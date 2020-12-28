Коштів на субсидії на опалювальний сезон вистачить, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що суми, закладеної в держбюджеті на 2021 рік на субсидії, вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це вона сказала в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Коли ми фіксували цю цифру - 36,6 млрд грн, яка закладена на програми субсидій, нам було зрозуміло, які будуть ціни на газ, на електроенергію, і знову ж таки ми розуміли, що сьогодні 3 мільйони осіб (одержувачів субсидії. - Ред. ), а може бути більше в цій програмі. Нам сьогодні цих коштів, прогнозуємо, буде досить, щоб пройти критичні місяці - це листопад, це грудень, це січень і лютий, тому що це опалювальний сезон", - повідомила Лазебна.

На її думку, "сьогодні немає такої підстави говорити, що чогось у нас не буде вистачати, або ми будемо економити".

"Люди сьогодні отримують субсидії. До речі, середній розмір субсидії 1600 гривень. Тому ми сьогодні забезпечені ресурсами, входимо спокійно в 2021 рік і будемо спостерігати за тим, щоб не було занадто високих коливань тарифів. Це для нас критично", - додала міністр.

Як повідомлялося, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який Верховна Рада ухвалила 15 грудня. У Держбюджеті-2021 передбачено доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, витрати - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП. Згідно з документом, на програму субсидій закладено 36,6 млрд грн, що на 2,7 млрд грн менше, ніж у 2020 році.

