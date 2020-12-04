РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14917 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
19 801 92
ВР (28822) декларация (1313) уголовная ответственность (435) электронное декларирование (1013)

Парламент вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации, в частности введя ограничение свободы на срок до двух лет, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, советующий законопроект № 4460-д поддержали за основу 287 и 289 в целом народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
Зеленая тупая недоросль. Неужели кто-то из вас думает, что в Европе не различают термины "ограничение свободы" и "лишение свободы" ?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:10
+26
та похер им. Они время тянут и выкручиваются что бы получить от МФВ кредит!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:12
+16
Минимальные указанные сроки, указывают на то, что всю эту мелочь, декларант сможет замазать небольшой пачкой бабла. Так что, это опять вода мутная, не более.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленая тупая недоросль. Неужели кто-то из вас думает, что в Европе не различают термины "ограничение свободы" и "лишение свободы" ?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:10 Ответить
та похер им. Они время тянут и выкручиваются что бы получить от МФВ кредит!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:12 Ответить
вони вже один раз "зробили" МВФ,більше звідти нічого не отримають.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:16 Ответить

Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
показать весь комментарий
04.12.2020 13:29 Ответить
І не дарма присів на корточки...
Добро творить, бо така його сутність

Зло ж знищує/руйнує, бо така його сутність

Що ж ЗЛОдії гоабуйте далі, і поскоріше, розваліть Україну остаточно, ще одного майдану ця країна точно не переживе, розвалиться на шматки, і буде "Розділяй і владарюй"
показать весь комментарий
04.12.2020 23:58 Ответить
Переживем ! Після Майданів хоча б намагаємось жити достойно , а без боротьби нічого не буде . Швидше риги та зериги розвалять все , якщо будемо терпіти . Що вони й роблять .
показать весь комментарий
06.12.2020 09:14 Ответить
на жаль історія України говорить про зворотне.
показать весь комментарий
11.12.2020 02:30 Ответить
і тепер ми усі помремо?
показать весь комментарий
04.12.2020 15:36 Ответить
Мы все умрем по любому , правда кто то раньше , а кто то позже
показать весь комментарий
04.12.2020 17:27 Ответить
Не получат. РРО - это одно из требований для получения денежек. Введение отложили, деньги тоже отложат. Это только одно из...Все просто. Да и кому хочется связываться с этими зелеными гамадрилами?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:59 Ответить
Не делай зеледротам комплиментов, думать - не их удел,
видосікі і хайп их конек,
Осел их вождь и беня хазяин вождя.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:01 Ответить
Вимагаю КС зупинити цю агресію проти України та "уважаемых лиц".
Зеля - НЕ МОЛЧИ!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:11 Ответить
та похер ему. Он время тянет и выкручивается что бы получить от МФВ кредит!(с) Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 6845
показать весь комментарий
04.12.2020 13:16 Ответить
Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 9404
показать весь комментарий
04.12.2020 13:21 Ответить
Вы против кредита?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:46 Ответить
При Зе кредиту не дадуть, нехай Зе повзе до По і молить його, щоб домовився з порядними людьми. Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4913
показать весь комментарий
04.12.2020 13:55 Ответить
Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 264... Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6442
показать весь комментарий
04.12.2020 15:38 Ответить
Минимальные указанные сроки, указывают на то, что всю эту мелочь, декларант сможет замазать небольшой пачкой бабла. Так что, это опять вода мутная, не более.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:11 Ответить
А в резерві довідка про непрацездатність.
показать весь комментарий
06.12.2020 08:57 Ответить
лень считать это на скока ж объ.бать державу можно чтобы не попасть на кичу? ау ! математики проясните ситуацию.....
показать весь комментарий
04.12.2020 13:12 Ответить
2118грнХ4000=8млн472тыс грн
показать весь комментарий
04.12.2020 13:17 Ответить
за эту сумму как раз попадешь на кичу а вот если вычесть пару тысяч то обойдешься легким испугом
показать весь комментарий
04.12.2020 13:59 Ответить
По сути на 200тыс баксов можно и ничего не будет... Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 6965
показать весь комментарий
04.12.2020 13:17 Ответить
Ути-пути! Теперь главу Проституционного суда Тупицкого посадють? Или Беня диктова отмазку сделает?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:12 Ответить
Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 7685
показать весь комментарий
06.12.2020 08:19 Ответить
Ні , бєнядіктова присудить собі , бєні , суркісам та зе по 2 роки умовно .
показать весь комментарий
06.12.2020 09:29 Ответить
"Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье ...Источник: https://censor.net/ru/n3235022"

