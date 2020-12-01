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Новини Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
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Відсутність кримінального покарання за недостовірні декларації чиновників унеможливлює припинення корупції, - НАЗК

Відсутність кримінального покарання за недостовірні декларації чиновників унеможливлює припинення корупції, - НАЗК

Законопроєкт № 4441, який не передбачає позбавлення волі ні за умисне декларування недостовірної інформації, ні за умисне неподання декларації, не сприятиме ефективному запобіганню корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Такі норми лише допомагатимуть корупціонерам уникати реальної відповідальності за свої злочини. У той час, як у Польщі, Латвії й Литві за неподання декларації та декларування недостовірних відомостей можна отримати реальний тюремний строк, ми просто даватимемо корупціонерам можливість і далі красти", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

У НАЗК зазначають, що за умисне неподання декларації передбачено тільки штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів (від 42 500 грн до 51 000 грн), громадські роботи та заборона обіймати певні посади.

У НАЗК продовжують дотримуватися раніше висловленої позиції та наголошують, що за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

"Інакше - ефективне запобігання корупції буде неможливим", - підсумували у відомстві.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування, в якому не передбачається позбавлення волі, - "слуга народу" Совгиря

Автор: 

електронне декларування (1468) НАЗК (1683)


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Топ коментарі
+9
Хорошо народные депутаты устроились - воруют миллионами долларов, заплатят штраф 42500 грн., и можно воровать снова.
Этот законопроект направлен не на борьбу с коррупцией, а на отбеливание коррупционеров.
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01.12.2020 01:46
+6
бред хлопок по попе не заменит удар в челюсть ......
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01.12.2020 01:40
+5
Цей закон тільки підвищить корупційні ставки, щоб можна було компенсувати можливі штрафи. Хай краще це буде невеликий термін, але з повною конфіскацією майна. Тоді може щось і зсунеться з мертвої крапки.
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01.12.2020 02:50
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штрафи в розумном розмірі та автоматичне звільнення з посад вирішать таку проблему і без карного переслідування
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01.12.2020 01:19 Відповісти
в тому вже потрібно бути більш цивілізованими, а не користуватись сталінськими категоріями
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01.12.2020 01:21 Відповісти
всі заклики до повищення звірячості в антикорупційной боротьбі є тільки струси атмосфери та популістський ідіотизм. Значення має тільки невідворотність покарання, а не його тяжкість
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01.12.2020 01:25 Відповісти
бред хлопок по попе не заменит удар в челюсть ......
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01.12.2020 01:40 Відповісти
если бить пожопе то сразбегу и пыром а если ****** то внос
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01.12.2020 06:10 Відповісти
Этот закон - очковтирательство , лишь - бы МВФ и ЕС отцепились от хитросделанных
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01.12.2020 05:28 Відповісти
автоматичне звільнення з посад - такого механізму не існує і його не пропишеш в законах. ну от збрехав президент або депутат в декларації - хто його автоматично звільнить якщо є закон про імпічмент з чіткою процедурою?
а от позбавлення волі і потім заборона обіймати посаду з ризиками це дієво.
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01.12.2020 04:03 Відповісти
Штрафы само собой, главное - все что в декларации не внес - должно конфисковываться плюс штраф равный двум или трем размерам невнесенного. Легко и просто.
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01.12.2020 09:23 Відповісти
А,кто её,вообще, собирался прекращать?
Одна пустая болтовня,начиная с 14 года.
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01.12.2020 01:32 Відповісти
Хорошо народные депутаты устроились - воруют миллионами долларов, заплатят штраф 42500 грн., и можно воровать снова.
Этот законопроект направлен не на борьбу с коррупцией, а на отбеливание коррупционеров.
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01.12.2020 01:46 Відповісти
незадекларовані статки це наслідок корупції, а не сама корупція https://www.facebook.com/groups/AKprojectPRO
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01.12.2020 01:59 Відповісти
Цей закон тільки підвищить корупційні ставки, щоб можна було компенсувати можливі штрафи. Хай краще це буде невеликий термін, але з повною конфіскацією майна. Тоді може щось і зсунеться з мертвої крапки.
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01.12.2020 02:50 Відповісти
Що ж за Держава в нас така? Замість того аби боротися з корупціонерами вони борються з декларантами?!! ...хоча, з іншого боку: "а може так треба?"...
...Кожного разу заповнюєш ту кляту декларацію і усвідомлюєш, що не ти один, а держслужбовці всієї Держави розшифровують клятий термін "МЗП" і шукають по всьому інтернету чому він дорівнює! От і думаєш: може це пан Новіков спеціально так зробив, щоб не корупціонерів викривати, а тих хто помилку зробить під час заповнення... ...може й справді: "так треба?"...
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01.12.2020 07:59 Відповісти
Корупція прикриває одне одного.
Поки ще жодну чинушу не посадили. Хоча крадуть.....
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01.12.2020 08:12 Відповісти
Сколько коррупционеров они посадили по уголовным статьям ДО того, как КСУ отменил данную ответственность? 3.14здюки
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01.12.2020 08:19 Відповісти
Принаймні було порушено десятки кримінальних справ, які тепер закрито. Припускаю, що "запарілам" прийдеться ще виплачувати компенсацію за цими справами через "моральну шкоду". Тому останнє слово (з константою) Вашого допису стосується щонайперше Вас.
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01.12.2020 09:13 Відповісти
Отсутствие уголовного наказания за невыполнение своих обязательств или бесполезность чиновника ...
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01.12.2020 09:20 Відповісти
А в Китаї корупціонерів розстрілюють, і це їх суспільству пішло на користь. А в Україні законодавство виписане під інтереси мафії.
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01.12.2020 10:08 Відповісти
разве мы не граждане одной страны
или у нас две конституции
меня за недостоверные данные можно
наказать --- чиновника нельзя ///круто///
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01.12.2020 11:45 Відповісти
шановне панство-українці, а чи не набридло вам, пересічним українцям, землеробам шахтарям, робітникам промисловості, вчителям, врачам, будівельникам, багатьом іншим трударям різних спеціальностей, оце ******** яке ми чомусь називаємо владою останні 20 років. вже найдурніші серед нас розуміють, така влада не для країни і її успішного майбутнього, вона і не для народу і його дітей, ця влада для нікчемних українських олігархів і їх дітей які тут навіть не живуть, і для їх холуїв яких вони заводять у владу і їх руками створюють безмежні можливості які спрямовані лише для одного - вічного і безкарного збагачення за рахунок зубожіння народу і за рахунок природніх ресурсів країни які бездумно і злочинно грабуються.
подивіться на це посміховисько що організувала ця погань навколо тих і так уже брехливих і ненажерливих декларацій. і шо ж ми бачимо? спроба прищепити хоча б край хвоста найпершим холуям олгігархів продажним суддям, повністю провалилася. нема чому дивуватися, за нас цю роботу цивілізований світ не зробить. будемо мовчки за всим тим спостерігати отримаємо і 48 годинні робочі дні протягом року і повне безправя простих працівників якого не було і за царського режиму. а все до того йде.
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01.12.2020 12:29 Відповісти
 
 