Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 декабря, созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для определения дальнейших действий по решению ситуации вокруг Конституционного суда Украины.

Об этом сообщил журналист, экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБО президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц, согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - написал он.

Читайте также: Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС

В свою очередь "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Юлию Мендель сообщает, что заседание касается ситуации с КС, детали заседания будут объявлены официально позже.

По словам Мендель, само заседание уже закончилось.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.