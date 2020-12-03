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Новости Конституционный кризис
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За недостоверное декларирование - штраф или общественные работы, - Гетманцев

За недостоверное декларирование - штраф или общественные работы, - Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что лишение свободы не является адекватной ответственностью за ложь в декларации или ее несвоевременную подачу.

Об этом сказал Гетманцев в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в парламенте продолжается дискуссия о том, какой должна быть ответственность.

"Я поддерживаю вариант ответственности за несвоевременное или недекларирование не в виде лишения свободы. Я считаю общественные работы, или штраф является адекватной ответственностью. Речь идет о соотношении и соответствии преступления и ответственности за это правонарушение. Ответственность должна быть адекватной", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что считает, что лишение свободы должно применяться за сокрытие каких-то активов, за то, что человек берет взятку.

Читайте также: Отсутствие уголовного наказания за недостоверные декларации чиновников делает невозможным прекращение коррупции, - НАПК

КС (2248) электронное декларирование (1025) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+40
15 или растрел вот это адекватно
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03.12.2020 11:20
+34
Здобули...
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03.12.2020 11:19
+30
Если человек считает, что у него этого нет - зачем его напрягать?
Отобрать незадекларированное в пользу государства!
Тому, кто нашел незадекларированное - 10%.
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03.12.2020 11:23
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Страница 2 из 2
штраф 1000 грн за те, що вкрав? ти хворий?
чи ти прихильник того,, що якщо вкрав і чесно написав у декларації, що вкрав, то і все?
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03.12.2020 11:44 Ответить
Ех дружок, якщо не вкрав то в чому суть тоді приховувати доходи їх і приховують тому що вкрали чи на хабарях отримали?
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03.12.2020 11:52 Ответить
ах ти ж пітор!!! мене ж за цю фразу так само покарати можуть)
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03.12.2020 11:42 Ответить
Для того чтобы понять причины такого такого заявления, надо выявить все пассивы и активы самого Гетманцева и сверить с ЕГО декларацией. И тогда все станет на свои места и вопросов не будет. Ибо пчелы против меда не бывают.
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03.12.2020 11:42 Ответить
Ложь в декларации это следствие воровства и сокрытие доходов
Что там в УК за дачу ложных показаний ?
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03.12.2020 11:43 Ответить
Назк вообще тогда закрыть-лишняя трата денег.Пусть борьбой с украинской коррупцией занимается ЕС и Сша.Пример Лазаренко.
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03.12.2020 11:44 Ответить
А чи не першим питанням серед п'яти, котрі недавно задавали ТОБІ, було: "Чи згоден ти з пожиттєвим покаранням корупціонерів?"...
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03.12.2020 11:44 Ответить
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZVymVbId5SrNtWli-1Pq4ANxmnhhfoZ9N7xzFIzhR-hwWBz_4bu1utewJkUIcMQdtwbCBV-McJSJDf_frNiC_YlObTT7Bblr5xw21JeN5DpDdruKaTsrhOnA1-Gqh7QYk8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Луценко

ЗМІ повідомляють, що Генпрокурор Венедиктова змінила групу прокурорів САП за пару годин до вручення підозри заступнику голови Офісу Президента Татарову.

Це очевидне перевищення повноважень.

Відповідно до ч6ст.36 КПК , яка забезпечує незалежність діяльності САП/НАБУ, Генпрокурор не має права міняти групу прокурорів САП.

Є лише один випадок, коли за відсутності керівника САП необхідно призначити групу прокурорів САП (але ж у даному випадку група вже була визначена і законних підстав для її зміни не було).

Дії Генпрокурора підривають не тільки цю конкретну справу. Вони знищують гол принцип незалежності спеціалізованих органів НАБУ І САП.

При всіх проблемах з Ситником, я ніколи не допускав таких дій щодо інституцій. Всі обгрунтовані подання НАБУ я підписував і підтримував у ВР. Навіть, якщо це стосувалося депутатів правлячої коаліції.

