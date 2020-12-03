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Новини Конституційна криза
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G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін

G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін

Посли країн "Великої сімки" (G7) за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим і представниками депутатських фракцій і груп з питання відновлення відповідальності за брехню в деклараціях зробили заяву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост місії G7 у Twitter.

Так, зазначається, що покарання за недостовірне декларування не має бути слабше за те, яке скасував КС - позбавлення волі.

"Важливо, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію  і не послаблювалися, а незалежність і ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня", - йдеться в заяві.

Спікер Дмитро Разумков раніше також повідомив, що з послами G7 обговорювалося відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може прийняти компромісний варіант відповідальності за недекларування доходів - обмеження волі, - Власенко

G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін 01

Автор: 

G-7 G7 (1032) КС (1427) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+37
Зебіли іншої думки. Кажуть тре годину громадських робіт.
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03.12.2020 15:01
+31
ТЧК.
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03.12.2020 15:01
+30
Зесрань только вагонами воровать почала а вы тюремный срок.
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03.12.2020 15:05
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ТЧК.
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03.12.2020 15:01 Відповісти
Предлагаю четвертование, или по казацки - на кол садить !!!!
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03.12.2020 15:38 Відповісти
Пойдет.
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03.12.2020 15:44 Відповісти
Помните в прежние времена ещё дыба была, а Чаушеску наказали вместе с семьей, но наши нувориши это забывают, а зря...всему свое время приходит!
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 8691
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03.12.2020 20:10 Відповісти
Зебіли іншої думки. Кажуть тре годину громадських робіт.
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03.12.2020 15:01 Відповісти
тат батраки і відпрацюють...
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03.12.2020 15:04 Відповісти
...в офісі прокурора
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03.12.2020 15:11 Відповісти
Брешеш. козаче, як сивий мерiн! Побiйся Бога, Васильок!
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03.12.2020 17:29 Відповісти
Колгоспник, то якраз закон таким рагулякам як ти, що все життя плутають державну кишеню і власну. "Козак" назвався. Імовірно з тих пари десятків "козацтв" що 30 років паразитували на шиї занепадаючої країни, а по суті - ряжені совки.
Born to USSR
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03.12.2020 20:32 Відповісти
так и зЭле придется сесть за такое...
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03.12.2020 15:03 Відповісти
Лично я голосую за посажение на кол. При наличии смягчающих обстоятельств допускаю повешение.
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03.12.2020 15:04 Відповісти
єто покажут в следующем шоу 95-го ...- и не более...
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03.12.2020 15:08 Відповісти
не, ну общественные работы и штраф это серьезнее чем срок.
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03.12.2020 15:04 Відповісти
Якщо це приймуть, то сцикун в тюрячку подрелює разом з бєнядіктовою та рештою свого зє кодла.
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03.12.2020 15:04 Відповісти
@Гетманцев
#Германцев

