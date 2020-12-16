Субсидію тепер можуть отримувати сім'ї заробітчан та особи без доходів, - Мінсоцполітики
Кабінет міністрів України удосконалив порядок надання субсидій: тепер їх можуть отримувати сім'ї заробітчан, люди без доходу і ті, хто успадкував житло менше ніж рік тому.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер субсидію можуть отримувати:
- домогосподарства, в яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення;
- люди, які отримали житло в спадщину впродовж 12 міс. перед зверненням за призначенням субсидії;
- люди, які не мають доходу і тому звільнені від сплати єдиного внеску на соцстрахування (раніше субсидію їм призначали тільки за рішенням комісії).
Крім того, уряд дозволив "Ощадбанку" листуватися з одержувачами субсидій у месенджерах. А також встановив порядок повернення помилково нарахованих громадянам субсидій та пільг.
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А при ТАКИХ тарифах та ДОХОДАХ домогосподарств цього буде явно мало.
І тепер вже такі повідомлення НІЧОГО не змінюють. Населення просто не буде розраховуватися до літа за виставленими рахунками.
І це треба розуміти як реальний РИНОК в якому є продавці-монополісти, але є і покупці, які і ВИРІШУЮТЬ як поступити - оплачувати чи пройти мимо мовчки.
До того вже йде друга половина грудня, а заяви, ХТО надіявся на субсидії, ПИСАЛИСЯ у жовтні і їм переважно ВІДМОВИЛИ. Саме про це і свідчать розрахунки за жовтень 82 % за компослуги та 59 % - за газ. ВОНИ (монополісти) вже бачать за розрахунки за листопад. Чи є в кого прогнози, що рівень оплати виросте, коли газ підвищився у ціні до 9 і більше гривень та ще із опалтою постачання?
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ МЕЛЬНИК ВІРу МИКОЛАЇВНу - плюну їй в обличчя.