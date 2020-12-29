ДП "Медичні закупівлі України" не направило договір одному з постачальників швидких

Компанія "Ксенко Авто Продакшн" заявила, що ДП "Медичні закупівлі України" не надало для підписання договір на закупівлю автомобілів швидкої допомоги, що може свідчити про кулуарну підміну постачальників.

Про це повідомляється на офіційному пабліку "Ксенко".

24 грудня ДП "Медичні закупівлі України" повідомило, що акцептувало пропозиції на закупівлю 416 автомобілів швидкої медичної допомоги і передало договори на підпис контрагентам.

При цьому "Ксенко Авто Продакшн", яке виробляє швидкі на базі Fiat Ducato, і про акцепт яких заявило ДП "Медичні закупівлі України", не отримало контракт.

"Зазначена інформація, як мінімум, дивує, адже серед автомобілів, які планується закупити, зазначено швидкі на базі Fiat Ducato, виробником яких є "Ксенко Авто Продакшн". Проте "Ксенко Авто Продакшн" не отримало договори для підписання. ДП "Медичні закупівлі України" вело переговорний процес із виробниками з вересня 2020 року і за цей час ми надали усі документи, які вимагалися законодавством і тендерною документацією та продемонстрували представникам зазначеного держпідприємства готову швидку", - наголошується в повідомленні.

Згідно з даними системи Prozorro, "Ксенко Авто Продакшн" за обсягом річних продажів автомобілів швидкої допомоги в Україні посідає друге місце.

"Кулуарна заміна постачальників скидається на намір не допустити до закупівлі "Ксенко Авто Продакшн". Наші швидкі без перебільшення є на сьогодні найкращими в Україні, що підтверджено багатьма задоволеними клієнтами. Маємо сподівання, що ДП "Медичні закупівлі України" не стане співучасником брудних антиконкурентних махінацій", - заявила компанія.

Нагадаємо, що ДП "Медичні закупівлі України" повідомило, що закуповує 416 швидких на 183 млн грн економніше, ніж інші замовники в 2019 році. Поставка спецтранспорту очікується до кінця березня 2021 року. Згідно із заявою, автомобілі будуть розподілені в 19 областей. Швидкі, які замовляє ДП, мають бути створені на базі Fiat Ducato, Citroen Jumper Volkswagen Crafter.

Нагадаємо, що в липні цього року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ має намір закупити 400 автомобілів екстреної медичної допомоги до кінця 2020 року, на що було виділено 922 млн гривень.