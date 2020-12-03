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За недостоверное декларирование - ограничение свободы: в Раде зарегистрировали законопроект

За недостоверное декларирование - ограничение свободы: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован обобщенный компромиссный законопроект о восстановлении ответственности за отсутствие декларации или ложь этом документе. Максимальное наказание для нарушителей - ограничение свободы на срок до 2 лет.

Текст проекта закона № 4460-д обнародован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект предлагает установить ответственность за недостоверное декларирование в зависимости от суммы, на которую реальные доходы чиновника отличаются от тех, что он внес в декларацию.

- Если разница составит от 218 900 грн до 1 094 000 грн, чиновника ждет административная ответственность;

- если разница составит от 1 094 000 грн до 8 756 000 грн, чиновника накажут штрафом в сумме от 42 500 грн до 51 000 грн или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, а также лишат права занимать определенные должности на срок до 3 лет;

Читайте на Цензор.НЕТ: За недостоверное декларирование - штраф или общественные работы, - Гетманцев

- если разница будет больше 8 756 000 грн, наказанием станет штраф на сумму от 51 000 грн до 85 000 грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничением свободы на срок до 2 лет, а также виновного лишат права занимать определеные должности на срок до 3 лет;

- а если чиновник решит вообще не подавать декларацию, то либо заплатит штраф от 42 500 грн до 51 000 грн, либо отправится на общественные работы продолжительностью от 150 до 240 часов и также лишится права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы все дела о недостоверных декларация расследовало НАБУ, а решения по ним выносил Высший антикоррупционный суд.

