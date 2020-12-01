Отсутствие уголовного наказания за недостоверные декларации чиновников делает невозможным прекращение коррупции, - НАПК
Законопроект № 4441 не предусматривающий лишение свободы ни за умышленное декларирования недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе Национального агентства по противодействию коррупции.
"Такие нормы только помогают коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирования недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", - отметил глава НАПК Александр Новиков.
В НАПК отмечают, что за умышленное непредставление декларации предусмотрено только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.
В НАПК продолжают придерживаться ранее высказанной позиции и отмечает, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.
"Иначе - эффективное предотвращение коррупции будет невозможным", - подытожили в ведомстве.
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а от позбавлення волі і потім заборона обіймати посаду з ризиками це дієво.
Одна пустая болтовня,начиная с 14 года.
Этот законопроект направлен не на борьбу с коррупцией, а на отбеливание коррупционеров.
...Кожного разу заповнюєш ту кляту декларацію і усвідомлюєш, що не ти один, а держслужбовці всієї Держави розшифровують клятий термін "МЗП" і шукають по всьому інтернету чому він дорівнює! От і думаєш: може це пан Новіков спеціально так зробив, щоб не корупціонерів викривати, а тих хто помилку зробить під час заповнення... ...може й справді: "так треба?"...
Поки ще жодну чинушу не посадили. Хоча крадуть.....
или у нас две конституции
меня за недостоверные данные можно
наказать --- чиновника нельзя ///круто///
подивіться на це посміховисько що організувала ця погань навколо тих і так уже брехливих і ненажерливих декларацій. і шо ж ми бачимо? спроба прищепити хоча б край хвоста найпершим холуям олгігархів продажним суддям, повністю провалилася. нема чому дивуватися, за нас цю роботу цивілізований світ не зробить. будемо мовчки за всим тим спостерігати отримаємо і 48 годинні робочі дні протягом року і повне безправя простих працівників якого не було і за царського режиму. а все до того йде.