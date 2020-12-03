G7: Покаранням за брехню в деклараціях мусить бути тюремний термін

Посли країн "Великої сімки" (G7) за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради України Дмитром Разумковим і представниками депутатських фракцій і груп з питання відновлення відповідальності за брехню в деклараціях зробили заяву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост місії G7 у Twitter.

Так, зазначається, що покарання за недостовірне декларування не має бути слабше за те, яке скасував КС - позбавлення волі.

"Важливо, щоб покарання за неправдиві та неподані майнові декларації ефективно стримували корупцію і не послаблювалися, а незалежність і ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня", - йдеться в заяві.

Спікер Дмитро Разумков раніше також повідомив, що з послами G7 обговорювалося відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

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