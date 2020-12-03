Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко

Нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко говорит, что парламент может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов и имущества.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как компромисс сейчас дискутируют в зале о возможности применять не лишение свободы, а ограничение свободы. Это почти лишение свободы, но немножко более мягкий режим отбывания наказания... Все понимают, что ответственность должна быть в рамках уголовного кодекса, при любых обстоятельствах такие действия будут считаться преступлением. Единственный вопрос - форма ответственности", - сказал Власенко.

По его информации, парламент готов голосовать за компромиссный вариант ответственности.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.