Средств на субсидии на отопительный сезон хватит, - Лазебная

Средств на субсидии на отопительный сезон хватит, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что суммы, заложенной в госбюджете на 2021 год на субсидии, хватит для прохождения отопительного сезона.

Об этом она сказала в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Когда мы фиксировали эту цифру - 36,6 млрд грн, которая заложена на программы субсидий, нам было понятно, какие будут цены на газ, на электроэнергию, и опять же мы понимали, что сегодня 3 миллиона человек (получателей субсидии. - Ред. ), а может быть больше в этой программе. Нам сегодня этих средств, прогнозируем, будет достаточно, чтобы пройти критические месяцы - это ноябрь, это декабрь, это январь и февраль, потому что это отопительный сезон", - сообщила Лазебная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Субсидию теперь могут получать семьи заробитчан и люди без доходов, - Минсоцполитики

По ее мнению, "сегодня нет такого основания говорить, что чего-то у нас не будет хватать, или мы будем экономить".

"Люди сегодня получают субсидии. Кстати, средний размер субсидии 1600 гривен. Поэтому мы сегодня обеспечены ресурсами, входим спокойно в 2021 год и будем наблюдать за тем, чтобы не было слишком высоких колебаний тарифов. Это для нас критически", - добавила министр.

Как сообщалось, 25 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря. В Госбюджете-2021 предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП. Согласно документу, на программу субсидий заложено 36,6 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем в 2020 году.

субсидия (624) Министерство социальной политики (884) Лазебная Марина (141)
Топ комментарии
+2
Я Вам відповім,але боюсь шо мене забанять...В Польщі не пускають жидів до влади...Торгувати - торгуйте,але керувати - зась...І пильнують,щоб якийсь єврей не прорвався в олігархи...А так як нація моноетнічна,монорелігійна,а ще сорок мільйонів їх за кордоном,і не схильні швидко асимілюватись - то вони на коні...Ще трохи і будуть в Євросоюзі першими...Німців з"їсть аробська і африканська імміграція,скандінави нечислені - от і виступають поляки на перший план...І,до речі,поглядують на нас,зокрема на "старе польске място Львув",в якому я живу...
показать весь комментарий
28.12.2020 16:51 Ответить
+1
Ще цікаво те, що в Польщі жидів називають жидами, а в Україні не можна, це для них образа. Хоча у нас навіть кловунів жидівських ставлять преЗЕдентами!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуд. А шо потом?
показать весь комментарий
28.12.2020 16:25 Ответить
Та и сейчас - средств хватит, когда порежут субсидии и сократят субсидируемые нормы...
показать весь комментарий
28.12.2020 16:28 Ответить
Как интересно Польша живет? Там уже 5 лет не повышают тарифов, а продукти дешевле украинских,это при их то зарплатах. Как так происходит? Что за фантастика? Или люди там умнее, что избирают власть без олигархов и патриотичную?
показать весь комментарий
28.12.2020 16:38 Ответить
Больше скажу, украинские мигранты в Польше бесплатно получат вакцину от КОВИДа... Тот случай, когда украинцу лучше не дома...
показать весь комментарий
28.12.2020 16:40 Ответить
Я Вам відповім,але боюсь шо мене забанять...В Польщі не пускають жидів до влади...Торгувати - торгуйте,але керувати - зась...І пильнують,щоб якийсь єврей не прорвався в олігархи...А так як нація моноетнічна,монорелігійна,а ще сорок мільйонів їх за кордоном,і не схильні швидко асимілюватись - то вони на коні...Ще трохи і будуть в Євросоюзі першими...Німців з"їсть аробська і африканська імміграція,скандінави нечислені - от і виступають поляки на перший план...І,до речі,поглядують на нас,зокрема на "старе польске място Львув",в якому я живу...
показать весь комментарий
28.12.2020 16:51 Ответить
Ще цікаво те, що в Польщі жидів називають жидами, а в Україні не можна, це для них образа. Хоча у нас навіть кловунів жидівських ставлять преЗЕдентами!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:06 Ответить
Ну я же написала. там люди умнее, поэтому и не пускают. У нас украинцы стремительно деградируют.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:55 Ответить
c 10 по 30 ноября переболел ковидом. Больничный лист до сих пор не оплачен. 10 лет платил в соцстрах взносы работая официально, болел крайне редко и теперь , когда заболел и соблюдал самоизоляцию - до нового года осталось..200 грн , соцстрах должен мне 9 000 грн. ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ?
показать весь комментарий
28.12.2020 16:48 Ответить
звісно вистачить чиновникам, якщо тих субсидій було вкрадено в мільонів пенсіонерів, що мали якісь заборгованості за комуналку, а тепер хай думають, яким чином ті пенсіонери будуть сплачувати заборгованості, своїх кішек та собачок продадуть?
показать весь комментарий
28.12.2020 16:29 Ответить
На березень вже не вистачить. На квітень теж.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:29 Ответить
 
 