ось і лазівку залишили для корупціонерів,не буде толку з країни..
показать весь комментарий
04.12.2020 13:13 Ответить
в большенсве случаев этот криминал известной национальности или жены известной национальности
показать весь комментарий
04.12.2020 13:24 Ответить
Ага, негры тебе ссут в лифту, а мы все белые и пушистые. Во всяком случае все 73%
показать весь комментарий
04.12.2020 13:31 Ответить
не ссыте, генпрокурворша кого надо отмажет.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:14 Ответить
01.12.2020 прожиточный минимум 2189грн для обычного человека

2189 * 4000 = 8 756 000 грн

смешно.....
тоесть без такого олигарха минимум 4000 человек смогли бы месяц прожить (теоретически)
показать весь комментарий
04.12.2020 13:15 Ответить
МВФ прижал хвост Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 4604
показать весь комментарий
04.12.2020 13:15 Ответить
если МФВ прохавает эту парашу что они приняли, то получиться что МФВ нае***ли!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:20 Ответить
Это же на какую сумму нужно нае.ать бюджет государства, чтобы воров при власти сажали?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:15 Ответить
Очередная имитация, денег от Запада не будет, всякие Татаровы жопу этим законом будут вытирать, а Зеленский глазами лупать.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:16 Ответить
прикольно, в следствии коррупции, взяточничества - бюджет недополучает деньги, умирают дети и нищенствуют пенсионеры, а они - "ограничение свободы"....зелённые шмаркли...
показать весь комментарий
04.12.2020 13:17 Ответить
Украл на миллион, заплатит штраф 50 000грн..., и радуйся жизни дальше.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:19 Ответить
Этот закон-фуфло ! Красть с ним и брать взятки теперь буду с удвоенным энтузиазмом ! И даже в таком виде его приняли под колоссальным давлением евроы ! На месте которой не следует и копейки давать сегодняшней власти !
показать весь комментарий
04.12.2020 13:21 Ответить
Актрисы из немецких фильмов для взрослых
показать весь комментарий
04.12.2020 13:21 Ответить
"Ограничение свободы" это не тюрьма кстати.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:24 Ответить
ночной домашний арест на Лазурном берегу Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8764
показать весь комментарий
04.12.2020 14:27 Ответить
зебилоид я так понимаю для вас когото обье*ть нормальное состояние души и тела?!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:26 Ответить
ограничение свободы на срок до двух летИсточник: https://censor.net/ru/n3235022