Также на Цензор.НЕТ: G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулированию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+28
забыл, каким пунктом было у ишака "пожизненное заключение за коррупцию" ?
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03.12.2020 19:52
+26
Бред. Украл 10 млн, заплатил штраф 51 тыс.
Это все равно, что как таковое декларирование отсутствует.
Сиротки, мля.
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03.12.2020 19:56
+25
И пошлет с вашими штрафами вас Зебизян МВФ нах!
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03.12.2020 19:52
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забыл, каким пунктом было у ишака "пожизненное заключение за коррупцию" ?
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03.12.2020 19:52 Ответить
Не читав ,не знаю !!)))
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03.12.2020 20:08 Ответить
И пошлет с вашими штрафами вас Зебизян МВФ нах!
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03.12.2020 19:52 Ответить
Они этого и добиваются.
Что бы появился повод взять деньги у кацапов.
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03.12.2020 19:56 Ответить
то что Азиров с Овощем сделали за 3 года, турбо-Зебилы умудрились сделать за 1.5 года. теперь мечутся в панике, как Азиров и Овощ в поиске денег, где-бы выпросить транш на хотелки для плебса.
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03.12.2020 20:16 Ответить
Они не мечутся в панике.
Они целенаправленно ведут страну к дефолту.
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03.12.2020 20:34 Ответить
Все іде за кремлівським сценарієм та режисурою !!)))
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03.12.2020 20:44 Ответить
И правильно сделает.
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03.12.2020 19:57 Ответить
что за формулировка - или работы, или штраф или срок... то есть друзьям штраф, врагам срок
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03.12.2020 19:53 Ответить
Слугам-штраф, обычным людям - срок: всё просто
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03.12.2020 19:56 Ответить
Не має бутьи жодних"ИЛИ",строк і конфіскат !!!)))
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03.12.2020 19:57 Ответить
Вилки создаются для коррупции."антикоррупционный"закон с возможностью коррупционных действий.блдь страна идиотов
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04.12.2020 00:14 Ответить
Ну все, коррупционеры в полной безопастности.
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03.12.2020 19:55 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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03.12.2020 19:55 Ответить
Бред. Украл 10 млн, заплатил штраф 51 тыс.
Это все равно, что как таковое декларирование отсутствует.
Сиротки, мля.
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03.12.2020 19:56 Ответить
Заплатил с 10 лямов 51 000 штрафа и отмыл бабки. Это меньше 1% Даже за пополнение мобильного или банковской карточки процент больше берут!
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03.12.2020 20:00 Ответить
За незадекларовані мільйони штраф всього нещасних 50 тисяч?
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03.12.2020 19:58 Ответить
Зебуины, это же результат вашего опроса про пожизненное коррупционерам?)))
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03.12.2020 19:58 Ответить
А кто сказал что штрафовать будут посмертно?
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03.12.2020 20:02 Ответить
Если штраф,то в десяти кратном размере.Если нет таких денег, в лагеря отрабатывать покуда не погасит всю сумму.Для выхода с сизо под заставу,застава должна в десять раз больше.
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03.12.2020 19:58 Ответить
"Венецианская комиссия и судьи КСУ обсудили реформирование суда". А шо Вовка , він же чекає відповді на свій запитосик до цієї комісії? Погребували з лохдауном спілкуватись?
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03.12.2020 19:59 Ответить
Внатурі 95й). Замість конфіскації всього майна у всієї родини - в тюрму його суку і годувати пожиттєво))))
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03.12.2020 20:01 Ответить
Надеюсь Зеленский не успеет сбежать...
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03.12.2020 20:01 Ответить
Им эти штрафы на раз в велюре посидеть...
Клоуны зеленые...
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03.12.2020 20:03 Ответить
До 1000000 грн можно тащить безнаказанно! Достижение! Ура!
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03.12.2020 20:03 Ответить
Ничего не понимаю в украинской политике. Почему при «мародере и барыге» Порошенко казна была в плюсе, а при честнейшем, хорошем парне зеленском казна в минусе. Не понятно, кто же из них вор? Как все сложно
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03.12.2020 20:04 Ответить
Україна вже 30 років живе на позичених грошах а не на потужних реформах
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03.12.2020 20:32 Ответить
Порохоботам це незрозуміло.
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03.12.2020 21:32 Ответить
Утопили в реке щуку.
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03.12.2020 20:06 Ответить
Я себе представляю, какой вой поднимут слуги-уроды, когда "Европейская Солидарность" проигнорирует эту ..уйню во время голосования...
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03.12.2020 20:06 Ответить
так при Петі і відмінили відповідальність за незаконне збагачення. Забув вже?
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03.12.2020 20:34 Ответить
В развитых странах за уклонение от уплаты налогов - тюрьма!
С того, что у нас "ошибочно" забывают задекларировать, платится налогов 0 грн 0 коп
Продолжаем дальше воровать и брать взятки. Подумаешь, како-то там штраф.
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03.12.2020 20:06 Ответить
Це злочин проти держави, проти спроможності держави виконувати державні обов"язки !!)))
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03.12.2020 20:16 Ответить
Вкрав на дачному колективу алюмінєвий тазік - чотири роки. Вкрав декілька десятків(сотень) мільярдів гривень - обмеження волі на 2 роки.
Здається я потрапив у світ, де панує закон джунглів - хто сильніший, той і правий.
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03.12.2020 20:06 Ответить
Вкрав декілька десятків(сотень) мільярдів гривень - обмеження волі на 2 роки. -----------Умовно,Ваня,умовно !!!))
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03.12.2020 20:13 Ответить
Вот как так, меняются люди в раде от майдана до "майдана",а количество ********* только увеличивается? Предлагаю скрутить этот штраф и позасовывать себе в задницы всем дЭпутатам.
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03.12.2020 20:08 Ответить
житропопые, приписали уголовку в конце типа ввели, а сами общественные работы будут всем приписывать. наманалово от зеленых
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03.12.2020 20:09 Ответить
Ограничение до 2х лет.БРаво.
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03.12.2020 20:09 Ответить
Эта страна безнадежна.
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03.12.2020 20:09 Ответить
від госдепу мабуть пенделя получили,відразу зачухались!!!Боже бережи Америку!!!на вас вся надія
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03.12.2020 20:11 Ответить
клоуны 95е себе срок типо как модно у вовиных кентов с муравейника 2 года и то условно
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03.12.2020 20:11 Ответить
Пункт первыйй - Украл миллион -штраф -50 тысяч гривен =дальше можно не читать . Вобще то нужно - Украл миллион - голову на хер отрезать как сабаке вместе с детьми и тёщей и любовницей под корень и зарыть как собак под забором .
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03.12.2020 20:11 Ответить
КРЕТИНЫ!!! Штраф должен быть в двукратном размере - тогда это подействует. А если за 10 миллионов шраф 50 тыщ - то плевали они на такие штрафы. Нужен штраф и автоматическая конфискация неуказанного - эо подействует. А сейчас это "пчелы против меда" - показуха.
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03.12.2020 20:13 Ответить
Все, зе. Ты для меня умер. А в свой опросник из 5 вопросов не хочешь заглянуть? Народ за пожизненное для коррупционеров около 90%!!! Какая же ты мразь.
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03.12.2020 20:14 Ответить
Это не борьба с коррупцией, а ее ЛЕГАЛИЗАЦИЯ!!!
Но ничего...

