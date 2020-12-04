УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
19 801 92
ВР (11779) декларація (855) кримінальна відповідальність (184) електронне декларування (1018)

Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних і неподання декларації, зокрема, впровадивши обмеження волі на термін до двох років, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, яка радить законопроєкт № 4460-д підтримали за основу 287 і 289 в цілому народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.

Зазначеним законопроєктом пропонується внести зміни до ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), які уточнюють суб'єктів цього правопорушення.

Також зазначені зміни дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у разі, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як зазначено в чинній редакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+63
Зеленая тупая недоросль. Неужели кто-то из вас думает, что в Европе не различают термины "ограничение свободы" и "лишение свободы" ?
показати весь коментар
04.12.2020 13:10
+26
та похер им. Они время тянут и выкручиваются что бы получить от МФВ кредит!
показати весь коментар
04.12.2020 13:12
+16
Минимальные указанные сроки, указывают на то, что всю эту мелочь, декларант сможет замазать небольшой пачкой бабла. Так что, это опять вода мутная, не более.
показати весь коментар
04.12.2020 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленая тупая недоросль. Неужели кто-то из вас думает, что в Европе не различают термины "ограничение свободы" и "лишение свободы" ?
показати весь коментар
04.12.2020 13:10 Відповісти
та похер им. Они время тянут и выкручиваются что бы получить от МФВ кредит!
показати весь коментар
04.12.2020 13:12 Відповісти
вони вже один раз "зробили" МВФ,більше звідти нічого не отримають.
показати весь коментар
04.12.2020 13:16 Відповісти

Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
показати весь коментар
04.12.2020 13:29 Відповісти
І не дарма присів на корточки...
Добро творить, бо така його сутність

Зло ж знищує/руйнує, бо така його сутність

Що ж ЗЛОдії гоабуйте далі, і поскоріше, розваліть Україну остаточно, ще одного майдану ця країна точно не переживе, розвалиться на шматки, і буде "Розділяй і владарюй"
показати весь коментар
04.12.2020 23:58 Відповісти
Переживем ! Після Майданів хоча б намагаємось жити достойно , а без боротьби нічого не буде . Швидше риги та зериги розвалять все , якщо будемо терпіти . Що вони й роблять .
показати весь коментар
06.12.2020 09:14 Відповісти
на жаль історія України говорить про зворотне.
показати весь коментар
11.12.2020 02:30 Відповісти
і тепер ми усі помремо?
показати весь коментар
04.12.2020 15:36 Відповісти
Мы все умрем по любому , правда кто то раньше , а кто то позже
показати весь коментар
04.12.2020 17:27 Відповісти
Не получат. РРО - это одно из требований для получения денежек. Введение отложили, деньги тоже отложат. Это только одно из...Все просто. Да и кому хочется связываться с этими зелеными гамадрилами?
показати весь коментар
04.12.2020 13:59 Відповісти
Не делай зеледротам комплиментов, думать - не их удел,
видосікі і хайп их конек,
Осел их вождь и беня хазяин вождя.
показати весь коментар
04.12.2020 15:01 Відповісти
Вимагаю КС зупинити цю агресію проти України та "уважаемых лиц".
Зеля - НЕ МОЛЧИ!!!
показати весь коментар
04.12.2020 13:11 Відповісти
та похер ему. Он время тянет и выкручивается что бы получить от МФВ кредит!(с) Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 6845
показати весь коментар
04.12.2020 13:16 Відповісти
Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 9404
показати весь коментар
04.12.2020 13:21 Відповісти
Вы против кредита?
показати весь коментар
04.12.2020 13:46 Відповісти
При Зе кредиту не дадуть, нехай Зе повзе до По і молить його, щоб домовився з порядними людьми. Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4913
показати весь коментар
04.12.2020 13:55 Відповісти
Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 264... Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6442
показати весь коментар
04.12.2020 15:38 Відповісти
Минимальные указанные сроки, указывают на то, что всю эту мелочь, декларант сможет замазать небольшой пачкой бабла. Так что, это опять вода мутная, не более.
показати весь коментар
04.12.2020 13:11 Відповісти
А в резерві довідка про непрацездатність.
показати весь коментар
06.12.2020 08:57 Відповісти
лень считать это на скока ж объ.бать державу можно чтобы не попасть на кичу? ау ! математики проясните ситуацию.....
показати весь коментар
04.12.2020 13:12 Відповісти
2118грнХ4000=8млн472тыс грн
показати весь коментар
04.12.2020 13:17 Відповісти
за эту сумму как раз попадешь на кичу а вот если вычесть пару тысяч то обойдешься легким испугом
показати весь коментар
04.12.2020 13:59 Відповісти
По сути на 200тыс баксов можно и ничего не будет... Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 6965
показати весь коментар
04.12.2020 13:17 Відповісти
Ути-пути! Теперь главу Проституционного суда Тупицкого посадють? Или Беня диктова отмазку сделает?
показати весь коментар
04.12.2020 13:12 Відповісти
Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 7685
показати весь коментар
06.12.2020 08:19 Відповісти
Ні , бєнядіктова присудить собі , бєні , суркісам та зе по 2 роки умовно .
показати весь коментар
06.12.2020 09:29 Відповісти
"Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье ...Источник: https://censor.net/ru/n3235022"

