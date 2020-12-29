УКР
Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС

Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 грудня, скликав засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для визначення подальших дій щодо вирішення ситуації навколо Конституційного суду України.

Про це повідомив журналіст, екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок вдень проходить засідання Ради безпеки і оборони України у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Очікується, що за підсумками РНБО президент Володимир Зеленський видасть указ про його відсторонення з посади строком на місяць, згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України", - написав він.

У свою чергу "Українська правда" з посиланням на прессекретарку президента Юлію Мендель повідомляє, що засідання стосується ситуації з КС, деталі засідання будуть оголошені офіційно пізніше.

За словами Мендель, саме засідання вже закінчилося.

Також читайте: Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Зеленський Володимир (25185) КС (1429) РНБО (2326) Тупицький Олександр (259)
Топ коментарі
+17
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 5292
показати весь коментар
29.12.2020 17:31 Відповісти
+14
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 4004
показати весь коментар
29.12.2020 17:44 Відповісти
+13
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 1859
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 5292
показати весь коментар
29.12.2020 17:31 Відповісти
Он бы ушел, но кто его отпустит. Еще не все олигархи с людей выжали.
показати весь коментар
29.12.2020 17:40 Відповісти
Как-то слишком просто.

Лучше бы так:
"Сегодня утром Зеленский утонул в ванной, подавившись полотенцем.
Его ближайшие друзья, родственники и соратники не выдержав утраты, не дождавшись утра, почти одновременно застрелились в затылок и сгорели вместе с домами и семьями. Про это сообщили свидетели из числа украинских волонтеров, ветеранов и спецназа ГУР, которые по чистой случайности стали свидетелями этой очень грустной сцены. Малоросия скорбит..."
показати весь коментар
29.12.2020 17:40 Відповісти
Зепа?!
показати весь коментар
29.12.2020 17:59 Відповісти
воно нічого не вирішує
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
Поэтому и уйти он должен не своими ногами.
показати весь коментар
29.12.2020 17:43 Відповісти
Я його бачу в одній з камер разом з дєрьмаком.
показати весь коментар
29.12.2020 17:47 Відповісти
Надо узурпировать всю власть в стране. Остался только КС.
показати весь коментар
29.12.2020 17:31 Відповісти
Вже..
показати весь коментар
29.12.2020 17:34 Відповісти
это новый анекдот..!? зеля- узурпатор...
показати весь коментар
29.12.2020 17:45 Відповісти
ну да: маленьке *****
показати весь коментар
29.12.2020 17:53 Відповісти
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 2162
показати весь коментар
29.12.2020 17:31 Відповісти
Путина по ночам щекочут усы Пескова, а Зеленского - усы Мендель.
показати весь коментар
29.12.2020 17:32 Відповісти
Не мендель , а дЕрмака , не зря же они вместе больными прикидывались
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
Війна і коронавірус віслюка не цікавлять .???
показати весь коментар
29.12.2020 17:32 Відповісти
Заставьте самого беспристрастного судью разбирать своё собственное дело, и посмотрите, как он начнёт толковать законы!
показати весь коментар
29.12.2020 17:33 Відповісти
Это вредный суд. Ату его на СНБО.