И это "уголовная ответственность"?
Да это просто дебилизация тупого населения.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:25 Ответить
Два года это максимальная санкция статьи, всё ограничится общественными работами в лучшем случае
показать весь комментарий
04.12.2020 14:07 Ответить
Та воно й так тупе. Нормальне населення за клованів не голосувало б.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:12 Ответить
Проблема в том, что меньшая, не тупая часть НА ЦЕЛЫХ 5 ЛЕТ в заложниках у этих дебилов. И скоты, дергающие зельца за ниточки, пытаются дебилов сделать еще тупее... А реальная жизнь могла бы хоть часть из них заставить чуточку поумнеть...
показать весь комментарий
04.12.2020 15:19 Ответить
Это в очередной раз доказывает гниль и смрад демократической системы управления. Логический пример: 3 бандита из 4 за то, чтобы изнасиловать, а потом убить женщину. Женщина и 1 бандит против. По закону демократии (3:2) женщина будет изнасилована и убита.
показать весь комментарий
04.12.2020 21:13 Ответить
А яка ж це "кримінальная атветствіность", коли за 9 мільйонів лише на пару років в санаторій(з вільним пересуваннм як в середині так і поза межами цього закладу), а не до колонії?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:26 Ответить
Потрібно тікати з цієї країни.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:26 Ответить
Так, все вірно. В 20 рокі частина українців, яка зрозуміла що с зебілами життя не буде, емігрували до Канади і не пошкодували!
Через 100 років виявилось що нащадки тих українців краще розмовляють українською мовою ніж ті що мешкають тут.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:30 Ответить
20% виборців ЗЕнедоумка в 2019 році казали, що якщо з вазеліном не вийде то вони напуй виїдуть з країни.
Це позиція безвідповідального плебсу не здатного брати на себе відповідальність за свій вибір, а тим паче свій вибір відстоювати чи виправляти свої помилки.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:10 Ответить
та шо вони там сказали... це такі самі піздаболи як і їх клоун!
показать весь комментарий
04.12.2020 21:20 Ответить
Чего Шмаркля хотел, того и добился. Воруйте сколько хотите и вам за это ничего не будет. Кстати, под этот шумок Шмаркля и соскочил со статьи за недекларирование 5 млн.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:34 Ответить
Тепер ясно. що КС і зелені, це гра у дві руки по зруйнуванні антикорупційної системи. Свої люди в КС скасовують закон , офіційне лицемірне обурення від зелені і фінальний акорд, прийняття імпотентного закону.Не хитра підленька комбінація від Зеленського.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:38 Ответить
ЗЕленые ублюдки разыгруют очередной спектакль - через пару лет по указанию ЗЕлоха сучий КС этот закон отменит, точно так же как и в этом году.
А, КЛОУН будет брызгать слюной и грозить им разгоном.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:41 Ответить
Штраф всего лишь до 80000 грн? Для олигарха это не деньги. Значит можно легко скрывать свои доходы, штраф копеечный.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:48 Ответить
Відповідно до нового закону, внесення недостовірних відомостей на суму від 4000 прожиткових мінімумів (а це понад 9 млн грн) каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 51 до 85 тис. грн).І як вам співмірність злочину і покарання? Чому ж тоді за безбілетний проїзд у громадському транспорті штрафують в 10 кратному розмірі?
А тут "гра" цілком вартує "свічок": приховав 10 млн. -- зекономив 2 млн. грн. податку, якщо не спіймають, а якщо ж спіймають, то розмір необхідного до сплати податку збільшиться лише на 2,55 % (!!!). Добре бути в Україні корупціонером!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:56 Ответить
Ничего не вернули, добавили административную ответственность в виде штрафа. Украл 5 млн заплатил 80 тыс
показать весь комментарий
04.12.2020 13:56 Ответить
Так вот пожизненное заключение от Зеленского превратилось в общественные работы от 150 до 240 часов
показать весь комментарий
04.12.2020 14:04 Ответить
Клован .уйди по хорошему ,сам,или народ вынесет
показать весь комментарий
04.12.2020 14:05 Ответить
украл, заплатил штраф и в Велюр Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 2399
показать весь комментарий
04.12.2020 14:26 Ответить
Це пізд!ць. Злили країну в зелену клоаку.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:38 Ответить
Я не здивуюсь якщо тепер ВСК признає цей закон повністю конституційним. Вкрава 8 лямів і штраф 80 тис., а пенсіонеру добавка до пенсію 80 грн на рік, я просто плачу від сміху. Оце так знущання над народом.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:40 Ответить
закон ни о чем, они миллиардами воруют а штраф 50 тысяч, курам на смех, а не закон!
показать весь комментарий
