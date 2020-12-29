Зеленский ввел в действие два решения СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2020 года "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В своем решении "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" СНБО обращает внимание Кабинета Министров на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения СГБО от 16 мая 2019 г. "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины" в части организации, контроля и проведения осмотра общественной безопасности и защиты, а также предварительного рассмотрения его результатов.
Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления Кабмина от 22 мая 2019 г. №507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а МВД - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты и подать отчет в СНБО.
В решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" СНБО поставила задачу перед Кабинетом Министров подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.
Также СНБО обращает внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения статьи 2 Указа Президента Украины от 5 марта 2019 г. №53 "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине" по разработке и утверждении плана реализации Концепции.
Службе безопасности Украины поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.
капец.....
Короче, признать оппозиционные организации как террористические.
Дату прийняття постанови побачили? Який рік наступить післязатра пам"ятєте? Постанови з якої сфери діяльності країни зрозуміли? 16 ТРАВНЯ 2019 року БУЛО ПРИЙНЯТЕ те РІШЕННЯ!!!
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания" и это что касаемо КС ?