на вихід
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03.12.2020 15:05 Відповісти
вот поэтому мы должны еще лет 20 находится под полным влиянием запада запад ерунды не посоветует
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03.12.2020 15:05 Відповісти
і базу США розмістити,що б не рипався всілякий промосковський трипер..
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03.12.2020 15:09 Відповісти
Зесрань только вагонами воровать почала а вы тюремный срок.
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03.12.2020 15:05 Відповісти
більше скажу - елеваторами держрезерву..
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03.12.2020 15:23 Відповісти
Так вагонами уже украли,скоро ничего не останется, вспомните за 2500 вагонов зерна из Держрезерва.
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03.12.2020 17:47 Відповісти
G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок - Цензор.НЕТ 4137
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03.12.2020 15:05 Відповісти
Я віжу в глазах Тупінскава мір - пісєграй.
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03.12.2020 15:06 Відповісти
Тупицького. хоча це нічого не міняє.
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03.12.2020 15:07 Відповісти
Обламали зеленых макак, цинизм которых зашкаливает.
Сначала преЗедентик мутит опрос о наказании коррупционеров, близнецов лжецов-декларантов. Получает ответ нарида "Пожизненное!".
И тут же шавки Банковой лезут из всех щелей о вещают лохторату, что тюрьма не метод борьбы с незаконным обогащением.
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03.12.2020 15:08 Відповісти
Звiдкiля Ви берете подiбнi висновки,. панi Самосад? Чому Ви ведете себе. як макака зеленого колiру, спiваючи з чужого голосу? Чи як шавка пана гетьмана?
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03.12.2020 17:42 Відповісти
Які саме висновки? Формулюйте і висловлюйте свої думки так, як притаманно людині розумній, а не зеленій макаці.
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03.12.2020 17:52 Відповісти
Довічно з конфіскацією майна.
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03.12.2020 15:08 Відповісти
С конфискацией того что не задекларировал.
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03.12.2020 15:09 Відповісти
Дэдлайн установлен. Правильно! Молодцы буржуи
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03.12.2020 15:09 Відповісти
...весьма...весьма разумный вердикт послов G7...только вот "услышат" ли их наши вумники !!!
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Услышат, если не совсем "убитые". Тикать некуда будет. Очко не железное.
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03.12.2020 15:31 Відповісти
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 5041
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Танцы "сильно вумного" Разумкова и К окончились жестким "Нет".
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03.12.2020 15:12 Відповісти
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 3592
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03.12.2020 15:15 Відповісти
Зе владу у тюрягу за знищення України !
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03.12.2020 15:16 Відповісти
До стінки.
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03.12.2020 18:24 Відповісти
Короче, послы послали преЗеденту меседж - или в стойло или на убой !!!
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03.12.2020 15:21 Відповісти
недоразумкову пояснили: срати - у клозеті.
За недостовірне декларування - буцигарня.
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 8301
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03.12.2020 15:21 Відповісти
Интересно, куда Зеля бежать будет, если путин его побрезгует?
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03.12.2020 15:26 Відповісти
В Оман...в гарем
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03.12.2020 15:28 Відповісти
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03.12.2020 16:58 Відповісти
У нього є вілла в Італії, шикарна квартира в Англії, шикарна квартира в Криму... сотні мільйонів доларів на Кіпрі, а отже й там офіційна нерухомість...
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03.12.2020 18:35 Відповісти
Кем ?
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03.12.2020 21:09 Відповісти
в Ростов, он ни на что оригинальное не способен...
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03.12.2020 15:51 Відповісти
ну шо, зебилы, не прокатило?
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03.12.2020 15:27 Відповісти
а то придумали цирк снова - общественныее работы, клоунада какая-то
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03.12.2020 15:27 Відповісти
Позбавляти корупціонерів солодкого і рано вкладати спати без вечірньої казки !
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Представники G7 дали смачного копняка, та сунули пелькою in iron table тупорилих зелених шмаровозів. Ще й дату у грудні вказали.... Ой і 3,14.. так вам світить слимаки шмаркляві.
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03.12.2020 15:28 Відповісти
А вот такие наезды надо только в письменном виде в трех экземплярах лично подавать какой-то Арахамии.

Иначе не считается.
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03.12.2020 15:32 Відповісти
Шо? А як тоді крадіям взагалі існувати,щоб лохів-терпіл не взувати?
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03.12.2020 15:35 Відповісти
Послы G7, не давайте нашей коррупционной продажной предательской власти денег - до народа все равно ничего не дойдет - они все раскрадут.
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03.12.2020 15:36 Відповісти
Опа! Нежданчик.
До 16 грудня зеленим треба перепрофілювати самі круті санатрії
у ВІП-зони.
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03.12.2020 15:41 Відповісти
Таки будет бакс по соточке
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03.12.2020 15:44 Відповісти
звучит как компромиссное решение
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03.12.2020 15:48 Відповісти
😂
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03.12.2020 21:58 Відповісти
Заграница нам поможет! На местных борцунов надежды нет. Давайте господа вводите санкции для тех кто не понимает, что Украина это не Берег Слоновой Кости.
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03.12.2020 15:52 Відповісти
догонет и ещё раз поможет, спасение утопающих дело рук их самих
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03.12.2020 16:31 Відповісти
Послы g7 не знают,что у нас называется декларацией! Та херня,что у нас это профанация.Декларация это доходы и налоги и как я их плачу.И только мои.И я должен знать,где и когда и с чего это все платить.
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03.12.2020 15:53 Відповісти
та ні, ця декларація має іншу мету. Просто наш законодавець, усе може перетворити на лайно.
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03.12.2020 16:57 Відповісти
Они же не крадут, а "честно" перераспределяют в соответствии со своими потребностями. Ну, это ж "справедливо"! Как говорил дваждынесудимый своим поклонникам: "эти козлы мешают нам жить". Вот это "жить" в их понятиях.
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03.12.2020 15:57 Відповісти
тоді або Лауру Ковеши або 51 штат
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03.12.2020 16:00 Відповісти
Незнание закона не освобождает от ответственности. Ну а если знал, но случайно забыл? Это мой вопрос к судьям КС и Разумкову лично.
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03.12.2020 16:15 Відповісти
Кое кто забывает задекларировать хатынку 500 кв.м на берегу в Испании.
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03.12.2020 16:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PDIe-ZNM2Sg
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03.12.2020 16:56 Відповісти
Нє фсьо так адназначна...
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03.12.2020 16:17 Відповісти
Знатно Зелених дебілів у лайно мокнули!
Але проблема все ж таки є... І вона не в мірі покарання, тут все просто - умисно збрехав - в'язниця. Проблема в побудові нашого суспільства. У нас фактично не можливо не брехати.
Ці декларації не використовуються за призначенням, це така собі форма боротьби із податковими правопорушеннями. Це теж потрібно, але хіба у цій сфері вони найбільші? У нас бізнес або взагалі ніяких податків не платить,а бо мінімізує до непристойності. А ми питаємо держслужбовця чому в нього дружина придбала квартиру по балансовій вартості? А за яку вартість квартири купують дружини підприємців і решти населення? Або соаджати слідчу, за те, що їх хлопець подарував на заручинах золоту каблучку, бо по закону він їх ще не близький родич і вона не має право приймати цей подарунок? Це, перебачте дебілізм...І таких прикладів безліч.
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03.12.2020 16:54 Відповісти
Зе-сранцев обложили "волчатником".

