За недостоверное декларирование - ограничение свободы: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован обобщенный компромиссный законопроект о восстановлении ответственности за отсутствие декларации или ложь этом документе. Максимальное наказание для нарушителей - ограничение свободы на срок до 2 лет.

Текст проекта закона № 4460-д обнародован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект предлагает установить ответственность за недостоверное декларирование в зависимости от суммы, на которую реальные доходы чиновника отличаются от тех, что он внес в декларацию.

- Если разница составит от 218 900 грн до 1 094 000 грн, чиновника ждет административная ответственность;

- если разница составит от 1 094 000 грн до 8 756 000 грн, чиновника накажут штрафом в сумме от 42 500 грн до 51 000 грн или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, а также лишат права занимать определенные должности на срок до 3 лет;

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- если разница будет больше 8 756 000 грн, наказанием станет штраф на сумму от 51 000 грн до 85 000 грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, а также виновного лишат права занимать определеные должности на срок до 3 лет;

- а если чиновник решит вообще не подавать декларацию, то либо заплатит штраф от 42 500 грн до 51 000 грн, либо отправится на общественные работы продолжительностью от 150 до 240 часов и также лишится права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы все дела о недостоверных декларация расследовало НАБУ, а решения по ним выносил Высший антикоррупционный суд.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулированию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.