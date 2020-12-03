За недостовірне декларування - штраф або громадські роботи, - Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що позбавлення волі не є адекватною відповідальністю за брехню в декларації або її несвоєчасну подачу.

Про це сказав Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у парламенті триває дискусія про те, якою має бути відповідальність.

"Я підтримую варіант відповідальності за несвоєчасне або недекларування не у вигляді позбавлення волі. Я вважаю громадські роботи або штраф адекватною відповідальністю. Ідеться про співвідношення злочину і відповідальності за це правопорушення. Відповідальність повинна бути адекватною", - сказав Гетманцев.

Він додав, що вважає, що позбавлення волі має застосовуватися за приховування якихось активів, за те, що людина бере хабар.

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