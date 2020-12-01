РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9517 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих
1 580 20

Отсутствие уголовного наказания за недостоверные декларации чиновников делает невозможным прекращение коррупции, - НАПК

Отсутствие уголовного наказания за недостоверные декларации чиновников делает невозможным прекращение коррупции, - НАПК

Законопроект № 4441 не предусматривающий лишение свободы ни за умышленное декларирования недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе Национального агентства по противодействию коррупции.

"Такие нормы только помогают коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирования недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК отмечают, что за умышленное непредставление декларации предусмотрено только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

В НАПК продолжают придерживаться ранее высказанной позиции и отмечает, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

"Иначе - эффективное предотвращение коррупции будет невозможным", - подытожили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали законопроект об ответственности за недостоверное декларирование, в котором не предусматривается лишение свободы, - "слуга народа" Совгиря

Автор: 

электронное декларирование (1025) НАПК (1220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Хорошо народные депутаты устроились - воруют миллионами долларов, заплатят штраф 42500 грн., и можно воровать снова.
Этот законопроект направлен не на борьбу с коррупцией, а на отбеливание коррупционеров.
показать весь комментарий
01.12.2020 01:46
+6
бред хлопок по попе не заменит удар в челюсть ......
показать весь комментарий
01.12.2020 01:40
+5
Цей закон тільки підвищить корупційні ставки, щоб можна було компенсувати можливі штрафи. Хай краще це буде невеликий термін, але з повною конфіскацією майна. Тоді може щось і зсунеться з мертвої крапки.
показать весь комментарий
01.12.2020 02:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
штрафи в розумном розмірі та автоматичне звільнення з посад вирішать таку проблему і без карного переслідування
показать весь комментарий
01.12.2020 01:19 Ответить
в тому вже потрібно бути більш цивілізованими, а не користуватись сталінськими категоріями
показать весь комментарий
01.12.2020 01:21 Ответить
всі заклики до повищення звірячості в антикорупційной боротьбі є тільки струси атмосфери та популістський ідіотизм. Значення має тільки невідворотність покарання, а не його тяжкість
показать весь комментарий
01.12.2020 01:25 Ответить
бред хлопок по попе не заменит удар в челюсть ......
показать весь комментарий
01.12.2020 01:40 Ответить
если бить пожопе то сразбегу и пыром а если ****** то внос
показать весь комментарий
01.12.2020 06:10 Ответить
Этот закон - очковтирательство , лишь - бы МВФ и ЕС отцепились от хитросделанных
показать весь комментарий
01.12.2020 05:28 Ответить
автоматичне звільнення з посад - такого механізму не існує і його не пропишеш в законах. ну от збрехав президент або депутат в декларації - хто його автоматично звільнить якщо є закон про імпічмент з чіткою процедурою?
а от позбавлення волі і потім заборона обіймати посаду з ризиками це дієво.
показать весь комментарий
01.12.2020 04:03 Ответить
Штрафы само собой, главное - все что в декларации не внес - должно конфисковываться плюс штраф равный двум или трем размерам невнесенного. Легко и просто.
показать весь комментарий
01.12.2020 09:23 Ответить
А,кто её,вообще, собирался прекращать?
Одна пустая болтовня,начиная с 14 года.
показать весь комментарий
01.12.2020 01:32 Ответить
Хорошо народные депутаты устроились - воруют миллионами долларов, заплатят штраф 42500 грн., и можно воровать снова.
Этот законопроект направлен не на борьбу с коррупцией, а на отбеливание коррупционеров.
показать весь комментарий
01.12.2020 01:46 Ответить
незадекларовані статки це наслідок корупції, а не сама корупція https://www.facebook.com/groups/AKprojectPRO
показать весь комментарий
01.12.2020 01:59 Ответить
Цей закон тільки підвищить корупційні ставки, щоб можна було компенсувати можливі штрафи. Хай краще це буде невеликий термін, але з повною конфіскацією майна. Тоді може щось і зсунеться з мертвої крапки.
показать весь комментарий
01.12.2020 02:50 Ответить
Що ж за Держава в нас така? Замість того аби боротися з корупціонерами вони борються з декларантами?!! ...хоча, з іншого боку: "а може так треба?"...
...Кожного разу заповнюєш ту кляту декларацію і усвідомлюєш, що не ти один, а держслужбовці всієї Держави розшифровують клятий термін "МЗП" і шукають по всьому інтернету чому він дорівнює! От і думаєш: може це пан Новіков спеціально так зробив, щоб не корупціонерів викривати, а тих хто помилку зробить під час заповнення... ...може й справді: "так треба?"...
показать весь комментарий
01.12.2020 07:59 Ответить
Корупція прикриває одне одного.
Поки ще жодну чинушу не посадили. Хоча крадуть.....
показать весь комментарий
01.12.2020 08:12 Ответить
Сколько коррупционеров они посадили по уголовным статьям ДО того, как КСУ отменил данную ответственность? 3.14здюки
показать весь комментарий
01.12.2020 08:19 Ответить
Принаймні було порушено десятки кримінальних справ, які тепер закрито. Припускаю, що "запарілам" прийдеться ще виплачувати компенсацію за цими справами через "моральну шкоду". Тому останнє слово (з константою) Вашого допису стосується щонайперше Вас.
показать весь комментарий
01.12.2020 09:13 Ответить
Отсутствие уголовного наказания за невыполнение своих обязательств или бесполезность чиновника ...
показать весь комментарий
01.12.2020 09:20 Ответить
А в Китаї корупціонерів розстрілюють, і це їх суспільству пішло на користь. А в Україні законодавство виписане під інтереси мафії.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:08 Ответить
разве мы не граждане одной страны
или у нас две конституции
меня за недостоверные данные можно
наказать --- чиновника нельзя ///круто///
показать весь комментарий
01.12.2020 11:45 Ответить
шановне панство-українці, а чи не набридло вам, пересічним українцям, землеробам шахтарям, робітникам промисловості, вчителям, врачам, будівельникам, багатьом іншим трударям різних спеціальностей, оце ******** яке ми чомусь називаємо владою останні 20 років. вже найдурніші серед нас розуміють, така влада не для країни і її успішного майбутнього, вона і не для народу і його дітей, ця влада для нікчемних українських олігархів і їх дітей які тут навіть не живуть, і для їх холуїв яких вони заводять у владу і їх руками створюють безмежні можливості які спрямовані лише для одного - вічного і безкарного збагачення за рахунок зубожіння народу і за рахунок природніх ресурсів країни які бездумно і злочинно грабуються.
подивіться на це посміховисько що організувала ця погань навколо тих і так уже брехливих і ненажерливих декларацій. і шо ж ми бачимо? спроба прищепити хоча б край хвоста найпершим холуям олгігархів продажним суддям, повністю провалилася. нема чому дивуватися, за нас цю роботу цивілізований світ не зробить. будемо мовчки за всим тим спостерігати отримаємо і 48 годинні робочі дні протягом року і повне безправя простих працівників якого не було і за царського режиму. а все до того йде.
показать весь комментарий
01.12.2020 12:29 Ответить
 
 