ось і лазівку залишили для корупціонерів,не буде толку з країни..
показати весь коментар
04.12.2020 13:13 Відповісти
в большенсве случаев этот криминал известной национальности или жены известной национальности
показати весь коментар
04.12.2020 13:24 Відповісти
Ага, негры тебе ссут в лифту, а мы все белые и пушистые. Во всяком случае все 73%
показати весь коментар
04.12.2020 13:31 Відповісти
не ссыте, генпрокурворша кого надо отмажет.
показати весь коментар
04.12.2020 13:14 Відповісти
01.12.2020 прожиточный минимум 2189грн для обычного человека

2189 * 4000 = 8 756 000 грн

смешно.....
тоесть без такого олигарха минимум 4000 человек смогли бы месяц прожить (теоретически)
показати весь коментар
04.12.2020 13:15 Відповісти
МВФ прижал хвост Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 4604
показати весь коментар
04.12.2020 13:15 Відповісти
если МФВ прохавает эту парашу что они приняли, то получиться что МФВ нае***ли!!!
показати весь коментар
04.12.2020 13:20 Відповісти
Это же на какую сумму нужно нае.ать бюджет государства, чтобы воров при власти сажали?
показати весь коментар
04.12.2020 13:15 Відповісти
Очередная имитация, денег от Запада не будет, всякие Татаровы жопу этим законом будут вытирать, а Зеленский глазами лупать.
показати весь коментар
04.12.2020 13:16 Відповісти
прикольно, в следствии коррупции, взяточничества - бюджет недополучает деньги, умирают дети и нищенствуют пенсионеры, а они - "ограничение свободы"....зелённые шмаркли...
показати весь коментар
04.12.2020 13:17 Відповісти
Украл на миллион, заплатит штраф 50 000грн..., и радуйся жизни дальше.
показати весь коментар
04.12.2020 13:19 Відповісти
Этот закон-фуфло ! Красть с ним и брать взятки теперь буду с удвоенным энтузиазмом ! И даже в таком виде его приняли под колоссальным давлением евроы ! На месте которой не следует и копейки давать сегодняшней власти !
показати весь коментар
04.12.2020 13:21 Відповісти
Актрисы из немецких фильмов для взрослых
показати весь коментар
04.12.2020 13:21 Відповісти
"Ограничение свободы" это не тюрьма кстати.
показати весь коментар
04.12.2020 13:24 Відповісти
ночной домашний арест на Лазурном берегу Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8764
показати весь коментар
04.12.2020 14:27 Відповісти
зебилоид я так понимаю для вас когото обье*ть нормальное состояние души и тела?!
показати весь коментар
04.12.2020 13:26 Відповісти
ограничение свободы на срок до двух летИсточник: https://censor.net/ru/n3235022

