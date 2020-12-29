РУС
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 декабря, созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для определения дальнейших действий по решению ситуации вокруг Конституционного суда Украины.

Об этом сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - написал он.

Читайте также: Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель сообщает, что заседание касается ситуации с КС, детали заседания будут объявлены официально позже.

По словам Мендель, само заседание уже закончилось.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Зеленский Владимир (21616) КС (2250) СНБО (4462) Тупицкий Александр (234)
Топ комментарии
+17
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 5292
29.12.2020 17:31 Ответить
+14
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 4004
29.12.2020 17:44 Ответить
+13
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 1859
29.12.2020 17:41 Ответить
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 5292
29.12.2020 17:31 Ответить
Он бы ушел, но кто его отпустит. Еще не все олигархи с людей выжали.
29.12.2020 17:40 Ответить
Как-то слишком просто.

"Сегодня утром Зеленский утонул в ванной, подавившись полотенцем.
Его ближайшие друзья, родственники и соратники не выдержав утраты, не дождавшись утра, почти одновременно застрелились в затылок и сгорели вместе с домами и семьями. Про это сообщили свидетели из числа украинских волонтеров, ветеранов и спецназа ГУР, которые по чистой случайности стали свидетелями этой очень грустной сцены. Малоросия скорбит..."
29.12.2020 17:40 Ответить
Зепа?!
29.12.2020 17:59 Ответить
воно нічого не вирішує
29.12.2020 17:41 Ответить
Поэтому и уйти он должен не своими ногами.
29.12.2020 17:43 Ответить
Я його бачу в одній з камер разом з дєрьмаком.
29.12.2020 17:47 Ответить
Надо узурпировать всю власть в стране. Остался только КС.
29.12.2020 17:31 Ответить
Вже..
29.12.2020 17:34 Ответить
это новый анекдот..!? зеля- узурпатор...
29.12.2020 17:45 Ответить
ну да: маленьке *****
29.12.2020 17:53 Ответить
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 2162
29.12.2020 17:31 Ответить
Путина по ночам щекочут усы Пескова, а Зеленского - усы Мендель.
29.12.2020 17:32 Ответить
Не мендель , а дЕрмака , не зря же они вместе больными прикидывались
29.12.2020 17:41 Ответить
Війна і коронавірус віслюка не цікавлять .???
29.12.2020 17:32 Ответить
Заставьте самого беспристрастного судью разбирать своё собственное дело, и посмотрите, как он начнёт толковать законы!
29.12.2020 17:33 Ответить
Это вредный суд. Ату его на СНБО.

А вот Печерский суд ОАСК полезные - помогают ЗЕ отмазывать корупционеров. Их трогать никак не можна.
29.12.2020 17:34 Ответить
Да пора уже СНБО по тарифам проводить, вот вот рванет.
29.12.2020 17:35 Ответить
Ждем суда над президентом який створив мафію в своєму офісі
29.12.2020 17:36 Ответить
Бесполезные телодвижения. Порошки уже посадили Зелю.
29.12.2020 17:38 Ответить
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 1859
29.12.2020 17:41 Ответить
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 1538
29.12.2020 17:42 Ответить
Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС - Цензор.НЕТ 3176
29.12.2020 18:13 Ответить
Піди сам мразота, бо закопають.
29.12.2020 17:43 Ответить
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 4004
29.12.2020 17:44 Ответить
2023 рік. Концерт ;Квартал-95;
На сцену виходить Степан Казанкін і читає з папірця:
-;Володимир Зеленський мріяв піти на другий термін, але натомість сів на перший!;
Зал вибухає оваціями.
29.12.2020 17:48 Ответить
Каждый раз убеждаюсь, насколько конченные создания привели Зеленского к власти... Твари, которым объясняли, доказывали что ни при каком раскладе нельзя этого делать, что пакостничая одному они творят огромную гадость стране... Ведь выродкам было плевать... Не важно, за кого по факту был тот, кого они не сомневаясь оскорбляли "порохобот". Эти скоты и сейчас не задумываясь творят тоже самое... Уроды, совершившие самое настоящее преступление, затащившие в эту задницу всех... Не каются, не делают даже попытки что то изменить- просто лают на тех, кто пытался их образумить... Словно людям не пофигу, какие у них там терки с Порошенко- они сотворили западло людям и ещё и оскорбляют внаглую... Боюсь, с таким кодлом у страны нет будущего.
29.12.2020 17:55 Ответить
Смело вы так....про игорь валерича....
29.12.2020 17:59 Ответить
Вовочка, прочитай Закон про РНБО и не смеши людей и не втягивай в это дерьмо все руководство страны. У РНБО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ что то решать по КСУ !!!

Зеленский - вы банальный трус. Хочешь уволить - подписывай указ, но не прячься за коллегиальный орган !!! (с)
29.12.2020 17:58 Ответить
хм.. Если идет заседание СНБО, почему на него не приглашен Кривонос ? Или там сходняк своих братков из Квартала !? ПЗДЦ
29.12.2020 18:02 Ответить
Ну, это вы погорячились. Коллективно органом по клавишам неудобно будет- места не хватит
29.12.2020 19:27 Ответить
По словам Мендель, само заседание уже закончилось. Нюхнули всем коллективом
29.12.2020 18:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1343947841501323268 25 мин
Зеленский - вы банальный трус. Хочешь уволить - подписывай указ, но не прячься за коллегиальный орган.Вовочка, тут тебе ссылочка, прочитай Закон про РНБО не смеши людей и не втягивай в это дерьмо все руководство страны. У РНБО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ что то решать по КСУ.
Если идет заседание СНБО, почему на него не приглашен Кривонос ? Или там сходняк своих братков?
29.12.2020 18:18 Ответить
а чого ці пацани приунилі. Менеше було ляпати язиками під віскі. дядя Сем все послухав і подав Презу одкровения братков-юристов. Обідився. Почув, як юристи відзиваються про 5 та 6. Зі сміхом, балі можна не повторювати. Але юристи кожен тиждень перевіряли кабінети. А тут рік прослуховували. І вся когорта янека відкрито без прикрас обговорювала, що вони зроблять з 5 та 6, якщо вони будуть артачитись. Наслідок, птенці ківалова 3 місяці ховаються, в тупицього поважні причини для неявки - голова ОМС в кореїзі захворів. Одним словом, попандос. в 2010 році два андрії так не обзивали 4 президента. Як там по латині та по французькі, які досконало знають два андрії - фініта ля комедія
29.12.2020 18:49 Ответить
У Зеленського два шляхи, або внесення змін в Конституцію, або превірка косяків суддів і указ про проведення розслідування, і після процедур ( які вимагає Конституція ) осудження і рішенням суду щодо конкретного судді. З того, що олігархат записав в їх Конституції, у Зеленського лише є перший шлях, все інше це дії подібні до дії хунти Піночета. Самі судді себе не здадуть, таким же хабарним правоохоронцям. Вони як стая вовків, за те добро, за ті потенційні хабарі від олігархів і владарів всім бажаючим їх зняти перегризуть горлянкі. А той факт що в Зеленського в головах асфальтні ями і пісочок, то з цього вийде - пшик!
29.12.2020 19:29 Ответить
Позвольте не согласиться с Вами. Если будет четкий план, проверку косяков он запалит моментом.
29.12.2020 19:33 Ответить
 
 