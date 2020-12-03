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Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко

Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко

Нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко говорит, что парламент может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов и имущества.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Как компромисс сейчас дискутируют в зале о возможности применять не лишение свободы, а ограничение свободы. Это почти лишение свободы, но немножко более мягкий режим отбывания наказания... Все понимают, что ответственность должна быть в рамках уголовного кодекса, при любых обстоятельствах такие действия будут считаться преступлением. Единственный вопрос - форма ответственности", - сказал Власенко.

По его информации, парламент готов голосовать за компромиссный вариант ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественные работы или штраф - адекватная ответственность за недостоверное декларирование, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

Власенко Сергей (1361) ВР (29228) декларация (1353) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+11
Стопитсотый раз слышу про какое-то компромиссное решение. С кем компромисс?

Почему не компромисс например между пожизненным с кофискацией или расстрелом?
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03.12.2020 12:15
+9
Зелебобіки, вдумайтесь - йде обговорення про компроміси з корупціонерами. А що тоді робити з Весна прийде- саджати будемо і Опоросником зеленського про пожиттєве ув"язнення корупціонерів? Але то пусте - головне тількинепорошенко.
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03.12.2020 12:12
+7
поставить в угол, гадов, - отличное наказание. На горох.
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03.12.2020 12:12
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Правила форума Совет форумчан
поставить в угол, гадов, - отличное наказание. На горох.
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03.12.2020 12:12 Ответить
Это будет касаться ВСЕХ, а не только депутатов.
По закону Украины, налогу облагается даже проданная морковка с собственного огорода, просто эти законы ни кто не выполняет.
Так что штрафы депутатам, и то я сомневаюсь, а садить будут простой народ.
Какие доходы в Украине облагаются налогу по закону, не сложно найти в интернете .
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03.12.2020 12:20 Ответить
Ну так поищи. Морковка как раз не облагается.
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03.12.2020 12:21 Ответить
А это разве не входит в продажу собственной сельскохозяйственной продукции ?
Морковка это тяжёлая металлургия ?
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03.12.2020 12:25 Ответить
Недекларирование доходов и неуплата налогов немножко разные вещи
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03.12.2020 12:25 Ответить
В первую очередь надо ВСУ освободить Конче-Заспу,а бронекатерам что построили
в Киеве стать на рейде напротив и провести воспитательные стрельбы
СИСТЕМА не изменилась,кто её изменит
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03.12.2020 12:29 Ответить
Не декларирование доходов госслужащими может быть ошибкой только в том случае если эти доходы были из легального источника. За это может быть и штраф. Не декларирование ворованного равно самому воровству и должно наказываться как за воровство.
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03.12.2020 12:12 Ответить
А если прогрессирует склероз нужно лечить?
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03.12.2020 12:13 Ответить
Смотря где служил. Если в квартале95 - то не нужно.
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03.12.2020 12:14 Ответить
См. ниже. Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко - Цензор.НЕТ 4008
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03.12.2020 12:17 Ответить
Служил в 95-м квартале...
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03.12.2020 12:44 Ответить
При вынесении приговора подозреваемому(ой) нужно учитывать несколько факторов:
- на каком языке он(она) разговаривает;
- был(а) ли в АТО;
- является ли он(она) волонтёром;
и глвное:
- борется ли подозреваемый(ая) с коррупцией.
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03.12.2020 12:12 Ответить
Да. И служил ли в квартале 95.
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03.12.2020 12:13 Ответить
И это тоже.
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03.12.2020 12:13 Ответить
И опзж с юлькой помогут земразям. Надеюсь МВФ не купится на этот цирк.
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03.12.2020 12:12 Ответить
МВФ - наш рулевой.
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03.12.2020 12:14 Ответить
Осел, ты што ли?
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03.12.2020 12:16 Ответить
Нет.
Ты.
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03.12.2020 12:17 Ответить
Клянусь мамой это не я. Бубочка. ты, радной? Я угадал7
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03.12.2020 12:19 Ответить
См. выше. Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко - Цензор.НЕТ 8827
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03.12.2020 12:21 Ответить
МВФ не дает деньги странам, где их тут же разворуют.
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03.12.2020 12:28 Ответить
Зелебобіки, вдумайтесь - йде обговорення про компроміси з корупціонерами. А що тоді робити з Весна прийде- саджати будемо і Опоросником зеленського про пожиттєве ув"язнення корупціонерів? Але то пусте - головне тількинепорошенко.
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03.12.2020 12:12 Ответить
Споживачі лайна від Г+Г знаходяться в іншій реальності. Там такі, цілком зрозумілі для нормальних людей речі, треба пояснювати...
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03.12.2020 16:23 Ответить
Суток на 15. Потом подмёл переулок и свободен.
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03.12.2020 12:15 Ответить
Стопитсотый раз слышу про какое-то компромиссное решение. С кем компромисс?

