РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Конституционный кризис
10 231 84

G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок

G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок

Послы стран "Большой семерки" (G7) по итогам встречи со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым и представителями депутатских фракций и групп по вопросу возобновления ответственности за ложь в декларациях сделали заявление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост миссии G7 в Twitter.

Так, отмечается, что наказание за недостоверное декларирование не должно быть слабее того, которое отменил КС - лишение свободы.

"Важно, чтобы наказание за ложные и неподанные имущественные декларации эффективно сдерживали коррупцию, но не ослаблялись, а независимость и эффективность НАБУ была защищена законодательными изменениями до 16 декабря", - говорится в заявлении.

Спикер Дмитрий Разумков ранее также сообщил, что с послами G7 обсуждалось возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Читайте также: Рада завтра может рассмотреть восстановление ответственности за ложь в декларации, - нардеп "Голос" Осадчук

G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок 01

G7 (833) КС (2248) электронное декларирование (1025)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Зебіли іншої думки. Кажуть тре годину громадських робіт.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:01
+31
ТЧК.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:01
+30
Зесрань только вагонами воровать почала а вы тюремный срок.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТЧК.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:01 Ответить
Предлагаю четвертование, или по казацки - на кол садить !!!!
показать весь комментарий
03.12.2020 15:38 Ответить
Пойдет.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:44 Ответить
Помните в прежние времена ещё дыба была, а Чаушеску наказали вместе с семьей, но наши нувориши это забывают, а зря...всему свое время приходит!
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 8691
показать весь комментарий
03.12.2020 20:10 Ответить
Зебіли іншої думки. Кажуть тре годину громадських робіт.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:01 Ответить
тат батраки і відпрацюють...
показать весь комментарий
03.12.2020 15:04 Ответить
...в офісі прокурора
показать весь комментарий
03.12.2020 15:11 Ответить
Брешеш. козаче, як сивий мерiн! Побiйся Бога, Васильок!
показать весь комментарий
03.12.2020 17:29 Ответить
Колгоспник, то якраз закон таким рагулякам як ти, що все життя плутають державну кишеню і власну. "Козак" назвався. Імовірно з тих пари десятків "козацтв" що 30 років паразитували на шиї занепадаючої країни, а по суті - ряжені совки.
Born to USSR
показать весь комментарий
03.12.2020 20:32 Ответить
так и зЭле придется сесть за такое...
показать весь комментарий
03.12.2020 15:03 Ответить
Лично я голосую за посажение на кол. При наличии смягчающих обстоятельств допускаю повешение.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:04 Ответить
єто покажут в следующем шоу 95-го ...- и не более...
показать весь комментарий
03.12.2020 15:08 Ответить
не, ну общественные работы и штраф это серьезнее чем срок.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:04 Ответить
Якщо це приймуть, то сцикун в тюрячку подрелює разом з бєнядіктовою та рештою свого зє кодла.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:04 Ответить
@Гетманцев
#Германцев

