Зеленский ввел в действие два решения СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2020 года "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В своем решении "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" СНБО обращает внимание Кабинета Министров на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения СГБО от 16 мая 2019 г. "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины" в части организации, контроля и проведения осмотра общественной безопасности и защиты, а также предварительного рассмотрения его результатов.

Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления Кабмина от 22 мая 2019 г. №507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а МВД - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты и подать отчет в СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС

В решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" СНБО поставила задачу перед Кабинетом Министров подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.

Также СНБО обращает внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения статьи 2 Указа Президента Украины от 5 марта 2019 г. №53 "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине" по разработке и утверждении плана реализации Концепции.

Службе безопасности Украины поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.

Читайте также: Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО