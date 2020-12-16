Субсидию теперь могут получать семьи заробитчан и люди без доходов, - Минсоцполитики
Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь субсидию могут получать:
- домохозяйства, в которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении;
- люди, получившие жилье в наследство в течение 12 мес. перед обращением за назначением субсидии;
- люди, которые не имеют дохода и потому освобождены от уплаты единого взноса на соцстрахование (раньше субсидию им назначали только по решению комиссии).
Также на Цензор.НЕТ: Получатели субсидий вообще не почувствуют повышения тарифа на электроэнергию, - замминистра Минсоцполитики Музыченко
Кроме того, правительство разрешило "Ощадбанку" переписываться с получателями субсидий в мессенджерах. А также установило порядок возврата по ошибке начисленных гражданам субсидий и льгот.
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А при ТАКИХ тарифах та ДОХОДАХ домогосподарств цього буде явно мало.
І тепер вже такі повідомлення НІЧОГО не змінюють. Населення просто не буде розраховуватися до літа за виставленими рахунками.
І це треба розуміти як реальний РИНОК в якому є продавці-монополісти, але є і покупці, які і ВИРІШУЮТЬ як поступити - оплачувати чи пройти мимо мовчки.
До того вже йде друга половина грудня, а заяви, ХТО надіявся на субсидії, ПИСАЛИСЯ у жовтні і їм переважно ВІДМОВИЛИ. Саме про це і свідчать розрахунки за жовтень 82 % за компослуги та 59 % - за газ. ВОНИ (монополісти) вже бачать за розрахунки за листопад. Чи є в кого прогнози, що рівень оплати виросте, коли газ підвищився у ціні до 9 і більше гривень та ще із опалтою постачання?
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ МЕЛЬНИК ВІРу МИКОЛАЇВНу - плюну їй в обличчя.