И это "уголовная ответственность"?
Да это просто дебилизация тупого населения.
показати весь коментар
04.12.2020 13:25 Відповісти
Два года это максимальная санкция статьи, всё ограничится общественными работами в лучшем случае
показати весь коментар
04.12.2020 14:07 Відповісти
Та воно й так тупе. Нормальне населення за клованів не голосувало б.
показати весь коментар
04.12.2020 15:12 Відповісти
Проблема в том, что меньшая, не тупая часть НА ЦЕЛЫХ 5 ЛЕТ в заложниках у этих дебилов. И скоты, дергающие зельца за ниточки, пытаются дебилов сделать еще тупее... А реальная жизнь могла бы хоть часть из них заставить чуточку поумнеть...
показати весь коментар
04.12.2020 15:19 Відповісти
Это в очередной раз доказывает гниль и смрад демократической системы управления. Логический пример: 3 бандита из 4 за то, чтобы изнасиловать, а потом убить женщину. Женщина и 1 бандит против. По закону демократии (3:2) женщина будет изнасилована и убита.
показати весь коментар
04.12.2020 21:13 Відповісти
А яка ж це "кримінальная атветствіность", коли за 9 мільйонів лише на пару років в санаторій(з вільним пересуваннм як в середині так і поза межами цього закладу), а не до колонії?
показати весь коментар
04.12.2020 13:26 Відповісти
Потрібно тікати з цієї країни.
показати весь коментар
04.12.2020 13:26 Відповісти
Так, все вірно. В 20 рокі частина українців, яка зрозуміла що с зебілами життя не буде, емігрували до Канади і не пошкодували!
Через 100 років виявилось що нащадки тих українців краще розмовляють українською мовою ніж ті що мешкають тут.
показати весь коментар
04.12.2020 13:30 Відповісти
20% виборців ЗЕнедоумка в 2019 році казали, що якщо з вазеліном не вийде то вони напуй виїдуть з країни.
Це позиція безвідповідального плебсу не здатного брати на себе відповідальність за свій вибір, а тим паче свій вибір відстоювати чи виправляти свої помилки.
показати весь коментар
04.12.2020 15:10 Відповісти
та шо вони там сказали... це такі самі піздаболи як і їх клоун!
показати весь коментар
04.12.2020 21:20 Відповісти
Чего Шмаркля хотел, того и добился. Воруйте сколько хотите и вам за это ничего не будет. Кстати, под этот шумок Шмаркля и соскочил со статьи за недекларирование 5 млн.
показати весь коментар
04.12.2020 13:34 Відповісти
Тепер ясно. що КС і зелені, це гра у дві руки по зруйнуванні антикорупційної системи. Свої люди в КС скасовують закон , офіційне лицемірне обурення від зелені і фінальний акорд, прийняття імпотентного закону.Не хитра підленька комбінація від Зеленського.
показати весь коментар
04.12.2020 13:38 Відповісти
ЗЕленые ублюдки разыгруют очередной спектакль - через пару лет по указанию ЗЕлоха сучий КС этот закон отменит, точно так же как и в этом году.
А, КЛОУН будет брызгать слюной и грозить им разгоном.
показати весь коментар
04.12.2020 13:41 Відповісти
Штраф всего лишь до 80000 грн? Для олигарха это не деньги. Значит можно легко скрывать свои доходы, штраф копеечный.
показати весь коментар
04.12.2020 13:48 Відповісти
