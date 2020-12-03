За недостовірне декларування - штраф або громадські роботи, - Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що позбавлення волі не є адекватною відповідальністю за брехню в декларації або її несвоєчасну подачу.
Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз у парламенті триває дискусія про те, якою має бути відповідальність.
"Я підтримую варіант відповідальності за несвоєчасне або недекларування не у вигляді позбавлення волі. Я вважаю громадські роботи або штраф адекватною відповідальністю. Ідеться про співвідношення злочину і відповідальності за це правопорушення. Відповідальність повинна бути адекватною", - сказав Гетманцев.
Він додав, що вважає, що позбавлення волі має застосовуватися за приховування якихось активів, за те, що людина бере хабар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи ти прихильник того,, що якщо вкрав і чесно написав у декларації, що вкрав, то і все?
Что там в УК за дачу ложных показаний ?
ЗМІ повідомляють, що Генпрокурор Венедиктова змінила групу прокурорів САП за пару годин до вручення підозри заступнику голови Офісу Президента Татарову.
Це очевидне перевищення повноважень.
Відповідно до ч6ст.36 КПК , яка забезпечує незалежність діяльності САП/НАБУ, Генпрокурор не має права міняти групу прокурорів САП.
Є лише один випадок, коли за відсутності керівника САП необхідно призначити групу прокурорів САП (але ж у даному випадку група вже була визначена і законних підстав для її зміни не було).
Дії Генпрокурора підривають не тільки цю конкретну справу. Вони знищують гол принцип незалежності спеціалізованих органів НАБУ І САП.
При всіх проблемах з Ситником, я ніколи не допускав таких дій щодо інституцій. Всі обгрунтовані подання НАБУ я підписував і підтримував у ВР. Навіть, якщо це стосувалося депутатів правлячої коаліції.
Зараз всі ці західні моделі боротьби з корупцією відверто нищаться. При повній мовчанці тих горе-активістів, які сприяли Зекомаді і реваншу людей Януковича.
"Санкции США против Даниила Гетманцева.
С таким требованием «АвтоЕвроСила» пикетировала посольство штатов в Киеве. Семья Гетманцевых владеет туроператором TPG вместе с ливанцем Родригом Мерхежем. Кроме туристов в Египет, они перевозили авиазапчасти и вооружение в Иран - в обход санкций США. Сам Мерхеж и несколько авиакомпаний-перевозчиков уже под санкциями. Подрывной работой Гетманцев занят не только вне, но и внутри Украины. Спровоцированный ним налоговый майдан раскачивает ситуацию по нарастающей амплитуде. Выгодополучатель от этого один - РФ. Он одновременно умудряется работать сразу на двух геополитических врагов США - Россию и Иран."
Максимум.
Бо вони такі милі, сирітки.
Это и есть "борьба" зеленого чмА?
Почитайте его декларацию.....
Прозреете!
Штраф в размере все незадекларированной собственности.
Если штраф, по аналогии с налоговой (как они лепят всем нереальные сделки):
сумма незадекларированного + 50% штрафных санкций!
Процент сделать прогрессивным - от 50 до 100 !!!
коли в голові насрано зеленим, то можна прикидатись, що приховування активів та недекларування статків це різні речі.
а ще можна сцяти в очі таким самим зеленським довбням - їм тепленьке до вподоби.
живание за счёт нарушителя........
- за несвоєчасне або недекларування
- за приховування якихось активів
Им же когда нибудь станет стыдно и вони покаяться.
И я тоже тоже так считаю, только всего лишь нужно принять закон, что за ложь в декларации и несвоевременную подачу конфисковать незадекларированное, а незадекларированную недвижимость продавать с публичных торгов. Ну а штраф само собой, в зависимости от незадекларируемого. Чтобы пропало желание в напёрстки играть, а привыкать к паперти. Ибо заработать руками и мозгами чинуши не в состоянии.
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. " (с)
а так крысу видно сразу. "ответственность адекватную" ему подавай.
да на столбах нужно вешать и руки отрубать. по другому не понимают почему то.