1-е Коринфянам 6:9-10:
…Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
ни ВОРЫ(!!!!), ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.
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03.12.2020 20:15 Ответить
остается вопрос, кому и зачем мы платим налоги?
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03.12.2020 20:20 Ответить
Если бы голову отрезали всем жителям Конча -Заспы ,Козына ?Коломойскому с его сыном баскетболистом и ихним детям чтоб кровяха их рода лилась ручьями,разве бы они дальше грабили Украинский Народ,разве бы они жировали на крови Украинского Народа ?
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03.12.2020 20:16 Ответить
Если корупционеру отрезать голову ,то он точно не будет грабить Украинский Народ .Это 100% .Но его дети будут жировать на украденые деньги у Украинского Народа .Поэтому нужно детей и внуков и жён и любовниц вырезать как вонючих собак .
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03.12.2020 20:19 Ответить
Если корупционеру отрезать голову, он ещё в течение 20 минут будет продолжать воровать.
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03.12.2020 20:27 Ответить
За недостоверное декларирование - ограничение свободы: в Раде зарегистрировали законопроект - Цензор.НЕТ 5440
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03.12.2020 20:31 Ответить
Шукати автора, цього "драконівського" законопроекту по захисту корупціонерів, немає сенсу.
Це точно не якісь там "марадьори" з ЄС, а бубочкина партія "чесних" слуг та "матьківщина".
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21241 Монастирський Денис Анатолійович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21226 Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21259 Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21236 Михайлюк Галина Олегівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20976 Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21142 Колєв Олег Вікторович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21104 Захарченко Володимир Васильович (IX скликання
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21104 ) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11147 Данілов Віталій Богданович (IX скликання)
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03.12.2020 20:21 Ответить
Как говорится "у восьми нянек дитя без глазу".
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03.12.2020 20:41 Ответить
Ну прямо стисняюсь спросить, а хто же афтар этого законопроехта?
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03.12.2020 20:23 Ответить
Интереснее другое, сколько депутангов за него проголосуют, от от каких фракций.
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03.12.2020 22:52 Ответить
Зеленые мрази по указке коломойского упорно ведут страну к дефолту.
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03.12.2020 20:30 Ответить
та я буду лямами воровать готов при каждом случае воровства, не декларировать "доход" а сразу оплатить 100000 , вдвойне!!! И чхать я хотел на ваш закон! Пилять , закон ни о чем!!!
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03.12.2020 20:30 Ответить
100 миллионов украл 51000 грн штраф и два года в кутузке с удобствами ....

Жесть! В шею гнать таких слуг!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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03.12.2020 20:33 Ответить
В общем то ясно - никто не сядет. Впрочем, и до этого никто не сел.
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03.12.2020 20:38 Ответить
МВФ денег не даст за эту ПОРНОГРАФИЮ и ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ! Сидеть твари должны от 10 до бесконечности !
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03.12.2020 20:44 Ответить
Дедушка Линч потирает ручки....
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03.12.2020 20:48 Ответить
За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт - Цензор.НЕТ 1512
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03.12.2020 20:51 Ответить
Тобто покарання ніякого не буде. Приховав мільйони, заплатив 51 тис.грн. і вільний. А чому за те що приховав, конфіскувати приховану суму, стягнути штраф та звільнення з забороною займати керівні посади в майбутньому?
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03.12.2020 21:14 Ответить
видимость борьбы с коррупцией. ПОЗОР, а не законопроект. Стыдно читать. За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт - Цензор.НЕТ 5143
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03.12.2020 21:41 Ответить
нормальным Ворам положены государственные награды, что за ограничения ?
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03.12.2020 22:12 Ответить
С конфискацией надеюсь?
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03.12.2020 22:17 Ответить
о как!!! Борьба с коррупцией - а-та-та по попке!))))
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03.12.2020 22:51 Ответить
Максимальное наказание для нарушителей - ограничение свободы на срок до 2 лет-два года нарушитель будет исправно приходить на допросы и с ехидной улыбкой выйдет на свободу,отсидев
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03.12.2020 22:53 Ответить
Дирижер КАЛомойша
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03.12.2020 22:58 Ответить
Вывод один -воровать надо больше,что бы рентабельность была выше!
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03.12.2020 23:24 Ответить
В общем они решили что красть или брать взятки можно до 310 тыс долларов ! Зачем вообще тогда принимать этот закон ?
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03.12.2020 23:26 Ответить
з серіалу , дуже актуально і для України .
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.- https://socratify.net/quotes/banditskii-peterburg-2-advokat Бандитский Петербург
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04.12.2020 00:21 Ответить
это просто плевок в лицо, всему народу Украины.
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04.12.2020 00:50 Ответить
Это тупо и глупо !Всё просто не задекларировал что то или забыл всё переходить в пользу государства плюс штраф в 100% стоимости забытого задекларированного .Какой прок от того что он годик посидит в тюряге в лучшем номере и останется и при деньгах так ещё и мы ему это всё оплатим?Нафиг такую ответственность !
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04.12.2020 02:42 Ответить
 
 