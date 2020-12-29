Зеленський провів засідання РНБО через ситуацію з КС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 грудня, скликав засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для визначення подальших дій щодо вирішення ситуації навколо Конституційного суду України.

Про це повідомив журналіст, екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок вдень проходить засідання Ради безпеки і оборони України у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Очікується, що за підсумками РНБО президент Володимир Зеленський видасть указ про його відсторонення з посади строком на місяць, згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України", - написав він.

У свою чергу "Українська правда" з посиланням на прессекретарку президента Юлію Мендель повідомляє, що засідання стосується ситуації з КС, деталі засідання будуть оголошені офіційно пізніше.

За словами Мендель, саме засідання вже закінчилося.

Також читайте: Відсторонення Тупицького з посади за рішенням слідчого судді суперечитиме Конституції, - КС

24 грудня стало відомо, що главу КС Тупицького викликали до Офісу Генпрокурора для проведення процесуальних дій. "Слуга народу" Янченко заявила, що провадження проти глави КС Тупицького відкрили за обман суду і тиск на свідка. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив: "Тупицький не може бути главою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.