04.12.2020 14:40 Ответить
Це не країна, а колонія з кріпаками.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:41 Ответить
понял что теперь можно накиздеть на 8 млн. гривен и тебе ничего не будет? ну хорошо рада одобрила эту муру, но ведь это еще не всё? она же должна приобрести вид какого то закона или постановы или стать в УК? а пока что можно не парится, "слуги пока в раде раздупляться + карантин + война + непонятки в уряде + неакдекваты у власти и т.д. и т.п.........уже и март наступного года пройдет (время подачи очередной декларации). так что не волнуйтесь коррупционеры и воры ! все у нас прекрасно!!!!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 14:41 Ответить
Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 9332
показать весь комментарий
04.12.2020 15:08 Ответить
Нас на нары им максимум условно.только за это их нужно вешать
показать весь комментарий
04.12.2020 15:13 Ответить
Невже утримання під вартою на час проведення розслідування, без залогу, та реальний термін? Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6367
показать весь комментарий
04.12.2020 15:38 Ответить
нажаль ні
показать весь комментарий
04.12.2020 17:29 Ответить
Козлы вонючие ,это не ответственность ,это порнография ,за украденную курицу больше дают .
показать весь комментарий
04.12.2020 15:45 Ответить
289...за! ********.
показать весь комментарий
04.12.2020 17:55 Ответить
Президент же вас спрашивал: хотите, чтобы за коррупцию сидели? Спрашивал!
Народ бодро ответил: да!
Вот вам и ответ на ваши пожелания - игра на рояле!
показать весь комментарий
04.12.2020 20:43 Ответить
То есть на сумму 8 млн. 471 тыс. 999 грн. в год воровать чиновнику позволительно, исходя из принятого закона?
показать весь комментарий
04.12.2020 20:52 Ответить
не верю я им
показать весь комментарий
04.12.2020 21:06 Ответить
ЛОКШИНА НА ВУХА ЕЛЕХТОРАТУ ---- КТО У НАС СЕЛ ЗА КОРРУПЦИЮ ИЛИ ВРАНЬЕ В ДЕКЛАРАЦИИ -- НАЗОВИТЕ ПОФАМИЛЬНО --- ЗЕЛЕНОЕ ШИМПАН--ЗЕ НЕ ЯВИЛОСЬ В ВОЕНКОМАТ ПО ПОВЕСТКЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ШО . ТЕПЕРЬ ЭТО ДЕРЬМО СИДИТ НА БАНКОВОЙ И ДУМАЕТ ШО ОНО президент -- повестка пришла в КРИВОЙ РОГ И МАМА С ПАПОЙ ЗАБЫЛИ ВОВОЧКЕ ЕЕ ПЕРЕДАТЬ . ТЕПЕРЬ ОНО ГЛАВКОМ ВС УКРАИНЫ ПЗДЦ ---- ПРИЕХАЛИ --- СПАСИБО НАШЕМУ ..МУДРОМУ.. НАРОДУ ЗА ТО ЧТО В БОЛЬНИЦАХ ЛЮДИ ЗАДЫХАЮТСЯ БЕЗ КИСЛОРОДА . А ЗЕЛЕНАЯ ГОМОДРИЛА ПИШЕТ ВИДОСИКИ ИЗ ФЕОФАНИИ И БЛАГОДАРИТ ЭЛЕХТОРАТ ЗА ПОДДЕРЖКУ
показать весь комментарий
05.12.2020 09:07 Ответить
"І Щуку кинули - у річку."
показать весь комментарий
05.12.2020 09:51 Ответить
Потрібна термінова нова люстрація. Народ повинен врахувати всі помилки попередньої люстрації і забезпечити надійну люстрацію з квитком в один кінець.
показать весь комментарий
05.12.2020 10:30 Ответить
2 года за неуказанные в декларации многомиллионные взятки и воровство?
Да здравствует Зеленский! Самый гуманный президент на свете!
показать весь комментарий
05.12.2020 11:49 Ответить
До сраки ваши ограничения свободы, на нары их сажать надо и строго, чтоб другим неповадно было, а то это для них будет только лишь лёгким испугом.
показать весь комментарий
05.12.2020 15:35 Ответить
Не можу найти офіційні результати 5ти питань. Там перше йшло про довічне. Але по результатам цього закону можна казати що всі хто брав участь на це питання відповіли ні
показать весь комментарий
05.12.2020 18:54 Ответить
Не смешите людей! Они, воры, заплатят 100-1000 минималок штрафа, но в тюрьму не сядут! Плюнете мне в лицо, но по прошествии года ни одна скотина в тюрьму не сядет! Спрашивается, если ты не воровал, чего тебе бояться? Так и здесь. Зачем уменьшили наказание? Сами ворует!!!
показать весь комментарий
05.12.2020 19:32 Ответить
Добре,що повернули. Ось був би ще позитивний результат!
показать весь комментарий
05.12.2020 22:08 Ответить
Работенка по принципу:
Maybe rain, maybe snow,
Maybe fuck, maybe no.
показать весь комментарий
06.12.2020 07:35 Ответить
Не знаю , чи наї..ть вони МВФ , а Український Народ вони вже найо..ють - "ДО 2 РОКІВ"?????!!! Зе та інші імбіцили ! Подивіться які покарання за брехню в деклараціях в країнах ЄС та США ! І жоден міліардер , жодна зірка спорту або шоубізу не може відмазатися ! Зебіли ! Ви ж вибирали зє , бо воно збиралося когось садити . А тепер воно боїться навіть налякати злодіїв , які обкрадають країну . А сидять добровольці та волонтери .
показать весь комментарий
06.12.2020 09:25 Ответить
Не вернул, а типа вернул. Так будет правильнее. Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1867
показать весь комментарий
06.12.2020 10:28 Ответить
Вообще-то я бы не сажал, а просто незадекларированное имущество конфисковывал в доход государства. И дело с концом. Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 4209
показать весь комментарий
06.12.2020 10:30 Ответить
 
 