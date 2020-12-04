Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних і неподання декларації, зокрема, впровадивши обмеження волі на термін до двох років, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, яка радить законопроєкт № 4460-д підтримали за основу 287 і 289 в цілому народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.
Зазначеним законопроєктом пропонується внести зміни до ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), які уточнюють суб'єктів цього правопорушення.
Також зазначені зміни дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у разі, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як зазначено в чинній редакції.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
Добро творить, бо така його сутність
Зло ж знищує/руйнує, бо така його сутність
Що ж ЗЛОдії гоабуйте далі, і поскоріше, розваліть Україну остаточно, ще одного майдану ця країна точно не переживе, розвалиться на шматки, і буде "Розділяй і владарюй"
видосікі і хайп их конек,
Осел их вождь и беня хазяин вождя.
Зеля - НЕ МОЛЧИ!!!
ось і лазівку залишили для корупціонерів,не буде толку з країни..
2189 * 4000 = 8 756 000 грн
смешно.....
тоесть без такого олигарха минимум 4000 человек смогли бы месяц прожить (теоретически)
И это "уголовная ответственность"?
Да это просто дебилизация тупого населения.
Через 100 років виявилось що нащадки тих українців краще розмовляють українською мовою ніж ті що мешкають тут.
Це позиція безвідповідального плебсу не здатного брати на себе відповідальність за свій вибір, а тим паче свій вибір відстоювати чи виправляти свої помилки.
А, КЛОУН будет брызгать слюной и грозить им разгоном.
А тут "гра" цілком вартує "свічок": приховав 10 млн. -- зекономив 2 млн. грн. податку, якщо не спіймають, а якщо ж спіймають, то розмір необхідного до сплати податку збільшиться лише на 2,55 % (!!!). Добре бути в Україні корупціонером!
Народ бодро ответил: да!
Вот вам и ответ на ваши пожелания - игра на рояле!
Да здравствует Зеленский! Самый гуманный президент на свете!
Maybe rain, maybe snow,
Maybe fuck, maybe no.