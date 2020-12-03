G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін
Посли країн "Великої сімки" (G7) за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим і представниками депутатських фракцій і груп з питання відновлення відповідальності за брехню в деклараціях зробили заяву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост місії G7 у Twitter.
Так, зазначається, що покарання за недостовірне декларування не має бути слабше за те, яке скасував КС - позбавлення волі.
"Важливо, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію і не послаблювалися, а незалежність і ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня", - йдеться в заяві.
Спікер Дмитро Разумков раніше також повідомив, що з послами G7 обговорювалося відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.
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Born to USSR
#Германцев
на вихід
Сначала преЗедентик мутит опрос о наказании коррупционеров, близнецов лжецов-декларантов. Получает ответ нарида "Пожизненное!".
И тут же шавки Банковой лезут из всех щелей о вещают лохторату, что тюрьма не метод борьбы с незаконным обогащением.
За недостовірне декларування - буцигарня.
Иначе не считается.
До 16 грудня зеленим треба перепрофілювати самі круті санатрії
у ВІП-зони.
Але проблема все ж таки є... І вона не в мірі покарання, тут все просто - умисно збрехав - в'язниця. Проблема в побудові нашого суспільства. У нас фактично не можливо не брехати.
Ці декларації не використовуються за призначенням, це така собі форма боротьби із податковими правопорушеннями. Це теж потрібно, але хіба у цій сфері вони найбільші? У нас бізнес або взагалі ніяких податків не платить,а бо мінімізує до непристойності. А ми питаємо держслужбовця чому в нього дружина придбала квартиру по балансовій вартості? А за яку вартість квартири купують дружини підприємців і решти населення? Або соаджати слідчу, за те, що їх хлопець подарував на заручинах золоту каблучку, бо по закону він їх ще не близький родич і вона не має право приймати цей подарунок? Це, перебачте дебілізм...І таких прикладів безліч.
Куда побегут?
Правильно.
До своего Карабаса-Барабаса!
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского. Для чего им офшоры, кроме того чтобы не платить налоги в Украине? Украина не ихняя родина и они не собираются тут оставаться жить после грабежа.
Та й скільки там тих грошей, копійки... Десять мільйонів... Це шо - гроші?!
Давайте наперший раз - попередження!