ДП "Медичні закупівлі України" не направило договір одному з постачальників швидких

ДП

Компанія "Ксенко Авто Продакшн" заявила, що ДП "Медичні закупівлі України" не надало для підписання договір на закупівлю автомобілів швидкої допомоги, що може свідчити про кулуарну підміну постачальників.

Про це повідомляється на офіційному пабліку "Ксенко".

24 грудня ДП "Медичні закупівлі України" повідомило, що акцептувало пропозиції на закупівлю 416 автомобілів швидкої медичної допомоги і передало договори на підпис контрагентам.

При цьому "Ксенко Авто Продакшн", яке виробляє швидкі на базі Fiat Ducato, і про акцепт яких заявило ДП "Медичні закупівлі України", не отримало контракт.

"Зазначена інформація, як мінімум, дивує, адже серед автомобілів, які планується закупити, зазначено швидкі на базі Fiat Ducato, виробником яких є "Ксенко Авто Продакшн". Проте "Ксенко Авто Продакшн" не отримало договори для підписання. ДП "Медичні закупівлі України" вело переговорний процес із виробниками з вересня 2020 року і за цей час ми надали усі документи, які вимагалися законодавством і тендерною документацією та продемонстрували представникам зазначеного держпідприємства готову швидку", - наголошується в повідомленні.

Згідно з даними системи Prozorro, "Ксенко Авто Продакшн" за обсягом річних продажів автомобілів швидкої допомоги в Україні посідає друге місце.

"Кулуарна заміна постачальників скидається на намір не допустити до закупівлі "Ксенко Авто Продакшн". Наші швидкі без перебільшення є на сьогодні найкращими в Україні, що підтверджено багатьма задоволеними клієнтами. Маємо сподівання, що ДП "Медичні закупівлі України" не стане співучасником брудних антиконкурентних махінацій", - заявила компанія.

Нагадаємо, що ДП "Медичні закупівлі України" повідомило, що закуповує 416 швидких на 183 млн грн економніше, ніж інші замовники в 2019 році. Поставка спецтранспорту очікується до кінця березня 2021 року. Згідно із заявою, автомобілі будуть розподілені в 19 областей. Швидкі, які замовляє ДП, мають бути створені на базі Fiat Ducato, Citroen Jumper Volkswagen Crafter.

Нагадаємо, що в липні цього року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ має намір закупити 400 автомобілів екстреної медичної допомоги до кінця 2020 року, на що було виділено 922 млн гривень.

договір (324) швидка (269)
"Медицинские закупки Украины" по привычке всегда опаздывают во время закупать жизненно необходимые препараты для тяжело больных граждан!
Типа "они пока сами себе купят " пока мы им бесплатно выдадим законные бесплатные
29.12.2020 10:48 Відповісти
"Медицинские закупки Украины" наверно просто загуглили "Ксенко" и сразу вспомнили о ком речь. Эти залетные уже отсвечивали в новостях, как контора которая срывает поставки. Видимо так накосячили в прошлый раз, что сейчас даже договорится не вышло и репутация для МЗУ важнее.
29.12.2020 16:48 Відповісти
Зате ЗЕпоц не проминув можливості пропіаритись на швидких, які прислала Іпонія на замовлення Гросі.
ДП "Медичні закупівлі України" не направило договір одному з постачальників швидких - Цензор.НЕТ 8301
29.12.2020 11:09 Відповісти
Наверное Степанов Оформил эту закупку скорых авто, через фирму своей жены и с другими поставщиками , где можно побольше заработать на марже!!
29.12.2020 11:54 Відповісти
Этот мыльный пузырь "Ксенко" весной как раз был пойман на подобных делах. Контора всеми силами срывала поставку "скорых" в Одессу, погуглите название. Про это много писали.
29.12.2020 15:54 Відповісти
Компания однодневка всеми силами и ресурсами пытавшаяся сорвать поставки в марте снова на арене. Так вот сколько времени нужно что бы все забыли о нечистоплотности и попытках нажится на схематозах во время пандемии.
29.12.2020 15:48 Відповісти
 
 