Почему не компромисс например между пожизненным с кофискацией или расстрелом?
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03.12.2020 12:15 Ответить
На яхте, без захода в порт.
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03.12.2020 12:17 Ответить
пилять.. если я украду курицу - меня посадят года так на 3, тут же воруют фермами куриц - и просто пальчиком погрозят.. пипец справедливость.. расстрел минимум!!!
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03.12.2020 12:19 Ответить
та нє!
нехай їм сєдло бальшоє, ковьор і тєлєвізар в падарок сразу врУчат, а может бить вручАт
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03.12.2020 12:19 Ответить
Че сложного если живешь честно то не за что и сажать
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03.12.2020 12:22 Ответить
Маразм уже в том что законы о наказании преступников будут принимать сами преступники. Занавес.
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03.12.2020 12:25 Ответить
Згадався виступ Потерпілого в жовтні у ВР: У нас нульова толерантність з корупцією. Брехливе лайно.
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03.12.2020 12:25 Ответить
Конституционный суд говорит, что предыдущий закон не конституционный.
А Рада говорит: "А вот вам компромиссный вариант!"
А конституционный суд говорит: "А он тоже не конституционный!"
450 депутатов стоят в позе: "Чего изволите?" перед 16 судьями.
Подчинённость одной ветки власти другой - это абсурд.
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03.12.2020 12:27 Ответить
Підпорядкованість рішень, а не права дії.
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03.12.2020 13:40 Ответить
Що тоді означає термін "незалежні гілки влади" (законодавча, виконавча та судова)?
Чи не хочете Ви сказати, що гілки рівні між собою, але судова рівніша? Це ж нонсенс.
Незалежна держава може бути підпорядкована іншій державі юридично?
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03.12.2020 14:06 Ответить
Якщо хочуть дуже мулить то пропишить у законі суворий режим зі своїм матрасом. але кожному і з конфіскацією.
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03.12.2020 12:32 Ответить
Де закон про обмеження осіб з подвійним і більше громадянством?
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03.12.2020 12:37 Ответить
весна прийде - общественные работы будемо
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03.12.2020 12:37 Ответить
С ноября 2014 где-то по сентябрь 2015 была мощная коалиция из 304 мандатов .
И ещё был с десток мажоритарников , которые даже в 2019 голосовали за мову , за НАТО и ЕС .
А тогда в 2014-2015 можно было Конституцию менять под пакеты реформ . Разумеется не либеральных и антисоциальных , а как минимум реформу суда , реформу правоохранительных структур , юридическую реформу . Включить в тело Конституции люстрацию не только холуёв Ибуковича , но и вообще любых чинуш . пойманных на коррупции . За тоже несоотвествие стиля жизни и легальных доходов . Включить в тело Конституции строгий запрет на конфликт интересов , когда родичи чинуши и избираемых политиков не имели бы право заниматься бизнесом .

