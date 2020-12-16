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Субсидию теперь могут получать семьи заробитчан и люди без доходов, - Минсоцполитики

Субсидию теперь могут получать семьи заробитчан и люди без доходов, - Минсоцполитики

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь субсидию могут получать:

- домохозяйства, в которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении;

- люди, получившие жилье в наследство в течение 12 мес. перед обращением за назначением субсидии;

- люди, которые не имеют дохода и потому освобождены от уплаты единого взноса на соцстрахование (раньше субсидию им назначали только по решению комиссии).

Также на Цензор.НЕТ: Получатели субсидий вообще не почувствуют повышения тарифа на электроэнергию, - замминистра Минсоцполитики Музыченко

Кроме того, правительство разрешило "Ощадбанку" переписываться с получателями субсидий в мессенджерах. А также установило порядок возврата по ошибке начисленных гражданам субсидий и льгот.

Автор: 

субсидия (624) заробитчане (587) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+9
Це замість того, щоб створювати робочі місця з достойною зарплатою. Тобто людина залежатиме від влади, а не від власного доходу.
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16.12.2020 20:34
+8
Можуть, але не отримають.
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16.12.2020 20:34
+6
Осталось только ее получить, но это невозможно.
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16.12.2020 20:36
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Можуть, але не отримають.
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16.12.2020 20:34 Ответить
Це замість того, щоб створювати робочі місця з достойною зарплатою. Тобто людина залежатиме від влади, а не від власного доходу.
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16.12.2020 20:34 Ответить
да хотя бы не мешали ... не говоря уже о том что они там будут что-то создавать .
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16.12.2020 22:10 Ответить
Це я про їхні обіцянки. Зокрема Шмигаль обіцяв створити за рік 500000 робочих місць. А спромігся на субсидію для бездохідних. І то ще не факт.
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16.12.2020 23:28 Ответить
Осталось только ее получить, но это невозможно.
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16.12.2020 20:36 Ответить
да получают только размер ее в сравнении с 2016 годом стал в 5 раз меньше.. а все остальное выросло в 8 раз..
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16.12.2020 20:58 Ответить
та пошли вы...
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16.12.2020 20:43 Ответить
а шо это за люди не имеющие дохода? им же всем считают в доход прожитлчный минимум, как и студентам, которые учатся на дневном- это просто п..ц какой то . зеленые дебилы хренеют ежедневно.
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16.12.2020 21:04 Ответить
Купить её шоли?!
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16.12.2020 21:16 Ответить
хай не брешуть щось про ті субсидії, бо більшисть малозабезпечених мають заборгованості з комуналки, а якісь держкурви з цього міністерства позбавили таких людей можливості отримувать будь чкі субсудії. Меньш ніж держкурвами тих дуже "розумних" очільників якось і назвать неможна, для тих непризначених субсидій вони ще придумали монетізацію у свої кишені в вигляді премій та різних надбавок
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16.12.2020 21:21 Ответить
Вы бы лучше отдали людям вклады СССР . Иначе ваши подачки могут плохо закончиться для тех кто их возьмёт .
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16.12.2020 22:09 Ответить
Напевне, вже важко уряду повернути довір'я населення із наданнями субсидій. І це вже рішення подібні НІЧОГО не вирішують. Адже якщо при СПРОЩЕНОМУ наданні субсидій їх отримували до 48 % домогосподарств (до 6.9 млн) то і видатки бюджету сягали до 70 млрд грн (в 2017-2018 рр.). Торік вже уряд обмежував тільки 3-4 млн і видатки бюджету зменшені до 45 млрд грн. А тепер в бюджеті на 2020-2021 рр. закладено тільки біля 36 млрд грн.
А при ТАКИХ тарифах та ДОХОДАХ домогосподарств цього буде явно мало.
І тепер вже такі повідомлення НІЧОГО не змінюють. Населення просто не буде розраховуватися до літа за виставленими рахунками.
І це треба розуміти як реальний РИНОК в якому є продавці-монополісти, але є і покупці, які і ВИРІШУЮТЬ як поступити - оплачувати чи пройти мимо мовчки.
До того вже йде друга половина грудня, а заяви, ХТО надіявся на субсидії, ПИСАЛИСЯ у жовтні і їм переважно ВІДМОВИЛИ. Саме про це і свідчать розрахунки за жовтень 82 % за компослуги та 59 % - за газ. ВОНИ (монополісти) вже бачать за розрахунки за листопад. Чи є в кого прогнози, що рівень оплати виросте, коли газ підвищився у ціні до 9 і більше гривень та ще із опалтою постачання?
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16.12.2020 22:50 Ответить
потом придется оттдавать с процентами ..
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16.12.2020 23:42 Ответить
*** ***** белеберда, ці діячи не надали моїй родині субсидію того року, тільки за те, що я, несподівано, не мав офіційного доходу в серпні місяці, коли я був офіційно працевлаштований протягом вже протягом більше пів року. В результаті ці гандони зіславшись на якусь норму 1995 року, що я не отримав за рік чогось що мав би, не маю право на субсидію, і ця херня відбулася на фоні карантину, коли офіційно нічого ні кому не можна доказати. Корочше, якщо побачу ту пані

https://youcontrol.com.ua/register-trial/ МЕЛЬНИК ВІРу МИКОЛАЇВНу - плюну їй в обличчя.
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17.12.2020 01:25 Ответить
знову лена зеленська отримає субсидію?
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17.12.2020 08:13 Ответить
а теперь другая херьня - "лица без дохода приравниваютца к трем(!) минималкам!" такое вроде было...
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17.12.2020 08:15 Ответить
І за які гроші? З бюджету на субсидію виділяють в два рази менше...
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17.12.2020 08:44 Ответить
ну правильно, пусть заробитчане - гастрабайтеры пашут на благо чужой страны, а субсидии и и пенсии получают за счет тех, кто горбатится дома! не законы, а непонятно что. О какой стимуляции работать в Украине идет речь , здесь прямо сказано, идите батрачте в эвропу, а за счет местных дурачков и наивных глупышей получите и субсидии, и пенсии и лечение от короны и т.д. Это тоже требование эвросоюза наверное
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01.01.2021 21:08 Ответить
 
 