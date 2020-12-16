Субсидию теперь могут получать семьи заробитчан и люди без доходов, - Минсоцполитики

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь субсидию могут получать:

- домохозяйства, в которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении;

- люди, получившие жилье в наследство в течение 12 мес. перед обращением за назначением субсидии;

- люди, которые не имеют дохода и потому освобождены от уплаты единого взноса на соцстрахование (раньше субсидию им назначали только по решению комиссии).

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Кроме того, правительство разрешило "Ощадбанку" переписываться с получателями субсидий в мессенджерах. А также установило порядок возврата по ошибке начисленных гражданам субсидий и льгот.