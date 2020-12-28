УКР
Новини
737 10

Коштів на субсидії на опалювальний сезон вистачить, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що суми, закладеної в держбюджеті на 2021 рік на субсидії, вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це вона сказала в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Коли ми фіксували цю цифру - 36,6 млрд грн, яка закладена на програми субсидій, нам було зрозуміло, які будуть ціни на газ, на електроенергію, і знову ж таки ми розуміли, що сьогодні 3 мільйони осіб (одержувачів субсидії. - Ред. ), а може бути більше в цій програмі. Нам сьогодні цих коштів, прогнозуємо, буде досить, щоб пройти критичні місяці - це листопад, це грудень, це січень і лютий, тому що це опалювальний сезон", - повідомила Лазебна.

На її думку, "сьогодні немає такої підстави говорити, що чогось у нас не буде вистачати, або ми будемо економити".

Читайте також: Субсидію тепер можуть отримувати сім'ї заробітчан та особи без доходів, - Мінсоцполітики

"Люди сьогодні отримують субсидії. До речі, середній розмір субсидії 1600 гривень. Тому ми сьогодні забезпечені ресурсами, входимо спокійно в 2021 рік і будемо спостерігати за тим, щоб не було занадто високих коливань тарифів. Це для нас критично", - додала міністр.

Як повідомлялося, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада ухвалила 15 грудня. У Держбюджеті-2021 передбачено доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, витрати - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП. Згідно з документом, на програму субсидій закладено 36,6 млрд грн, що на 2,7 млрд грн менше, ніж у 2020 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Отримувачі субсидій взагалі не відчують підвищення тарифу на електроенергію, - заступник міністра Мінсоцполітики Музиченко

субсидія (1074) Міністерство соціальної політики (1283) Лазебна Марина (167)
Топ коментарі
+2
Я Вам відповім,але боюсь шо мене забанять...В Польщі не пускають жидів до влади...Торгувати - торгуйте,але керувати - зась...І пильнують,щоб якийсь єврей не прорвався в олігархи...А так як нація моноетнічна,монорелігійна,а ще сорок мільйонів їх за кордоном,і не схильні швидко асимілюватись - то вони на коні...Ще трохи і будуть в Євросоюзі першими...Німців з"їсть аробська і африканська імміграція,скандінави нечислені - от і виступають поляки на перший план...І,до речі,поглядують на нас,зокрема на "старе польске място Львув",в якому я живу...
показати весь коментар
28.12.2020 16:51 Відповісти
+1
Ще цікаво те, що в Польщі жидів називають жидами, а в Україні не можна, це для них образа. Хоча у нас навіть кловунів жидівських ставлять преЗЕдентами!
показати весь коментар
28.12.2020 17:06 Відповісти
Гуд. А шо потом?
показати весь коментар
28.12.2020 16:25 Відповісти
Та и сейчас - средств хватит, когда порежут субсидии и сократят субсидируемые нормы...
показати весь коментар
28.12.2020 16:28 Відповісти
Как интересно Польша живет? Там уже 5 лет не повышают тарифов, а продукти дешевле украинских,это при их то зарплатах. Как так происходит? Что за фантастика? Или люди там умнее, что избирают власть без олигархов и патриотичную?
показати весь коментар
28.12.2020 16:38 Відповісти
Больше скажу, украинские мигранты в Польше бесплатно получат вакцину от КОВИДа... Тот случай, когда украинцу лучше не дома...
показати весь коментар
28.12.2020 16:40 Відповісти
Я Вам відповім,але боюсь шо мене забанять...В Польщі не пускають жидів до влади...Торгувати - торгуйте,але керувати - зась...І пильнують,щоб якийсь єврей не прорвався в олігархи...А так як нація моноетнічна,монорелігійна,а ще сорок мільйонів їх за кордоном,і не схильні швидко асимілюватись - то вони на коні...Ще трохи і будуть в Євросоюзі першими...Німців з"їсть аробська і африканська імміграція,скандінави нечислені - от і виступають поляки на перший план...І,до речі,поглядують на нас,зокрема на "старе польске място Львув",в якому я живу...
показати весь коментар
28.12.2020 16:51 Відповісти
Ще цікаво те, що в Польщі жидів називають жидами, а в Україні не можна, це для них образа. Хоча у нас навіть кловунів жидівських ставлять преЗЕдентами!
показати весь коментар
28.12.2020 17:06 Відповісти
Ну я же написала. там люди умнее, поэтому и не пускают. У нас украинцы стремительно деградируют.
показати весь коментар
28.12.2020 18:55 Відповісти
c 10 по 30 ноября переболел ковидом. Больничный лист до сих пор не оплачен. 10 лет платил в соцстрах взносы работая официально, болел крайне редко и теперь , когда заболел и соблюдал самоизоляцию - до нового года осталось..200 грн , соцстрах должен мне 9 000 грн. ГДЕ МОИ ДЕНЬГИ?
показати весь коментар
28.12.2020 16:48 Відповісти
звісно вистачить чиновникам, якщо тих субсидій було вкрадено в мільонів пенсіонерів, що мали якісь заборгованості за комуналку, а тепер хай думають, яким чином ті пенсіонери будуть сплачувати заборгованості, своїх кішек та собачок продадуть?
показати весь коментар
28.12.2020 16:29 Відповісти
На березень вже не вистачить. На квітень теж.
показати весь коментар
28.12.2020 18:29 Відповісти
 
 