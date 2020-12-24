Голову КС Тупицького викликали в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій. ДОКУМЕНТ
Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали повісткою на 28 грудня в Офіс генерального прокурора для проведення процесуальних дій.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому в Офісі не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій.
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