Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 декабря, созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для определения дальнейших действий по решению ситуации вокруг Конституционного суда Украины.
Об этом сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - написал он.
В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель сообщает, что заседание касается ситуации с КС, детали заседания будут объявлены официально позже.
По словам Мендель, само заседание уже закончилось.
24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
Лучше бы так:
"Сегодня утром Зеленский утонул в ванной, подавившись полотенцем.
Его ближайшие друзья, родственники и соратники не выдержав утраты, не дождавшись утра, почти одновременно застрелились в затылок и сгорели вместе с домами и семьями. Про это сообщили свидетели из числа украинских волонтеров, ветеранов и спецназа ГУР, которые по чистой случайности стали свидетелями этой очень грустной сцены. Малоросия скорбит..."
А вот Печерский суд ОАСК полезные - помогают ЗЕ отмазывать корупционеров. Их трогать никак не можна.
На сцену виходить Степан Казанкін і читає з папірця:
-;Володимир Зеленський мріяв піти на другий термін, але натомість сів на перший!;
Зал вибухає оваціями.
Зеленский - вы банальный трус. Хочешь уволить - подписывай указ, но не прячься за коллегиальный орган !!! (с)
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1343947841501323268 25 мин
Зеленский - вы банальный трус. Хочешь уволить - подписывай указ, но не прячься за коллегиальный орган.Вовочка, тут тебе ссылочка, прочитай Закон про РНБО не смеши людей и не втягивай в это дерьмо все руководство страны. У РНБО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ что то решать по КСУ.
Если идет заседание СНБО, почему на него не приглашен Кривонос ? Или там сходняк своих братков?