Зеленський ввів у дію два рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 597/2020 та № 598/2020, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2020 року "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" та "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У своєму рішенні "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" РНБО звертає увагу Кабінету Міністрів України на недостатність заходів із забезпечення виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України" в частині організації, контролю й проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, а також попереднього розгляду його результатів.

Уряд має визначити дієвий механізм контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів від 22 травня 2019 року № 507 "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ", а МВС – завершити у тримісячний строк проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й подати звіт до РНБО.

У рішенні "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом" Рада національної безпеки і оборони України поставила завдання перед Кабінетом Міністрів підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо визначення порядку визнання організацій терористичними та наслідків такого визнання.

Також РНБО звертає увагу на недостатність заходів із забезпечення виконання статті 2 Указу Президента України від 5 березня 2019 року № 53 "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні" щодо розробки та затвердження плану реалізації Концепції.

Службі безпеки України доручено прискорити проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та подати на розгляд РНБО звіт про його результати.

Зеленський Володимир (25185) оборона (4881) РНБО (2326)
Топ коментарі
+15
Верни Кривоноса, придурок!
29.12.2020 20:41 Відповісти
+13
"осмотр общественной безопасности"
"осмотр системы борьбы с терроризмом"

капец.....
29.12.2020 20:41 Відповісти
+8
Зеленский ввел в действие два решения СНБО - Цензор.НЕТ 9030
29.12.2020 21:02 Відповісти
"осмотр общественной безопасности"
"осмотр системы борьбы с терроризмом"

капец.....
29.12.2020 20:41 Відповісти
Він до лікаря сходив???
29.12.2020 20:46 Відповісти
Зважаючи на особливості "особистого контролю" зеленого президента, усім варто почати хвилюватись за суспільну безпеку і боротьбу з тероризмом в державі.
29.12.2020 21:01 Відповісти
Верни Кривоноса, придурок!
29.12.2020 20:41 Відповісти
це не бевзь - це ворог
29.12.2020 21:02 Відповісти
...внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.Источник: https://censor.net/ru/n3239745

Короче, признать оппозиционные организации как террористические.
29.12.2020 20:46 Відповісти
Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления Кабмина от 22 мая 2019 г. №507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а МВД - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты и подать отчет в СНБО.

Дату прийняття постанови побачили? Який рік наступить післязатра пам"ятєте? Постанови з якої сфери діяльності країни зрозуміли? 16 ТРАВНЯ 2019 року БУЛО ПРИЙНЯТЕ те РІШЕННЯ!!!
29.12.2020 20:56 Відповісти
а тепер почеаємо, чому насправді прорвало Кривоноа
29.12.2020 20:58 Відповісти
Він знав, що Янелох його звільнить.
29.12.2020 21:37 Відповісти
Банально будують правові механізми боротьби з протестами,типу Майдану.
29.12.2020 20:57 Відповісти
Коли збирається Майдан, то зазвичай усім вже похрєн на усілякі "правові" аспекти та механізми. Вступає в дію пряма норма Конституції:

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
30.12.2020 00:05 Відповісти
Когда смотрел фильм "Собачье сердце", даже представить не мог, что подобное возможно.
29.12.2020 21:00 Відповісти
Боїться с...ка, аж сциться... Але процеси невідворотні. Історія придурків наколотих не вчить... Знесуть дятла з гнізда все-рівно, з позором...
29.12.2020 21:00 Відповісти
Зеленский ввел в действие два решения СНБО - Цензор.НЕТ 9030
29.12.2020 21:02 Відповісти
По ходу, настає капець "общественной безопасности и защиты" та "общегосударственной системе борьбы с терроризмом".
29.12.2020 21:05 Відповісти
Копия решений, принимаемых бывшей метрополией.
29.12.2020 21:23 Відповісти
Теперь всех будут в террористы записывать, всех недовольных зеленой властью. Все с дырляндии слизывают. Этот зеленый клоп, без лопаты сам себе могилу роет.
29.12.2020 21:36 Відповісти
Закон о коллаборантах примите мерзавцы.
29.12.2020 21:37 Відповісти
О как, сегодня в анонсе было, что оно созвало РНБО из-за Конституционного суда.А теперь имеем " О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом..
подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания" и это что касаемо КС ?
29.12.2020 21:43 Відповісти
з вуст кловуна такий замислуватий набір сурйозних і малознайомих слів та ще й на фоні серйозної морди ліца, звучить зловісно і віщує щось недобре і лихе.
29.12.2020 21:55 Відповісти
Зеленский ввел в действие два решения СНБО - Цензор.НЕТ 6850
29.12.2020 21:58 Відповісти
все это гудственно, осталось тока засветит , шо такое терроризм в понятии зебуинов .
29.12.2020 22:10 Відповісти
Ниачем, как обычно))
29.12.2020 22:18 Відповісти
Зеподписал отставку Тупицького, пачему не месяц назад?
29.12.2020 22:26 Відповісти
Неужели мертвечука будут брать?
29.12.2020 22:45 Відповісти
 
 