенсия 2100гр. Живем в двоем .Доход 5100гр.В декабре оплатил за газ и эл.-2020гр(совпало с годом).ЛЬГОТУ принесли 510гр. 2020-510=1510гр. Остается... 5100-1510=3590гр. Я не плАчу, но если подымут тариф,тяжеловато будет......Да,подрабатывать не могу,отлучаться из дому на долго не могу.
Всех с наступающим! Хотя почему то праздника не чувствуется....