Куда побегут?
Правильно.
До своего Карабаса-Барабаса!
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03.12.2020 17:16 Відповісти
"Так, отмечается, что наказание за недостоверное декларирование не должно быть слабее того, которое отменил КС - лишение свободы." - и за офшоры тоже в тюрьму садить?

https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского
https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского. Для чего им офшоры, кроме того чтобы не платить налоги в Украине? Украина не ихняя родина и они не собираются тут оставаться жить после грабежа.
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03.12.2020 17:30 Відповісти
Добре що є хоч комусь шоб поставити на місце зальотних Зевладунів. Але дуже засмучує що Україна взагалі не здатна приймати/генерувати адекватні рішення самостійно. Може правий доктор Комаровський коли каже що у ВР не вистачає кисню, і тому депутати приймають бознащо?...
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03.12.2020 18:17 Відповісти
Без пана Байдена генпрокурором досі був би той "сучий син" . Величезна подяка шановному Джозефу Байдену .
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03.12.2020 18:36 Відповісти
Так а якшо не збрехав, а просто ... забувся... ну забігався, з ким не буває!
Та й скільки там тих грошей, копійки... Десять мільйонів... Це шо - гроші?!
Давайте наперший раз - попередження!
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03.12.2020 18:30 Відповісти
Солодкого позбавляти і мультики не показувати !
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03.12.2020 18:37 Відповісти
Пора ****...чить цю сволоту, бажано ногами з носака. Я за!!!!
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03.12.2020 18:48 Відповісти
Сразу десять лет. Если вы ничего не скрываете, вам нечего боятся.
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03.12.2020 18:55 Відповісти
Тюремный срок с полной конфискацией имущества у всей семьи (жёны, родители, дети, внуки и все братья и сёстры.)
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03.12.2020 19:09 Відповісти
в бигмире написано что штраф 70-80 тыщ. я думаю что для таившего миллионы баксов эта сумма как щелбан через шапку. для прокрора, например, запятую не там поставить а у судьи есть от и до какого то срока или домашний арест и ее много или. в законе все предусмотренно. накалядовал лям, от 2 до 7 или........ все в кодексе для судби.
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03.12.2020 19:31 Відповісти
значить, если подал состояние 100 лямов и еще в долг 50 то спросят, а где же ты их взял??? а если не подал, то никто нихрена не видит съемок квадрокоптерами миллионных дворцов беспрециндентных круизов, отдиха и шикарнейших авто. была бы воля зе или по или я, по старым законам, без никаких ЕД как когда то ОБХС разъ.....балиб всех. и можно было бы МВФу одалживать а не у них. воля то есть но , это воля наживаться, прям не воля а страсть.
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03.12.2020 19:43 Відповісти
Самый эффективный способ наказания - расстрел. Тогда уже точно больше воровать не будет.
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03.12.2020 20:19 Відповісти
Сто раз правы страны G-7! Это только преступники и их пособники могут предложить за это штраф или общественные работы! Выговор ещё объявите! Только тюрьма! Экономические преступления похлеще обычных-потому что они узаконены! Бороться с ними чрезвычайно сложно. Поэтому, только тюрьма! А не хочешь в тюрьму-не нарушай закон!
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03.12.2020 20:41 Відповісти
Европейские послы сегодня пока культурно через Д.Разумкова попросили вернуть ответственность разворовывание государства. Но наши нувориши всячески активно этому противостоят и теперь через депутатов, среди которых тоже есть кандидаты на такое наказание. Теперь они решили перехитрить самих себя - помните недавний пример словоблудия - сногсшибательного нового никому не понятого термина - "интеллектуальный карантин", теперь эти словоблуды пытаются заменить в Законе о е-декларировании посадку на нары за "забывчивость" заменить очень мутным термином "ограничение свободы". Как будто эти люди не скрывают огромное воровоство бюджета, а просто "забывают" декларировать миллионы и миллиарды бабок, как будто забывают, например, ключи от дома....на Майами или Багамах. Будем надеяться, что Запад такой формулировки не поймет и найдет вариант заставить нашу власть вернуть реально ощутимое за это наказание.
G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін - Цензор.НЕТ 1607
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03.12.2020 20:43 Відповісти
 
 