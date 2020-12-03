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За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано узагальнений компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за відсутність декларації або брехню в цьому документі. Максимальне покарання для порушників - обмеження волі на строк до 2 років.

Текст проєкту закону №4460-д оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за недостовірне декларування залежно від суми, на яку реальні доходи чиновника відрізняються від тих, що він вніс до декларації.

- Якщо різниця становитиме від 218 900 грн до 1 094 000 дол, чиновника чекає адміністративна відповідальність;

- якщо різниця становитиме від 1 094 000 дол до 8 756 000 дол, чиновника покарають штрафом у сумі від 42 500 грн до 51 000 грн або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, а також позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років;

Читайте також: Разумков і представники фракцій обговорили з послами G7 відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях

- якщо різниця буде понад 8 756 000 дол, покаранням стане штраф на суму від 51 000 грн до 85 000 дол, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, а також винного позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років;

- а якщо чиновник вирішить взагалі не подавати декларацію, то або заплатить штраф від 42 500 грн до 51 000 грн, або відправиться на громадські роботи тривалістю від 150 до 240 годин і також позбудеться права обіймати певні посади впродовж 3 років.

Автори законопроєкту пропонують, щоб усі справи про недостовірні декларації розслідувало НАБУ, а рішення щодо них виносив Вищий антикорупційний суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може прийняти компромісний варіант відповідальності за недекларування доходів - обмеження волі, - Власенко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+28
забыл, каким пунктом было у ишака "пожизненное заключение за коррупцию" ?
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03.12.2020 19:52
+26
Бред. Украл 10 млн, заплатил штраф 51 тыс.
Это все равно, что как таковое декларирование отсутствует.
Сиротки, мля.
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03.12.2020 19:56
+25
И пошлет с вашими штрафами вас Зебизян МВФ нах!
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03.12.2020 19:52
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забыл, каким пунктом было у ишака "пожизненное заключение за коррупцию" ?
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03.12.2020 19:52 Відповісти
Не читав ,не знаю !!)))
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03.12.2020 20:08 Відповісти
И пошлет с вашими штрафами вас Зебизян МВФ нах!
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03.12.2020 19:52 Відповісти
Они этого и добиваются.
Что бы появился повод взять деньги у кацапов.
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03.12.2020 19:56 Відповісти
то что Азиров с Овощем сделали за 3 года, турбо-Зебилы умудрились сделать за 1.5 года. теперь мечутся в панике, как Азиров и Овощ в поиске денег, где-бы выпросить транш на хотелки для плебса.
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03.12.2020 20:16 Відповісти
Они не мечутся в панике.
Они целенаправленно ведут страну к дефолту.
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03.12.2020 20:34 Відповісти
Все іде за кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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03.12.2020 20:44 Відповісти
И правильно сделает.
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03.12.2020 19:57 Відповісти
что за формулировка - или работы, или штраф или срок... то есть друзьям штраф, врагам срок
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03.12.2020 19:53 Відповісти
Слугам-штраф, обычным людям - срок: всё просто
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03.12.2020 19:56 Відповісти
Не має бутьи жодних"ИЛИ",строк і конфіскат !!!)))
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03.12.2020 19:57 Відповісти
Вилки создаются для коррупции."антикоррупционный"закон с возможностью коррупционных действий.блдь страна идиотов
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04.12.2020 00:14 Відповісти
Ну все, коррупционеры в полной безопастности.
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03.12.2020 19:55 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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03.12.2020 19:55 Відповісти
Бред. Украл 10 млн, заплатил штраф 51 тыс.
Это все равно, что как таковое декларирование отсутствует.
Сиротки, мля.
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03.12.2020 19:56 Відповісти
Заплатил с 10 лямов 51 000 штрафа и отмыл бабки. Это меньше 1% Даже за пополнение мобильного или банковской карточки процент больше берут!
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03.12.2020 20:00 Відповісти
За незадекларовані мільйони штраф всього нещасних 50 тисяч?
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03.12.2020 19:58 Відповісти
Зебуины, это же результат вашего опроса про пожизненное коррупционерам?)))