А вот Печерский суд ОАСК полезные - помогают ЗЕ отмазывать корупционеров. Их трогать никак не можна.
показати весь коментар
29.12.2020 17:34 Відповісти
Да пора уже СНБО по тарифам проводить, вот вот рванет.
показати весь коментар
29.12.2020 17:35 Відповісти
Ждем суда над президентом який створив мафію в своєму офісі
показати весь коментар
29.12.2020 17:36 Відповісти
Бесполезные телодвижения. Порошки уже посадили Зелю.
показати весь коментар
29.12.2020 17:38 Відповісти
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 1859
показати весь коментар
29.12.2020 17:41 Відповісти
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 1538
показати весь коментар
29.12.2020 17:42 Відповісти
Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС - Цензор.НЕТ 3176
показати весь коментар
29.12.2020 18:13 Відповісти
Піди сам мразота, бо закопають.
показати весь коментар
29.12.2020 17:43 Відповісти
Зеленский провел заседание СНБО из-за ситуации с КС - Цензор.НЕТ 4004
показати весь коментар
29.12.2020 17:44 Відповісти
2023 рік. Концерт ;Квартал-95;
На сцену виходить Степан Казанкін і читає з папірця:
-;Володимир Зеленський мріяв піти на другий термін, але натомість сів на перший!;
Зал вибухає оваціями.
показати весь коментар
29.12.2020 17:48 Відповісти
Каждый раз убеждаюсь, насколько конченные создания привели Зеленского к власти... Твари, которым объясняли, доказывали что ни при каком раскладе нельзя этого делать, что пакостничая одному они творят огромную гадость стране... Ведь выродкам было плевать... Не важно, за кого по факту был тот, кого они не сомневаясь оскорбляли "порохобот". Эти скоты и сейчас не задумываясь творят тоже самое... Уроды, совершившие самое настоящее преступление, затащившие в эту задницу всех... Не каются, не делают даже попытки что то изменить- просто лают на тех, кто пытался их образумить... Словно людям не пофигу, какие у них там терки с Порошенко- они сотворили западло людям и ещё и оскорбляют внаглую... Боюсь, с таким кодлом у страны нет будущего.
показати весь коментар
29.12.2020 17:55 Відповісти
Смело вы так....про игорь валерича....
показати весь коментар
29.12.2020 17:59 Відповісти
Вовочка, прочитай Закон про РНБО и не смеши людей и не втягивай в это дерьмо все руководство страны. У РНБО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ что то решать по КСУ !!!

Зеленский - вы банальный трус. Хочешь уволить - подписывай указ, но не прячься за коллегиальный орган !!! (с)
показати весь коментар
29.12.2020 17:58 Відповісти
хм.. Если идет заседание СНБО, почему на него не приглашен Кривонос ? Или там сходняк своих братков из Квартала !? ПЗДЦ
показати весь коментар
29.12.2020 18:02 Відповісти
Ну, это вы погорячились. Коллективно органом по клавишам неудобно будет- места не хватит
показати весь коментар
29.12.2020 19:27 Відповісти
По словам Мендель, само заседание уже закончилось. Нюхнули всем коллективом
показати весь коментар
29.12.2020 18:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1343947841501323268 25 мин
Зеленский - вы банальный трус. Хочешь уволить - подписывай указ, но не прячься за коллегиальный орган.Вовочка, тут тебе ссылочка, прочитай Закон про РНБО не смеши людей и не втягивай в это дерьмо все руководство страны. У РНБО НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ что то решать по КСУ.
Если идет заседание СНБО, почему на него не приглашен Кривонос ? Или там сходняк своих братков?
показати весь коментар
29.12.2020 18:18 Відповісти
а чого ці пацани приунилі. Менеше було ляпати язиками під віскі. дядя Сем все послухав і подав Презу одкровения братков-юристов. Обідився. Почув, як юристи відзиваються про 5 та 6. Зі сміхом, балі можна не повторювати. Але юристи кожен тиждень перевіряли кабінети. А тут рік прослуховували. І вся когорта янека відкрито без прикрас обговорювала, що вони зроблять з 5 та 6, якщо вони будуть артачитись. Наслідок, птенці ківалова 3 місяці ховаються, в тупицього поважні причини для неявки - голова ОМС в кореїзі захворів. Одним словом, попандос. в 2010 році два андрії так не обзивали 4 президента. Як там по латині та по французькі, які досконало знають два андрії - фініта ля комедія
показати весь коментар
29.12.2020 18:49 Відповісти
У Зеленського два шляхи, або внесення змін в Конституцію, або превірка косяків суддів і указ про проведення розслідування, і після процедур ( які вимагає Конституція ) осудження і рішенням суду щодо конкретного судді. З того, що олігархат записав в їх Конституції, у Зеленського лише є перший шлях, все інше це дії подібні до дії хунти Піночета. Самі судді себе не здадуть, таким же хабарним правоохоронцям. Вони як стая вовків, за те добро, за ті потенційні хабарі від олігархів і владарів всім бажаючим їх зняти перегризуть горлянкі. А той факт що в Зеленського в головах асфальтні ями і пісочок, то з цього вийде - пшик!
показати весь коментар
29.12.2020 19:29 Відповісти
Позвольте не согласиться с Вами. Если будет четкий план, проверку косяков он запалит моментом.
показати весь коментар
29.12.2020 19:33 Відповісти
 
 