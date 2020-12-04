Парламент вернул уголовную ответственность за ложь в декларациях. ВИДЕО
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Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных и непредставление декларации, в частности введя ограничение свободы на срок до двух лет, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, советующий законопроект № 4460-д поддержали за основу 287 и 289 в целом народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.
Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.
Также указанные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
Добро творить, бо така його сутність
Зло ж знищує/руйнує, бо така його сутність
Що ж ЗЛОдії гоабуйте далі, і поскоріше, розваліть Україну остаточно, ще одного майдану ця країна точно не переживе, розвалиться на шматки, і буде "Розділяй і владарюй"
видосікі і хайп их конек,
Осел их вождь и беня хазяин вождя.
Зеля - НЕ МОЛЧИ!!!
ось і лазівку залишили для корупціонерів,не буде толку з країни..
2189 * 4000 = 8 756 000 грн
смешно.....
тоесть без такого олигарха минимум 4000 человек смогли бы месяц прожить (теоретически)
И это "уголовная ответственность"?
Да это просто дебилизация тупого населения.
Через 100 років виявилось що нащадки тих українців краще розмовляють українською мовою ніж ті що мешкають тут.
Це позиція безвідповідального плебсу не здатного брати на себе відповідальність за свій вибір, а тим паче свій вибір відстоювати чи виправляти свої помилки.
А, КЛОУН будет брызгать слюной и грозить им разгоном.
А тут "гра" цілком вартує "свічок": приховав 10 млн. -- зекономив 2 млн. грн. податку, якщо не спіймають, а якщо ж спіймають, то розмір необхідного до сплати податку збільшиться лише на 2,55 % (!!!). Добре бути в Україні корупціонером!
Народ бодро ответил: да!
Вот вам и ответ на ваши пожелания - игра на рояле!
Да здравствует Зеленский! Самый гуманный президент на свете!
Maybe rain, maybe snow,
Maybe fuck, maybe no.