Зараз всі ці західні моделі боротьби з корупцією відверто нищаться. При повній мовчанці тих горе-активістів, які сприяли Зекомаді і реваншу людей Януковича.
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03.12.2020 11:45 Ответить
Эти пид...сы точно дождутся судов линча ! Пожизненное с конфискацией или расстрел-это адекватное наказание за коррупцию в нищей стране !
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03.12.2020 11:45 Ответить
Так это себе ЗЕприматы видят?
Громадські роботи або штраф - адекватна відповідальність за недостовірне декларування, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2455
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03.12.2020 11:45 Ответить
Пане Хартмане, а не можна без згадки , щодо "Зе" обiйтись? Вже в зубах завьязло...
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03.12.2020 17:24 Ответить
Что-то сильно быстро - оно всего полтора года при власти. Так что держитесь!
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03.12.2020 18:17 Ответить
а-ха-хах) От саздатєлей 5 вопросов про "пожизненное за корруцию"
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03.12.2020 11:46 Ответить
Що на голові-те і в голові!
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03.12.2020 11:46 Ответить
КС виноват, говорите) бубочко не знал, говорите
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03.12.2020 11:48 Ответить
Він сам Д...БІЛ розуміє, що ляпнув. На гіллляку хочеться с...кам?!!! Організуєм, тв...ринки, недовго залишилося, гн...ди.
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03.12.2020 11:48 Ответить
Давайте будем давать премии коррупционерам! Они же могли украсть больше, но не украли))))) Сволочизм этих тварей просто зашкаливает!!!!!!

"Санкции США против Даниила Гетманцева.
С таким требованием «АвтоЕвроСила» пикетировала посольство штатов в Киеве. Семья Гетманцевых владеет туроператором TPG вместе с ливанцем Родригом Мерхежем. Кроме туристов в Египет, они перевозили авиазапчасти и вооружение в Иран - в обход санкций США. Сам Мерхеж и несколько авиакомпаний-перевозчиков уже под санкциями. Подрывной работой Гетманцев занят не только вне, но и внутри Украины. Спровоцированный ним налоговый майдан раскачивает ситуацию по нарастающей амплитуде. Выгодополучатель от этого один - РФ. Он одновременно умудряется работать сразу на двух геополитических врагов США - Россию и Иран."
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03.12.2020 12:34 Ответить
Ну если штраф несколько миллионов то я согласен ,а если 5-50 тыс ,то они с удовольствием будут платить только бы не декларировать
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03.12.2020 11:48 Ответить
лишнє адміністративне правопорушення теж не цікаве
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03.12.2020 13:27 Ответить
ти диви яке курво..
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03.12.2020 11:48 Ответить
слуги, я бы посмотрел на многих из вас , если бы вы на своей исторической родине в Израиле посмели что то мудрить с личными декларациями.... сидели бы в тюрьме суки как миленькие.... а в Украине значит можно ? да даниил? это те которые бабла народного понакиздили за то чтобы штрафом отделываться топят!!!!!! вот им самое пристальное внимание! хотя в раде таких 90%......
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03.12.2020 11:49 Ответить
А ще можна за таке преміювати.
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03.12.2020 11:50 Ответить
І три поцілунки в Ass не забудбте дописати....
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03.12.2020 11:51 Ответить
Прикольно.Украл на млрд,заплатил штраф 1млн
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03.12.2020 11:52 Ответить
Так он-же и предлагает - штраф и как положено - "шлепки по попке" - по ихнему это очень серьезное наказание .
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03.12.2020 12:23 Ответить
Громадське засудження без розголошення особистих даних +виплата компенсації з бюджету за важки умови праці.
Максимум.
Бо вони такі милі, сирітки.
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03.12.2020 11:54 Ответить
если завтра шимпан--зе с метлой будет подметать ул. банковую это будет справедливо -- и подметать месяц чтоб больше не забывал свои миллионы указывать в декларации
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03.12.2020 11:54 Ответить
Зеленое чмо на стадионе орало до Пороха, что он не борется с коррупцией. Чмо пришло во власть и отменило наказание коррупционерам.
Это и есть "борьба" зеленого чмА?
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03.12.2020 11:55 Ответить
С коррупцией боролся один Янукович, отменил техосмотры, но эти сказали, что вернут.
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03.12.2020 11:59 Ответить
"Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что лишение свободы не является адекватной ответственностью за ложь в декларации или ее несвоевременную подачу." - Зеленский интересовался - Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% - не поддерживают. (Среди тех, кто не участвовал в опросе президента - 63% поддерживают ее, 21% - не поддерживают, 16% - не определились).
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03.12.2020 11:56 Ответить
Громадські роботи або штраф - адекватна відповідальність за недостовірне декларування, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9579
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03.12.2020 12:48 Ответить
Этот адепт РРО и душитель ФОПов ситуацию с декларированием примеряет на себя - куча налички, объектов недвижимости, а за время руководства комитетом баксами набил уже все подушки!
Почитайте его декларацию.....
Прозреете!
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03.12.2020 11:57 Ответить
забыл добавить подметать зельц должен перед телекамерами . а ермак мусор относить вместе с шмендельшей
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03.12.2020 11:58 Ответить
а ще можна панять і прастіть
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03.12.2020 12:09 Ответить
В принципе - можно поддержать!
Штраф в размере все незадекларированной собственности.
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03.12.2020 12:13 Ответить
Та подожди!
Если штраф, по аналогии с налоговой (как они лепят всем нереальные сделки):
сумма незадекларированного + 50% штрафных санкций!
Процент сделать прогрессивным - от 50 до 100 !!!
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03.12.2020 12:43 Ответить
Він додав, що вважає, що позбавлення волі має застосовуватися за приховування якихось активів, Джерело: https://censor.net/ua/n3234735
коли в голові насрано зеленим, то можна прикидатись, що приховування активів та недекларування статків це різні речі.
а ще можна сцяти в очі таким самим зеленським довбням - їм тепленьке до вподоби.
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03.12.2020 12:15 Ответить
Ага, те саме, що православний комуніст... Нічого, у них вкладається в голові і таке.
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03.12.2020 12:53 Ответить
спрятал 200 млн взяток, нашли - поубирал у себя в саду листья (общ. работы) и свободен.
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03.12.2020 12:18 Ответить
От же ж гнида...
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03.12.2020 12:25 Ответить
общественные работы.... ну разве что в антарктике гуано на пингвинами убирать проезд и про
живание за счёт нарушителя........
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03.12.2020 12:26 Ответить
Хитрая тварь Гетманцев не хочет сидеть в тюрьме.
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03.12.2020 12:33 Ответить
они все не хотят...
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03.12.2020 13:28 Ответить
Ахметівська погань смердить в парламенті не меньше ніж коломойські.
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03.12.2020 12:45 Ответить
отже таке рішення прийнято, тепер обкатують...вчора Совгиря, сьогодні Гетманцев...завтра?...
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03.12.2020 13:01 Ответить
штраф 51 грн.
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03.12.2020 13:06 Ответить
Гетманцев-тюрьма твой дом,а не штраф.
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03.12.2020 13:08 Ответить
лучше сразу премию выписывать за недостоверные сведения, 13-ю зарплату начислять и давать дополнительную неделю отпуска
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03.12.2020 13:22 Ответить
у чому різниця ???
- за несвоєчасне або недекларування