на вихід
показать весь комментарий
03.12.2020 15:05 Ответить
вот поэтому мы должны еще лет 20 находится под полным влиянием запада запад ерунды не посоветует
показать весь комментарий
03.12.2020 15:05 Ответить
і базу США розмістити,що б не рипався всілякий промосковський трипер..
показать весь комментарий
03.12.2020 15:09 Ответить
Зесрань только вагонами воровать почала а вы тюремный срок.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:05 Ответить
більше скажу - елеваторами держрезерву..
показать весь комментарий
03.12.2020 15:23 Ответить
Так вагонами уже украли,скоро ничего не останется, вспомните за 2500 вагонов зерна из Держрезерва.
показать весь комментарий
03.12.2020 17:47 Ответить
G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок - Цензор.НЕТ 4137
показать весь комментарий
03.12.2020 15:05 Ответить
Я віжу в глазах Тупінскава мір - пісєграй.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:06 Ответить
Тупицького. хоча це нічого не міняє.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:07 Ответить
Обламали зеленых макак, цинизм которых зашкаливает.
Сначала преЗедентик мутит опрос о наказании коррупционеров, близнецов лжецов-декларантов. Получает ответ нарида "Пожизненное!".
И тут же шавки Банковой лезут из всех щелей о вещают лохторату, что тюрьма не метод борьбы с незаконным обогащением.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:08 Ответить
Звiдкiля Ви берете подiбнi висновки,. панi Самосад? Чому Ви ведете себе. як макака зеленого колiру, спiваючи з чужого голосу? Чи як шавка пана гетьмана?
показать весь комментарий
03.12.2020 17:42 Ответить
Які саме висновки? Формулюйте і висловлюйте свої думки так, як притаманно людині розумній, а не зеленій макаці.
показать весь комментарий
03.12.2020 17:52 Ответить
Довічно з конфіскацією майна.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:08 Ответить
С конфискацией того что не задекларировал.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:09 Ответить
Дэдлайн установлен. Правильно! Молодцы буржуи
показать весь комментарий
03.12.2020 15:09 Ответить
...весьма...весьма разумный вердикт послов G7...только вот "услышат" ли их наши вумники !!!
показать весь комментарий
03.12.2020 15:10 Ответить
Услышат, если не совсем "убитые". Тикать некуда будет. Очко не железное.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:31 Ответить
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 5041
показать весь комментарий
03.12.2020 15:10 Ответить
Танцы "сильно вумного" Разумкова и К окончились жестким "Нет".
показать весь комментарий
03.12.2020 15:12 Ответить
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 3592
показать весь комментарий
03.12.2020 15:15 Ответить
Зе владу у тюрягу за знищення України !
показать весь комментарий
03.12.2020 15:16 Ответить
До стінки.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:24 Ответить
Короче, послы послали преЗеденту меседж - или в стойло или на убой !!!
показать весь комментарий
03.12.2020 15:21 Ответить
недоразумкову пояснили: срати - у клозеті.
За недостовірне декларування - буцигарня.
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 8301
показать весь комментарий
03.12.2020 15:21 Ответить
Интересно, куда Зеля бежать будет, если путин его побрезгует?
показать весь комментарий
03.12.2020 15:26 Ответить
В Оман...в гарем
показать весь комментарий
03.12.2020 15:28 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2020 16:58 Ответить
У нього є вілла в Італії, шикарна квартира в Англії, шикарна квартира в Криму... сотні мільйонів доларів на Кіпрі, а отже й там офіційна нерухомість...
показать весь комментарий
03.12.2020 18:35 Ответить
Кем ?
показать весь комментарий
03.12.2020 21:09 Ответить
в Ростов, он ни на что оригинальное не способен...
показать весь комментарий
03.12.2020 15:51 Ответить
ну шо, зебилы, не прокатило?
показать весь комментарий
03.12.2020 15:27 Ответить
а то придумали цирк снова - общественныее работы, клоунада какая-то
показать весь комментарий
03.12.2020 15:27 Ответить
Позбавляти корупціонерів солодкого і рано вкладати спати без вечірньої казки !
показать весь комментарий
03.12.2020 18:30 Ответить
Представники G7 дали смачного копняка, та сунули пелькою in iron table тупорилих зелених шмаровозів. Ще й дату у грудні вказали.... Ой і 3,14.. так вам світить слимаки шмаркляві.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:28 Ответить
А вот такие наезды надо только в письменном виде в трех экземплярах лично подавать какой-то Арахамии.

Иначе не считается.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:32 Ответить
Шо? А як тоді крадіям взагалі існувати,щоб лохів-терпіл не взувати?
показать весь комментарий
03.12.2020 15:35 Ответить
Послы G7, не давайте нашей коррупционной продажной предательской власти денег - до народа все равно ничего не дойдет - они все раскрадут.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:36 Ответить
Опа! Нежданчик.
До 16 грудня зеленим треба перепрофілювати самі круті санатрії
у ВІП-зони.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:41 Ответить
Таки будет бакс по соточке
показать весь комментарий
03.12.2020 15:44 Ответить
звучит как компромиссное решение
показать весь комментарий
03.12.2020 15:48 Ответить
😂
показать весь комментарий
03.12.2020 21:58 Ответить
Заграница нам поможет! На местных борцунов надежды нет. Давайте господа вводите санкции для тех кто не понимает, что Украина это не Берег Слоновой Кости.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:52 Ответить
догонет и ещё раз поможет, спасение утопающих дело рук их самих
показать весь комментарий
03.12.2020 16:31 Ответить
Послы g7 не знают,что у нас называется декларацией! Та херня,что у нас это профанация.Декларация это доходы и налоги и как я их плачу.И только мои.И я должен знать,где и когда и с чего это все платить.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:53 Ответить
та ні, ця декларація має іншу мету. Просто наш законодавець, усе може перетворити на лайно.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:57 Ответить
Они же не крадут, а "честно" перераспределяют в соответствии со своими потребностями. Ну, это ж "справедливо"! Как говорил дваждынесудимый своим поклонникам: "эти козлы мешают нам жить". Вот это "жить" в их понятиях.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:57 Ответить
тоді або Лауру Ковеши або 51 штат
показать весь комментарий
03.12.2020 16:00 Ответить
Незнание закона не освобождает от ответственности. Ну а если знал, но случайно забыл? Это мой вопрос к судьям КС и Разумкову лично.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:15 Ответить
Кое кто забывает задекларировать хатынку 500 кв.м на берегу в Испании.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg
показать весь комментарий
03.12.2020 16:56 Ответить
Нє фсьо так адназначна...
показать весь комментарий
03.12.2020 16:17 Ответить
Знатно Зелених дебілів у лайно мокнули!
Але проблема все ж таки є... І вона не в мірі покарання, тут все просто - умисно збрехав - в'язниця. Проблема в побудові нашого суспільства. У нас фактично не можливо не брехати.
Ці декларації не використовуються за призначенням, це така собі форма боротьби із податковими правопорушеннями. Це теж потрібно, але хіба у цій сфері вони найбільші? У нас бізнес або взагалі ніяких податків не платить,а бо мінімізує до непристойності. А ми питаємо держслужбовця чому в нього дружина придбала квартиру по балансовій вартості? А за яку вартість квартири купують дружини підприємців і решти населення? Або соаджати слідчу, за те, що їх хлопець подарував на заручинах золоту каблучку, бо по закону він їх ще не близький родич і вона не має право приймати цей подарунок? Це, перебачте дебілізм...І таких прикладів безліч.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:54 Ответить
Зе-сранцев обложили "волчатником".

