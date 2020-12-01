Відсутність кримінального покарання за недостовірні декларації чиновників унеможливлює припинення корупції, - НАЗК
Законопроєкт № 4441, який не передбачає позбавлення волі ні за умисне декларування недостовірної інформації, ні за умисне неподання декларації, не сприятиме ефективному запобіганню корупції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.
"Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини. У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
У НАЗК зазначають, що за умисне неподання декларації передбачено тільки штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42 500 грн до 51 000 грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.
У НАЗК продовжують дотримуватися раніше висловленої позиції та наголошують, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.
"Інакше - ефективне запобігання корупції буде неможливим", - підсумували у відомстві.
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а от позбавлення волі і потім заборона обіймати посаду з ризиками це дієво.
Одна пустая болтовня,начиная с 14 года.
Этот законопроект направлен не на борьбу с коррупцией, а на отбеливание коррупционеров.
...Кожного разу заповнюєш ту кляту декларацію і усвідомлюєш, що не ти один, а держслужбовці всієї Держави розшифровують клятий термін "МЗП" і шукають по всьому інтернету чому він дорівнює! От і думаєш: може це пан Новіков спеціально так зробив, щоб не корупціонерів викривати, а тих хто помилку зробить під час заповнення... ...може й справді: "так треба?"...
Поки ще жодну чинушу не посадили. Хоча крадуть.....
или у нас две конституции
меня за недостоверные данные можно
наказать --- чиновника нельзя ///круто///
подивіться на це посміховисько що організувала ця погань навколо тих і так уже брехливих і ненажерливих декларацій. і шо ж ми бачимо? спроба прищепити хоча б край хвоста найпершим холуям олгігархів продажним суддям, повністю провалилася. нема чому дивуватися, за нас цю роботу цивілізований світ не зробить. будемо мовчки за всим тим спостерігати отримаємо і 48 годинні робочі дні протягом року і повне безправя простих працівників якого не було і за царського режиму. а все до того йде.