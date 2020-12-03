За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано узагальнений компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за відсутність декларації або брехню в цьому документі. Максимальне покарання для порушників - обмеження волі на строк до 2 років.

Текст проєкту закону №4460-д оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за недостовірне декларування залежно від суми, на яку реальні доходи чиновника відрізняються від тих, що він вніс до декларації.

- Якщо різниця становитиме від 218 900 грн до 1 094 000 дол, чиновника чекає адміністративна відповідальність;

- якщо різниця становитиме від 1 094 000 дол до 8 756 000 дол, чиновника покарають штрафом у сумі від 42 500 грн до 51 000 грн або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, а також позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років;

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- якщо різниця буде понад 8 756 000 дол, покаранням стане штраф на суму від 51 000 грн до 85 000 дол, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до 2 років, а також винного позбавлять права обіймати певні посади на строк до 3 років;

- а якщо чиновник вирішить взагалі не подавати декларацію, то або заплатить штраф від 42 500 грн до 51 000 грн, або відправиться на громадські роботи тривалістю від 150 до 240 годин і також позбудеться права обіймати певні посади впродовж 3 років.

Автори законопроєкту пропонують, щоб усі справи про недостовірні декларації розслідувало НАБУ, а рішення щодо них виносив Вищий антикорупційний суд.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.