Но кто , владея фабрикой в Липецке даже помыслил бы такие законы и статьи Конституции .
Вы шо -- то евроинтеграция пипла , а для себя , родичей и кума -- византийщина !
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03.12.2020 12:43 Ответить
Кацап))))) Смени методичку и флажек на аквафреш)
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03.12.2020 12:47 Ответить
Бинарный умняга , шо мозг всего на две ячейки памяти , где по одному биту запись идёт на true или false ?!
Ибуковичи , ********* , византийщина -- эт как раз атрибуты твоего существования ...
Токо почему-то ты хочешь так евроинтегрироваться , шо бы доходы были как в ЕС , а менты брали на лапу как в Украине , и шобы цукерки можно было бы толкать на Московию барыгам и владельцам каналов , а простой пипл всё это оплачивал за счёт "мировых цен" на газ и свет . И при этмо был согласен припахивать за 150 баксов в месяц . И шобы уволить работников можно было как в латифундии и шобы суды всегда были на стороне работодателей .

А вот в ЕС и в развитых странах всё с точностью до наоборот . Там суды всегда защищают наёмных работников даже если оне обокрали хозяина .
И права отбирают без предупреждение за 200 промиль . Сразу и на 3 года . А за проезд на красный -- 1-3 тыщи евро штраф . И отбор прав в некоторых странах . Бо штафные очки идут помимо штрафа за каждое нарушение . Разные очки , но за проезд на красный -- максимальные очки , шобы на 3 месяца права отобрать . И получить их можно , пройдя курс "безопасного вождения" ... спустя 3 месяца (разумеется) .

И ещё -- опыт интеграции в развитых странах украинцев показывает со всей очевидностью , шо те , кто ся числит "элиткой" в Украине как раз самые ненужные и самые недоразвитые ... с точки зрения способности воспринят к европейским нормы и интегрироваться в европейскый рынк труда . Врачи, архитекторы , инженеры, учёные , особенно программеры -- лёгко находят себя . Классные работяги тоже . Т.е. тот самый пипл .
А вот элитка -- бизнесмены разные , чинуши , журналисты , антикоррупционеры .... как-то не очень . Учить других прще , чем самому интегрироваться . Причём мелкий бизнес , который не был в Украине завязан с властью -- нормально интегрируется ... Куча случаев, когда с десятком тысяч баксов становились миллионерами ....
А вот крупные чинуши-бизнесмены (типа) . Эти даже с кучей левого бабла ничего не могут .
Вон даже Беня с его миллиардами шото у него в США не задался бизнес . Потому шо там нет знакомых продажных чинуш, судей ... А Беня эт так маркер . С Петей было бы ещё хуже . Бо Беня хотя бы в политику только один раз влип и на год , а Петя с неё уже 20 лет не слазит , сочетая гешефты и госпосады !

Такой знает как интегрироваться исключительно языком ... на не своим примером !
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03.12.2020 13:13 Ответить
А шо сейчас можно сделать не нарушая Конституцию ?

Да реально -- поставить в угол ... Тем паче , шо ведь речь идёт не об несоотвествии доходов и стилю жизни , а как бы про "йой случайно забыл" . Как доказать , шо "не йой" , "не случайно" и "не забыл" ...

Ну шо умняги - дайте мане методу "против Коли Сапрыкина" ?!
Знаю - шо ничего нету у вас "против Коли Сапрыкина" окромя , шо кошелёк в карман подбросить . Токо вот жульё это не карманники , а за их ЕСПЧ если шо будет обама руками и ногами требовать сатисфакции .
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03.12.2020 12:49 Ответить
Арєзтовєчь, ти, шо лє?
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03.12.2020 12:53 Ответить
Ну если так рассуждать то любое наказание будет нарушением Конституции. Не важно штраф или пожизненное. Но компромисс у єтих деятелей почему-то в степени наказания, а не в "неконституционности" самого наказания
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03.12.2020 13:00 Ответить
Не любое , Конституция не исключает даже пожизненное заключение , если мера вины это допускает . Конституция (как и всеобщая диклорация прав человека) не допускает , чтобы человек доказывал свою невиновность (и даже не в суде , а тому же НАЗК, т.е. кабмину) , а не прокурор доказывал виновность и только в суде .
А вот "запрет на профессию" и даже люстрация прекрасно вписывается в европейские нормы . Бо право на конкретную профессию не является фундаментальным . И даже право на работу . Право на жизнь и право на свободу -- да . И через "право на жизнь" и платят малоимущим велферы , бо если нет работы -- долг государства не дать тебе умереть с голоду или холоду . И лечить обязано бесплатно .