Відповідно до нового закону, внесення недостовірних відомостей на суму від 4000 прожиткових мінімумів (а це понад 9 млн грн) каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 51 до 85 тис. грн).І як вам співмірність злочину і покарання? Чому ж тоді за безбілетний проїзд у громадському транспорті штрафують в 10 кратному розмірі?
А тут "гра" цілком вартує "свічок": приховав 10 млн. -- зекономив 2 млн. грн. податку, якщо не спіймають, а якщо ж спіймають, то розмір необхідного до сплати податку збільшиться лише на 2,55 % (!!!). Добре бути в Україні корупціонером!
показати весь коментар
04.12.2020 13:56 Відповісти
Ничего не вернули, добавили административную ответственность в виде штрафа. Украл 5 млн заплатил 80 тыс
показати весь коментар
04.12.2020 13:56 Відповісти
Так вот пожизненное заключение от Зеленского превратилось в общественные работы от 150 до 240 часов
показати весь коментар
04.12.2020 14:04 Відповісти
Клован .уйди по хорошему ,сам,или народ вынесет
показати весь коментар
04.12.2020 14:05 Відповісти
украл, заплатил штраф и в Велюр Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 2399
показати весь коментар
04.12.2020 14:26 Відповісти
Це пізд!ць. Злили країну в зелену клоаку.
показати весь коментар
04.12.2020 14:38 Відповісти
Я не здивуюсь якщо тепер ВСК признає цей закон повністю конституційним. Вкрава 8 лямів і штраф 80 тис., а пенсіонеру добавка до пенсію 80 грн на рік, я просто плачу від сміху. Оце так знущання над народом.
показати весь коментар
04.12.2020 14:40 Відповісти
закон ни о чем, они миллиардами воруют а штраф 50 тысяч, курам на смех, а не закон!
показати весь коментар
04.12.2020 14:40 Відповісти
Це не країна, а колонія з кріпаками.
показати весь коментар
04.12.2020 14:41 Відповісти
понял что теперь можно накиздеть на 8 млн. гривен и тебе ничего не будет? ну хорошо рада одобрила эту муру, но ведь это еще не всё? она же должна приобрести вид какого то закона или постановы или стать в УК? а пока что можно не парится, "слуги пока в раде раздупляться + карантин + война + непонятки в уряде + неакдекваты у власти и т.д. и т.п.........уже и март наступного года пройдет (время подачи очередной декларации). так что не волнуйтесь коррупционеры и воры ! все у нас прекрасно!!!!!!
показати весь коментар
04.12.2020 14:41 Відповісти
Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 9332
показати весь коментар
04.12.2020 15:08 Відповісти
Нас на нары им максимум условно.только за это их нужно вешать
показати весь коментар
04.12.2020 15:13 Відповісти
Невже утримання під вартою на час проведення розслідування, без залогу, та реальний термін? Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6367
показати весь коментар
04.12.2020 15:38 Відповісти
нажаль ні
показати весь коментар
04.12.2020 17:29 Відповісти
Козлы вонючие ,это не ответственность ,это порнография ,за украденную курицу больше дают .
показати весь коментар
04.12.2020 15:45 Відповісти
289...за! ********.
показати весь коментар
04.12.2020 17:55 Відповісти
Президент же вас спрашивал: хотите, чтобы за коррупцию сидели? Спрашивал!
Народ бодро ответил: да!
Вот вам и ответ на ваши пожелания - игра на рояле!
показати весь коментар
04.12.2020 20:43 Відповісти
