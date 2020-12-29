Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 грудня, скликав засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для визначення подальших дій щодо вирішення ситуації навколо Конституційного суду України.
Про це повідомив журналіст, екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок вдень проходить засідання Ради безпеки і оборони України у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Очікується, що за підсумками РНБО президент Володимир Зеленський видасть указ про його відсторонення з посади строком на місяць, згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України", - написав він.
У свою чергу "Українська правда" з посиланням на прессекретарку президента Юлію Мендель повідомляє, що засідання стосується ситуації з КС, деталі засідання будуть оголошені офіційно пізніше.
За словами Мендель, саме засідання вже закінчилося.
24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