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03.12.2020 19:58 Відповісти
А кто сказал что штрафовать будут посмертно?
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03.12.2020 20:02 Відповісти
Если штраф,то в десяти кратном размере.Если нет таких денег, в лагеря отрабатывать покуда не погасит всю сумму.Для выхода с сизо под заставу,застава должна в десять раз больше.
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03.12.2020 19:58 Відповісти
"Венецианская комиссия и судьи КСУ обсудили реформирование суда". А шо Вовка , він же чекає відповді на свій запитосик до цієї комісії? Погребували з лохдауном спілкуватись?
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03.12.2020 19:59 Відповісти
Внатурі 95й). Замість конфіскації всього майна у всієї родини - в тюрму його суку і годувати пожиттєво))))
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03.12.2020 20:01 Відповісти
Надеюсь Зеленский не успеет сбежать...
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03.12.2020 20:01 Відповісти
Им эти штрафы на раз в велюре посидеть...
Клоуны зеленые...
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03.12.2020 20:03 Відповісти
До 1000000 грн можно тащить безнаказанно! Достижение! Ура!
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03.12.2020 20:03 Відповісти
Ничего не понимаю в украинской политике. Почему при «мародере и барыге» Порошенко казна была в плюсе, а при честнейшем, хорошем парне зеленском казна в минусе. Не понятно, кто же из них вор? Как все сложно
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03.12.2020 20:04 Відповісти
Україна вже 30 років живе на позичених грошах а не на потужних реформах
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03.12.2020 20:32 Відповісти
Порохоботам це незрозуміло.
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03.12.2020 21:32 Відповісти
Утопили в реке щуку.
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03.12.2020 20:06 Відповісти
Я себе представляю, какой вой поднимут слуги-уроды, когда "Европейская Солидарность" проигнорирует эту ..уйню во время голосования...
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03.12.2020 20:06 Відповісти
так при Петі і відмінили відповідальність за незаконне збагачення. Забув вже?
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03.12.2020 20:34 Відповісти
В развитых странах за уклонение от уплаты налогов - тюрьма!
С того, что у нас "ошибочно" забывают задекларировать, платится налогов 0 грн 0 коп
Продолжаем дальше воровать и брать взятки. Подумаешь, како-то там штраф.
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03.12.2020 20:06 Відповісти
Це злочин проти держави, проти спроможності держави виконувати державні обов"язки !!)))
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03.12.2020 20:16 Відповісти
Вкрав на дачному колективу алюмінєвий тазік - чотири роки. Вкрав декілька десятків(сотень) мільярдів гривень - обмеження волі на 2 роки.
Здається я потрапив у світ, де панує закон джунглів - хто сильніший, той і правий.
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03.12.2020 20:06 Відповісти
Вкрав декілька десятків(сотень) мільярдів гривень - обмеження волі на 2 роки. -----------Умовно,Ваня,умовно !!!))
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03.12.2020 20:13 Відповісти
Вот как так, меняются люди в раде от майдана до "майдана",а количество ********* только увеличивается? Предлагаю скрутить этот штраф и позасовывать себе в задницы всем дЭпутатам.
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03.12.2020 20:08 Відповісти
житропопые, приписали уголовку в конце типа ввели, а сами общественные работы будут всем приписывать. наманалово от зеленых
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03.12.2020 20:09 Відповісти
Ограничение до 2х лет.БРаво.
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03.12.2020 20:09 Відповісти
Эта страна безнадежна.
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03.12.2020 20:09 Відповісти
від госдепу мабуть пенделя получили,відразу зачухались!!!Боже бережи Америку!!!на вас вся надія
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03.12.2020 20:11 Відповісти
клоуны 95е себе срок типо как модно у вовиных кентов с муравейника 2 года и то условно
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03.12.2020 20:11 Відповісти
Пункт первыйй - Украл миллион -штраф -50 тысяч гривен =дальше можно не читать . Вобще то нужно - Украл миллион - голову на хер отрезать как сабаке вместе с детьми и тёщей и любовницей под корень и зарыть как собак под забором .
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03.12.2020 20:11 Відповісти
КРЕТИНЫ!!! Штраф должен быть в двукратном размере - тогда это подействует. А если за 10 миллионов шраф 50 тыщ - то плевали они на такие штрафы. Нужен штраф и автоматическая конфискация неуказанного - эо подействует. А сейчас это "пчелы против меда" - показуха.
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03.12.2020 20:13 Відповісти
Все, зе. Ты для меня умер. А в свой опросник из 5 вопросов не хочешь заглянуть? Народ за пожизненное для коррупционеров около 90%!!! Какая же ты мразь.
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03.12.2020 20:14 Відповісти
Это не борьба с коррупцией, а ее ЛЕГАЛИЗАЦИЯ!!!
Но ничего...