Куда побегут?
Правильно.
До своего Карабаса-Барабаса!
показать весь комментарий
03.12.2020 17:16 Ответить
"Так, отмечается, что наказание за недостоверное декларирование не должно быть слабее того, которое отменил КС - лишение свободы." - и за офшоры тоже в тюрьму садить?

https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского. Для чего им офшоры, кроме того чтобы не платить налоги в Украине? Украина не ихняя родина и они не собираются тут оставаться жить после грабежа.
показать весь комментарий
03.12.2020 17:30 Ответить
Добре що є хоч комусь шоб поставити на місце зальотних Зевладунів. Але дуже засмучує що Україна взагалі не здатна приймати/генерувати адекватні рішення самостійно. Може правий доктор Комаровський коли каже що у ВР не вистачає кисню, і тому депутати приймають бознащо?...
показать весь комментарий
03.12.2020 18:17 Ответить
Без пана Байдена генпрокурором досі був би той "сучий син" . Величезна подяка шановному Джозефу Байдену .
показать весь комментарий
03.12.2020 18:36 Ответить
Так а якшо не збрехав, а просто ... забувся... ну забігався, з ким не буває!
Та й скільки там тих грошей, копійки... Десять мільйонів... Це шо - гроші?!
Давайте наперший раз - попередження!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:30 Ответить
Солодкого позбавляти і мультики не показувати !
показать весь комментарий
03.12.2020 18:37 Ответить
Пора ****...чить цю сволоту, бажано ногами з носака. Я за!!!!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:48 Ответить
Сразу десять лет. Если вы ничего не скрываете, вам нечего боятся.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:55 Ответить
Тюремный срок с полной конфискацией имущества у всей семьи (жёны, родители, дети, внуки и все братья и сёстры.)
показать весь комментарий
03.12.2020 19:09 Ответить
в бигмире написано что штраф 70-80 тыщ. я думаю что для таившего миллионы баксов эта сумма как щелбан через шапку. для прокрора, например, запятую не там поставить а у судьи есть от и до какого то срока или домашний арест и ее много или. в законе все предусмотренно. накалядовал лям, от 2 до 7 или........ все в кодексе для судби.
показать весь комментарий
03.12.2020 19:31 Ответить
значить, если подал состояние 100 лямов и еще в долг 50 то спросят, а где же ты их взял??? а если не подал, то никто нихрена не видит съемок квадрокоптерами миллионных дворцов беспрециндентных круизов, отдиха и шикарнейших авто. была бы воля зе или по или я, по старым законам, без никаких ЕД как когда то ОБХС разъ.....балиб всех. и можно было бы МВФу одалживать а не у них. воля то есть но , это воля наживаться, прям не воля а страсть.
показать весь комментарий
03.12.2020 19:43 Ответить
Самый эффективный способ наказания - расстрел. Тогда уже точно больше воровать не будет.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:19 Ответить
Сто раз правы страны G-7! Это только преступники и их пособники могут предложить за это штраф или общественные работы! Выговор ещё объявите! Только тюрьма! Экономические преступления похлеще обычных-потому что они узаконены! Бороться с ними чрезвычайно сложно. Поэтому, только тюрьма! А не хочешь в тюрьму-не нарушай закон!
показать весь комментарий
03.12.2020 20:41 Ответить
Европейские послы сегодня пока культурно через Д.Разумкова попросили вернуть ответственность разворовывание государства. Но наши нувориши всячески активно этому противостоят и теперь через депутатов, среди которых тоже есть кандидаты на такое наказание. Теперь они решили перехитрить самих себя - помните недавний пример словоблудия - сногсшибательного нового никому не понятого термина - "интеллектуальный карантин", теперь эти словоблуды пытаются заменить в Законе о е-декларировании посадку на нары за "забывчивость" заменить очень мутным термином "ограничение свободы". Как будто эти люди не скрывают огромное воровоство бюджета, а просто "забывают" декларировать миллионы и миллиарды бабок, как будто забывают, например, ключи от дома....на Майами или Багамах. Будем надеяться, что Запад такой формулировки не поймет и найдет вариант заставить нашу власть вернуть реально ощутимое за это наказание.
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 1607
показать весь комментарий
03.12.2020 20:43 Ответить
 
 