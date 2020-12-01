Відсутність кримінального покарання за недостовірні декларації чиновників унеможливлює припинення корупції, - НАЗК

Законопроєкт № 4441, який не передбачає позбавлення волі ні за умисне декларування недостовірної інформації, ні за умисне неподання декларації, не сприятиме ефективному запобіганню корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини. У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК зазначають, що за умисне неподання декларації передбачено тільки штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42 500 грн до 51 000 грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

У НАЗК продовжують дотримуватися раніше висловленої позиції та наголошують, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

"Інакше - ефективне запобігання корупції буде неможливим", - підсумували у відомстві.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування, в якому не передбачається позбавлення волі, - "слуга народу" Совгиря