Субсидію тепер можуть отримувати сім'ї заробітчан та особи без доходів, - Мінсоцполітики

Кабінет міністрів України удосконалив порядок надання субсидій: тепер їх можуть отримувати сім'ї заробітчан, люди без доходу і ті, хто успадкував житло менше ніж рік тому.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер субсидію можуть отримувати:

- домогосподарства, в яких є особи, що офіційно працюють за кордоном у країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення;

- люди, які отримали житло в спадщину впродовж 12 міс. перед зверненням за призначенням субсидії;

- люди, які не мають доходу і тому звільнені від сплати єдиного внеску на соцстрахування (раніше субсидію їм призначали тільки за рішенням комісії).

Крім того, уряд дозволив "Ощадбанку" листуватися з одержувачами субсидій у месенджерах. А також встановив порядок повернення помилково нарахованих громадянам субсидій та пільг.

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