- за приховування якихось активів
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03.12.2020 13:24 Ответить
Те же яйца только в профиль.
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03.12.2020 13:53 Ответить
та нєеее... Не вгадали! Найкраще покарання за брехню в деклараціях - це ГРОШОВА ПРЕМІЯ ВІД ДЕРЖАВИ! Це ж логічно!!!
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03.12.2020 13:25 Ответить
В угол поставить! Правда, где ж столько углов набраться?
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03.12.2020 13:28 Ответить
Цю с...ку вішатимемо на першій реї, яка попадеться під руку. Сци під себе вже зараз, скотино.
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03.12.2020 13:28 Ответить
Збирай, Петре Олексійовичу, пора гнид гнати на нари!.. Ми готові!
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03.12.2020 13:32 Ответить
Та не, ПУТЁВКА В САНАТОРИЙ и ПРЕМИЯ будут в самый раз ну ты **** и мудак ...
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03.12.2020 13:33 Ответить
А я считаю, что адекватное наказание это общественное порицание, просто пальчиком погрозить и сказать чтобы так больше не делал. Ну а если опять забудет задекларировать имение в Италии стоимостью в миллионы евро....ну тогда второе общественное порицание.
Им же когда нибудь станет стыдно и вони покаяться.
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03.12.2020 13:51 Ответить
"Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что лишение свободы не является адекватной ответственностью за ложь в декларации или ее несвоевременную подачу".

