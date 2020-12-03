Рада може прийняти компромісний варіант відповідальності за недекларування доходів - обмеження волі, - Власенко

Нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко каже, що парламент може прийняти компромісний варіант відповідальності за недекларування доходів і майна.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як компроміс нині дискутують у залі про можливість застосовувати не позбавлення волі, а обмеження волі. Це майже позбавлення волі, але трошки м'якший режим відбування покарання ... Всі розуміють, що відповідальність повинна бути в рамках кримінального кодексу, за будь-яких обставин такі дії будуть вважатися злочином. Єдине питання - форма відповідальності", - сказав Власенко.

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За його інформацією, парламент готовий голосувати за компромісний варіант відповідальності.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.