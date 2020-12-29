РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 945 26

Зеленский ввел в действие два решения СНБО

Зеленский ввел в действие два решения СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2020 года "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В своем решении "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" СНБО обращает внимание Кабинета Министров на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения СГБО от 16 мая 2019 г. "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины" в части организации, контроля и проведения осмотра общественной безопасности и защиты, а также предварительного рассмотрения его результатов.

Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления Кабмина от 22 мая 2019 г. №507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а МВД - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты и подать отчет в СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС

В решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" СНБО поставила задачу перед Кабинетом Министров подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.

Также СНБО обращает внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения статьи 2 Указа Президента Украины от 5 марта 2019 г. №53 "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине" по разработке и утверждении плана реализации Концепции.

Службе безопасности Украины поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.

Читайте также: Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) оборона (5268) СНБО (4462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Верни Кривоноса, придурок!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:41 Ответить
+13
"осмотр общественной безопасности"
"осмотр системы борьбы с терроризмом"

капец.....
показать весь комментарий
29.12.2020 20:41 Ответить
+8
Зеленский ввел в действие два решения СНБО - Цензор.НЕТ 9030
показать весь комментарий
29.12.2020 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"осмотр общественной безопасности"
"осмотр системы борьбы с терроризмом"

капец.....
показать весь комментарий
29.12.2020 20:41 Ответить
Він до лікаря сходив???
показать весь комментарий
29.12.2020 20:46 Ответить
Зважаючи на особливості "особистого контролю" зеленого президента, усім варто почати хвилюватись за суспільну безпеку і боротьбу з тероризмом в державі.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:01 Ответить
Верни Кривоноса, придурок!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:41 Ответить
це не бевзь - це ворог
показать весь комментарий
29.12.2020 21:02 Ответить
...внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.Источник: https://censor.net/ru/n3239745

Короче, признать оппозиционные организации как террористические.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:46 Ответить
Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления Кабмина от 22 мая 2019 г. №507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а МВД - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты и подать отчет в СНБО.

Дату прийняття постанови побачили? Який рік наступить післязатра пам"ятєте? Постанови з якої сфери діяльності країни зрозуміли? 16 ТРАВНЯ 2019 року БУЛО ПРИЙНЯТЕ те РІШЕННЯ!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:56 Ответить
а тепер почеаємо, чому насправді прорвало Кривоноа
показать весь комментарий
29.12.2020 20:58 Ответить
Він знав, що Янелох його звільнить.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:37 Ответить
Банально будують правові механізми боротьби з протестами,типу Майдану.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:57 Ответить
Коли збирається Майдан, то зазвичай усім вже похрєн на усілякі "правові" аспекти та механізми. Вступає в дію пряма норма Конституції:

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:05 Ответить
Когда смотрел фильм "Собачье сердце", даже представить не мог, что подобное возможно.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:00 Ответить
Боїться с...ка, аж сциться... Але процеси невідворотні. Історія придурків наколотих не вчить... Знесуть дятла з гнізда все-рівно, з позором...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:00 Ответить
Зеленский ввел в действие два решения СНБО - Цензор.НЕТ 9030
показать весь комментарий
29.12.2020 21:02 Ответить
По ходу, настає капець "общественной безопасности и защиты" та "общегосударственной системе борьбы с терроризмом".
показать весь комментарий
29.12.2020 21:05 Ответить
Копия решений, принимаемых бывшей метрополией.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:23 Ответить
Теперь всех будут в террористы записывать, всех недовольных зеленой властью. Все с дырляндии слизывают. Этот зеленый клоп, без лопаты сам себе могилу роет.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:36 Ответить
Закон о коллаборантах примите мерзавцы.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:37 Ответить
О как, сегодня в анонсе было, что оно созвало РНБО из-за Конституционного суда.А теперь имеем " О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом..
подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания" и это что касаемо КС ?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:43 Ответить
з вуст кловуна такий замислуватий набір сурйозних і малознайомих слів та ще й на фоні серйозної морди ліца, звучить зловісно і віщує щось недобре і лихе.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:55 Ответить
Зеленский ввел в действие два решения СНБО - Цензор.НЕТ 6850
показать весь комментарий
29.12.2020 21:58 Ответить
все это гудственно, осталось тока засветит , шо такое терроризм в понятии зебуинов .
показать весь комментарий
29.12.2020 22:10 Ответить
Ниачем, как обычно))
показать весь комментарий
29.12.2020 22:18 Ответить
Зеподписал отставку Тупицького, пачему не месяц назад?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:26 Ответить
Неужели мертвечука будут брать?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:45 Ответить
 
 