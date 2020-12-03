G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок

Послы стран "Большой семерки" (G7) по итогам встречи со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым и представителями депутатских фракций и групп по вопросу возобновления ответственности за ложь в декларациях сделали заявление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост миссии G7 в Twitter.

Так, отмечается, что наказание за недостоверное декларирование не должно быть слабее того, которое отменил КС - лишение свободы.

"Важно, чтобы наказание за ложные и неподанные имущественные декларации эффективно сдерживали коррупцию, но не ослаблялись, а независимость и эффективность НАБУ была защищена законодательными изменениями до 16 декабря", - говорится в заявлении.

Спикер Дмитрий Разумков ранее также сообщил, что с послами G7 обсуждалось возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях.

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