1-е Коринфянам 6:9-10:
…Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
ни ВОРЫ(!!!!), ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.
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03.12.2020 20:15 Відповісти
остается вопрос, кому и зачем мы платим налоги?
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03.12.2020 20:20 Відповісти
Если бы голову отрезали всем жителям Конча -Заспы ,Козына ?Коломойскому с его сыном баскетболистом и ихним детям чтоб кровяха их рода лилась ручьями,разве бы они дальше грабили Украинский Народ,разве бы они жировали на крови Украинского Народа ?
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03.12.2020 20:16 Відповісти
Если корупционеру отрезать голову ,то он точно не будет грабить Украинский Народ .Это 100% .Но его дети будут жировать на украденые деньги у Украинского Народа .Поэтому нужно детей и внуков и жён и любовниц вырезать как вонючих собак .
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03.12.2020 20:19 Відповісти
Если корупционеру отрезать голову, он ещё в течение 20 минут будет продолжать воровать.
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03.12.2020 20:27 Відповісти
За недостоверное декларирование - ограничение свободы: в Раде зарегистрировали законопроект - Цензор.НЕТ 5440
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03.12.2020 20:31 Відповісти
Шукати автора, цього "драконівського" законопроекту по захисту корупціонерів, немає сенсу.
Це точно не якісь там "марадьори" з ЄС, а бубочкина партія "чесних" слуг та "матьківщина".
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21241 Монастирський Денис Анатолійович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21226 Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21259 Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21236 Михайлюк Галина Олегівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20976 Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21142 Колєв Олег Вікторович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21104 Захарченко Володимир Васильович (IX скликання
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21104 ) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11147 Данілов Віталій Богданович (IX скликання)
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03.12.2020 20:21 Відповісти
Как говорится "у восьми нянек дитя без глазу".
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03.12.2020 20:41 Відповісти
Ну прямо стисняюсь спросить, а хто же афтар этого законопроехта?
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03.12.2020 20:23 Відповісти
Интереснее другое, сколько депутангов за него проголосуют, от от каких фракций.
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03.12.2020 22:52 Відповісти
Зеленые мрази по указке коломойского упорно ведут страну к дефолту.
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03.12.2020 20:30 Відповісти
та я буду лямами воровать готов при каждом случае воровства, не декларировать "доход" а сразу оплатить 100000 , вдвойне!!! И чхать я хотел на ваш закон! Пилять , закон ни о чем!!!
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03.12.2020 20:30 Відповісти
100 миллионов украл 51000 грн штраф и два года в кутузке с удобствами ....

Жесть! В шею гнать таких слуг!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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03.12.2020 20:33 Відповісти
В общем то ясно - никто не сядет. Впрочем, и до этого никто не сел.
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03.12.2020 20:38 Відповісти
МВФ денег не даст за эту ПОРНОГРАФИЮ и ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ! Сидеть твари должны от 10 до бесконечности !
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03.12.2020 20:44 Відповісти
Дедушка Линч потирает ручки....
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03.12.2020 20:48 Відповісти
За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт - Цензор.НЕТ 1512
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03.12.2020 20:51 Відповісти
Тобто покарання ніякого не буде. Приховав мільйони, заплатив 51 тис.грн. і вільний. А чому за те що приховав, конфіскувати приховану суму, стягнути штраф та звільнення з забороною займати керівні посади в майбутньому?
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03.12.2020 21:14 Відповісти
видимость борьбы с коррупцией. ПОЗОР, а не законопроект. Стыдно читать. За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт - Цензор.НЕТ 5143
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03.12.2020 21:41 Відповісти
нормальным Ворам положены государственные награды, что за ограничения ?
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03.12.2020 22:12 Відповісти
С конфискацией надеюсь?
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03.12.2020 22:17 Відповісти
о как!!! Борьба с коррупцией - а-та-та по попке!))))
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03.12.2020 22:51 Відповісти
Максимальное наказание для нарушителей - ограничение свободы на срок до 2 лет-два года нарушитель будет исправно приходить на допросы и с ехидной улыбкой выйдет на свободу,отсидев
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03.12.2020 22:53 Відповісти
Дирижер КАЛомойша
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03.12.2020 22:58 Відповісти
Вывод один -воровать надо больше,что бы рентабельность была выше!
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03.12.2020 23:24 Відповісти
В общем они решили что красть или брать взятки можно до 310 тыс долларов ! Зачем вообще тогда принимать этот закон ?
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03.12.2020 23:26 Відповісти
з серіалу , дуже актуально і для України .
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.- https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat Бандитский Петербург
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04.12.2020 00:21 Відповісти
это просто плевок в лицо, всему народу Украины.
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04.12.2020 00:50 Відповісти
Это тупо и глупо !Всё просто не задекларировал что то или забыл всё переходить в пользу государства плюс штраф в 100% стоимости забытого задекларированного .Какой прок от того что он годик посидит в тюряге в лучшем номере и останется и при деньгах так ещё и мы ему это всё оплатим?Нафиг такую ответственность !
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04.12.2020 02:42 Відповісти
 
 