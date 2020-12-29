Зеленський ввів у дію два рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав укази № 597/2020 та № 598/2020, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2020 року "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" та "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У своєму рішенні "Про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту" РНБО звертає увагу Кабінету Міністрів України на недостатність заходів із забезпечення виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України" в частині організації, контролю й проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, а також попереднього розгляду його результатів.

Уряд має визначити дієвий механізм контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів від 22 травня 2019 року № 507 "Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ", а МВС – завершити у тримісячний строк проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й подати звіт до РНБО.

У рішенні "Про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом" Рада національної безпеки і оборони України поставила завдання перед Кабінетом Міністрів підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо визначення порядку визнання організацій терористичними та наслідків такого визнання.

Також РНБО звертає увагу на недостатність заходів із забезпечення виконання статті 2 Указу Президента України від 5 березня 2019 року № 53 "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні" щодо розробки та затвердження плану реалізації Концепції.

Службі безпеки України доручено прискорити проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та подати на розгляд РНБО звіт про його результати.