Не обязательно судить коррупционера , шобы ему кислород перекрыть . Можно таким налогом обложить имущество и капиталы , которые чинуша не может объяснить ... Шо он сам в тюрьму будет проситься .
В США , например , есть законы против отмывания чёрных денег . Любые бабки , которые ты не можешь объяснить как получил -- считаются "чёрными" . За это не садять . А вот на счёт положить банк обязан отчитаться , шо это он не учавствует "в отмывании" . То же инвестиции . Крупная покупка - опять же продавец должен отчитаться -- шо он не участник цепочки по "отмыванию чёрного налика" . Т.е. чёрные бабки ты можешь разве что наркоторговцам сбыть с риском , шо тя прирежут .
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03.12.2020 13:38 Ответить
"Степень наказание" как это странно не звучит , но есть ключевое понятие .
Бо через эту "степень" определяется , является ли данное правонарушение уголовным преступлением . За неправильную парковку где в тюрягу садят ?! Токо в бандитских странах ! За лёгкие телесные жене в развитых странах дают 3 месяца тюряги . А за сломанный нос -- год . Но после 3-х месяцев ещё на 1 год могут запретить жить и приближаться к месту проживания и работы жены на 20-40 км .
Одна подружка жены загуляла и муж её шмутки попортил . Так она вызвала копов и типа он её бил . Ему 3 месяца (он так её обожал, шо пылинки сдувал, не то шо бить) . Когда она поняла , шо всё не-пАцедки -- ходила клянчила , шо б отпустили . А потом ещё год он не мог найти нормальную работу , бо "запрет на приближение" действовал . Вроде админаказание , а какая зараза , угу ?!

При евроинтеграции - такие же феминисткие законы нужно будет принимать . И жёнкам не шутить , а мужикам лучше на развод сразу , чем руку чесать об жену ...
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03.12.2020 14:03 Ответить
А кто вообще читал,что написано в решении конституционного суда? Слепили наспех какое-то дикое антикорр.законодательство. Оно противоречит нормам конституции и, вы не поверите, международного права. ОПЗЖ,конечно негодяи,но не жураки.И юристы у них грамотные.Вот они и проехались по этим несоответствиям.Делайте хорошо - не будет коллизий,а не то,что нравится пете или вове.Не думайте,что западные в восторге от наших законов о коррупции.Многие,просто офигевают от них.Но практично считают,что пусть хоть такое будет.Просто кривая,некачественная работа,а не чтото политическое.
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03.12.2020 13:04 Ответить
"Это почти лишение свободы".Это что-то вроде того, как быть почти беременной
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03.12.2020 13:07 Ответить
Хотелось бы для всех негодяев и недоумков напомнить одну простую истину- компромисса между злом и добром быть не может!

Вы все, бывшие и настоящие,депутаты позорного парламента есть моральные и физические уроды,которым не может быть места в цивилизованном обществе!
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03.12.2020 13:23 Ответить
Добавлю про добро и зло, что ложь не должна считаться альтернативной точкой зрения.
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03.12.2020 14:22 Ответить
можете свої ерзац-закони приймати,тільки грошей ху..,в мвф не дурні сидять
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03.12.2020 13:27 Ответить
 
 