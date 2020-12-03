За недостоверное декларирование - штраф или общественные работы, - Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что лишение свободы не является адекватной ответственностью за ложь в декларации или ее несвоевременную подачу.

Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в парламенте продолжается дискуссия о том, какой должна быть ответственность.

"Я поддерживаю вариант ответственности за несвоевременное или недекларирование не в виде лишения свободы. Я считаю общественные работы, или штраф является адекватной ответственностью. Речь идет о соотношении и соответствии преступления и ответственности за это правонарушение. Ответственность должна быть адекватной", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что считает, что лишение свободы должно применяться за сокрытие каких-то активов, за то, что человек берет взятку.

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