И я тоже тоже так считаю, только всего лишь нужно принять закон, что за ложь в декларации и несвоевременную подачу конфисковать незадекларированное, а незадекларированную недвижимость продавать с публичных торгов. Ну а штраф само собой, в зависимости от незадекларируемого. Чтобы пропало желание в напёрстки играть, а привыкать к паперти. Ибо заработать руками и мозгами чинуши не в состоянии.
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03.12.2020 14:04 Ответить
И вообще - эти муки "стыда" для них самые трудные...
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. " (с)
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03.12.2020 14:05 Ответить
можна й штраф - 200% від вартості із конфіскацією, можна ще й громадські роботи на років 10 добавати.
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03.12.2020 14:08 Ответить
больше половины кукарекающих здесь на эту новость голосовали за припиЗЕденыша!
Громадські роботи або штраф - адекватна відповідальність за недостовірне декларування, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2431
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03.12.2020 14:58 Ответить
А даже если расстрел? Чего вам бояться, честным?
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03.12.2020 15:04 Ответить
https://youtu.be/dhxjeo6ytvU
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03.12.2020 15:09 Ответить
Общественное "порицание" типа-"ну и **** же ты".
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03.12.2020 15:11 Ответить
За недостоверное декларирование зона,за коррупцию на кол!
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03.12.2020 15:33 Ответить
Фотка классная у мыслителя зедебильного! Морда с глубокого запоя ,вообще не знает ,что ляпает,видно только опохмелился или добавил.
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03.12.2020 15:50 Ответить
Скоты, отрабатывают деньги олигархов и коррупционеров! Надо в законе прописать, что гетманцев и ему подобные "слуги урода" будут подметать улицы вместо воров, укравших у государства милиарды.
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03.12.2020 16:27 Ответить
Пора начать с этого умника !!!! А то он слишком раздухарился !!!!
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03.12.2020 17:06 Ответить
а на пропозиції ...руки рубати чи кол саджати ..не розглядали ?
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03.12.2020 17:28 Ответить
а найкраще пожурити пальчиком а ну-ну негідник
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03.12.2020 18:03 Ответить
Це що за фігня така? Общественные работы или штраф??? За що? Люди працюють не покладая рук.... тягнуть все що тільки можуть... и даже те, що не можуть в цій Україні! Це вам не бариги які ні хрена не змогли витягнути все з економіки України... Люди, да ви що не бачите як вони розтягують економіку після цих бариг? А? А ви їм якісь декларації, штрафи... Да їм молоко дармове треба давати за таку тяжку працю... А общественные работы тільки тоді, коли не встигають щось довитягнути... ОТ ТАК! Слава Зе! Слава Зе! Слава Зе! Ой ***.
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03.12.2020 18:05 Ответить
если честный человек боятся нечего. тем более тюремного срока.
а так крысу видно сразу. "ответственность адекватную" ему подавай.
да на столбах нужно вешать и руки отрубать. по другому не понимают почему то.
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03.12.2020 18:05 Ответить
А сколько часов общественныхработ за каждый украденный миллиард?100?1000? Я на такихусловиях готов миллиардами воровать! Или лучше штраф!? Сколько?50%,90% от украденного? Я соьнями миллиардов готов воровать на таких условиях! Он что с дуба упал? Или теперь воровство приравнивается к бизнесу,просто с особым налогообложением?
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03.12.2020 18:15 Ответить
Десь я вже чув про громадські роботи, здається "магу адін ларьок пакрасіть".
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03.12.2020 19:14 Ответить
FIne should be equal to 50% value of all owned and used family properly and social service should either be military service for 5 years or working 10 years for 3 days a week of 8 hours as a prison guard or hospital porter in a serious infections hospital. They should be given a choice
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03.12.2020 20:37 Ответить
Навіщо мутили майдан,як що ці такі самі як і Януковочі?
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03.12.2020 20:40 Ответить
ВИРОДОК!!! Давай штраф 1 гривня!!!БУДЕТЕ ГОЙДАТИСЬ НА СТОВБАХ!!!
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03.12.2020 21:12 Ответить
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