За недостоверное декларирование - штраф или общественные работы, - Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что лишение свободы не является адекватной ответственностью за ложь в декларации или ее несвоевременную подачу.
Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в парламенте продолжается дискуссия о том, какой должна быть ответственность.
"Я поддерживаю вариант ответственности за несвоевременное или недекларирование не в виде лишения свободы. Я считаю общественные работы, или штраф является адекватной ответственностью. Речь идет о соотношении и соответствии преступления и ответственности за это правонарушение. Ответственность должна быть адекватной", - сказал Гетманцев.
Он добавил, что считает, что лишение свободы должно применяться за сокрытие каких-то активов, за то, что человек берет взятку.
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чи ти прихильник того,, що якщо вкрав і чесно написав у декларації, що вкрав, то і все?
Что там в УК за дачу ложных показаний ?
ЗМІ повідомляють, що Генпрокурор Венедиктова змінила групу прокурорів САП за пару годин до вручення підозри заступнику голови Офісу Президента Татарову.
Це очевидне перевищення повноважень.
Відповідно до ч6ст.36 КПК , яка забезпечує незалежність діяльності САП/НАБУ, Генпрокурор не має права міняти групу прокурорів САП.
Є лише один випадок, коли за відсутності керівника САП необхідно призначити групу прокурорів САП (але ж у даному випадку група вже була визначена і законних підстав для її зміни не було).
Дії Генпрокурора підривають не тільки цю конкретну справу. Вони знищують гол принцип незалежності спеціалізованих органів НАБУ І САП.
При всіх проблемах з Ситником, я ніколи не допускав таких дій щодо інституцій. Всі обгрунтовані подання НАБУ я підписував і підтримував у ВР. Навіть, якщо це стосувалося депутатів правлячої коаліції.
Зараз всі ці західні моделі боротьби з корупцією відверто нищаться. При повній мовчанці тих горе-активістів, які сприяли Зекомаді і реваншу людей Януковича.
"Санкции США против Даниила Гетманцева.
С таким требованием «АвтоЕвроСила» пикетировала посольство штатов в Киеве. Семья Гетманцевых владеет туроператором TPG вместе с ливанцем Родригом Мерхежем. Кроме туристов в Египет, они перевозили авиазапчасти и вооружение в Иран - в обход санкций США. Сам Мерхеж и несколько авиакомпаний-перевозчиков уже под санкциями. Подрывной работой Гетманцев занят не только вне, но и внутри Украины. Спровоцированный ним налоговый майдан раскачивает ситуацию по нарастающей амплитуде. Выгодополучатель от этого один - РФ. Он одновременно умудряется работать сразу на двух геополитических врагов США - Россию и Иран."
Максимум.
Бо вони такі милі, сирітки.
Это и есть "борьба" зеленого чмА?
Почитайте его декларацию.....
Прозреете!
Штраф в размере все незадекларированной собственности.
Если штраф, по аналогии с налоговой (как они лепят всем нереальные сделки):
сумма незадекларированного + 50% штрафных санкций!
Процент сделать прогрессивным - от 50 до 100 !!!
коли в голові насрано зеленим, то можна прикидатись, що приховування активів та недекларування статків це різні речі.
а ще можна сцяти в очі таким самим зеленським довбням - їм тепленьке до вподоби.
живание за счёт нарушителя........
- за несвоєчасне або недекларування
- за приховування якихось активів
Им же когда нибудь станет стыдно и вони покаяться.
И я тоже тоже так считаю, только всего лишь нужно принять закон, что за ложь в декларации и несвоевременную подачу конфисковать незадекларированное, а незадекларированную недвижимость продавать с публичных торгов. Ну а штраф само собой, в зависимости от незадекларируемого. Чтобы пропало желание в напёрстки играть, а привыкать к паперти. Ибо заработать руками и мозгами чинуши не в состоянии.
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. " (с)
а так крысу видно сразу. "ответственность адекватную" ему подавай.
да на столбах нужно вешать и руки отрубать. по другому не понимают почему то.