Средств на субсидии на отопительный сезон хватит, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что суммы, заложенной в госбюджете на 2021 год на субсидии, хватит для прохождения отопительного сезона.

Об этом она сказала в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Когда мы фиксировали эту цифру - 36,6 млрд грн, которая заложена на программы субсидий, нам было понятно, какие будут цены на газ, на электроэнергию, и опять же мы понимали, что сегодня 3 миллиона человек (получателей субсидии. - Ред. ), а может быть больше в этой программе. Нам сегодня этих средств, прогнозируем, будет достаточно, чтобы пройти критические месяцы - это ноябрь, это декабрь, это январь и февраль, потому что это отопительный сезон", - сообщила Лазебная.

По ее мнению, "сегодня нет такого основания говорить, что чего-то у нас не будет хватать, или мы будем экономить".

"Люди сегодня получают субсидии. Кстати, средний размер субсидии 1600 гривен. Поэтому мы сегодня обеспечены ресурсами, входим спокойно в 2021 год и будем наблюдать за тем, чтобы не было слишком высоких колебаний тарифов. Это для нас критически", - добавила министр.

Как сообщалось, 25 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря. В Госбюджете-2021 предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП. Согласно документу, на программу субсидий заложено 36,6 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем в 2020 году.