То есть на сумму 8 млн. 471 тыс. 999 грн. в год воровать чиновнику позволительно, исходя из принятого закона?
показати весь коментар
04.12.2020 20:52 Відповісти
не верю я им
показати весь коментар
04.12.2020 21:06 Відповісти
ЛОКШИНА НА ВУХА ЕЛЕХТОРАТУ ---- КТО У НАС СЕЛ ЗА КОРРУПЦИЮ ИЛИ ВРАНЬЕ В ДЕКЛАРАЦИИ -- НАЗОВИТЕ ПОФАМИЛЬНО --- ЗЕЛЕНОЕ ШИМПАН--ЗЕ НЕ ЯВИЛОСЬ В ВОЕНКОМАТ ПО ПОВЕСТКЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ШО . ТЕПЕРЬ ЭТО ДЕРЬМО СИДИТ НА БАНКОВОЙ И ДУМАЕТ ШО ОНО президент -- повестка пришла в КРИВОЙ РОГ И МАМА С ПАПОЙ ЗАБЫЛИ ВОВОЧКЕ ЕЕ ПЕРЕДАТЬ . ТЕПЕРЬ ОНО ГЛАВКОМ ВС УКРАИНЫ ПЗДЦ ---- ПРИЕХАЛИ --- СПАСИБО НАШЕМУ ..МУДРОМУ.. НАРОДУ ЗА ТО ЧТО В БОЛЬНИЦАХ ЛЮДИ ЗАДЫХАЮТСЯ БЕЗ КИСЛОРОДА . А ЗЕЛЕНАЯ ГОМОДРИЛА ПИШЕТ ВИДОСИКИ ИЗ ФЕОФАНИИ И БЛАГОДАРИТ ЭЛЕХТОРАТ ЗА ПОДДЕРЖКУ
показати весь коментар
05.12.2020 09:07 Відповісти
"І Щуку кинули - у річку."
показати весь коментар
05.12.2020 09:51 Відповісти
Потрібна термінова нова люстрація. Народ повинен врахувати всі помилки попередньої люстрації і забезпечити надійну люстрацію з квитком в один кінець.
показати весь коментар
05.12.2020 10:30 Відповісти
2 года за неуказанные в декларации многомиллионные взятки и воровство?
Да здравствует Зеленский! Самый гуманный президент на свете!
показати весь коментар
05.12.2020 11:49 Відповісти
До сраки ваши ограничения свободы, на нары их сажать надо и строго, чтоб другим неповадно было, а то это для них будет только лишь лёгким испугом.
показати весь коментар
05.12.2020 15:35 Відповісти
Не можу найти офіційні результати 5ти питань. Там перше йшло про довічне. Але по результатам цього закону можна казати що всі хто брав участь на це питання відповіли ні
показати весь коментар
05.12.2020 18:54 Відповісти
Не смешите людей! Они, воры, заплатят 100-1000 минималок штрафа, но в тюрьму не сядут! Плюнете мне в лицо, но по прошествии года ни одна скотина в тюрьму не сядет! Спрашивается, если ты не воровал, чего тебе бояться? Так и здесь. Зачем уменьшили наказание? Сами ворует!!!
показати весь коментар
05.12.2020 19:32 Відповісти
Добре,що повернули. Ось був би ще позитивний результат!
показати весь коментар
05.12.2020 22:08 Відповісти
Работенка по принципу:
Maybe rain, maybe snow,
Maybe fuck, maybe no.
показати весь коментар
06.12.2020 07:35 Відповісти
Не знаю , чи наї..ть вони МВФ , а Український Народ вони вже найо..ють - "ДО 2 РОКІВ"?????!!! Зе та інші імбіцили ! Подивіться які покарання за брехню в деклараціях в країнах ЄС та США ! І жоден міліардер , жодна зірка спорту або шоубізу не може відмазатися ! Зебіли ! Ви ж вибирали зє , бо воно збиралося когось садити . А тепер воно боїться навіть налякати злодіїв , які обкрадають країну . А сидять добровольці та волонтери .
показати весь коментар
06.12.2020 09:25 Відповісти
Не вернул, а типа вернул. Так будет правильнее. Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1867
показати весь коментар
06.12.2020 10:28 Відповісти
Вообще-то я бы не сажал, а просто незадекларированное имущество конфисковывал в доход государства. И дело с концом. Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4209
показати весь коментар
06.12.2020 10:30 Відповісти
 
 