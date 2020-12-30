УКР
"Автомайдан" змусив суддів ОАСК розкрити інформацію про службові квартири

"Автомайдан" переміг у Верховному Суді, зобов'язавши скандальний Печерський суд Києва розкрити інформацію про те, коли і яким чином його судді отримували службове житло і як потім його привласнювали.

Про це сказано в повідомленні на сторінці "Автомайдану" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Запит в ОАСК із проханням надати інформацію про службові квартири суддів "Автомайдан" подав ще у травні 2018 року.

"Службові квартири надають тільки тим, хто не має власного житла, і їх не можна приватизувати. Але судді, явно не обділені житловою площею, вирішили безкоштовно отримати столичні квартири і організували схему, як їх привласнити.

Наприклад, суддя Аблов так отримав свою квартиру, а після ухвалення відомого рішення про розгін Майдану вивів її зі службових, приватизував і продав за 9 млн грн", - сказано в повідомленні.

Суд відмовився розкривати активістам цю інформацію, і тоді вони подали позов. У першій інстанції - програли, в апеляції - виграли, після чого суддя Павло Вовк подав касацію. Тепер Верховний Суд остаточно визнав, що ОАСК приховував документи незаконно.

"До речі, отримані документи лягли в основу висновків ГРД про недоброчестність усіх цих згаданих вище суддів. Тепер це рішення можна використовувати для отримання подібної інформації з будь-яких суддів і чиновників. Позиції Верховного Суду є обов'язковими для всіх", - додали в "Автомайдані".

Верховний Суд (1201) суд (11820) суддя (1598) автомайдан (124) Вовк Павло (300)
"Автомайдан" заставил судей ОАСК раскрыть информацию о служебных квартирах - Цензор.НЕТ 8575
показати весь коментар
30.12.2020 22:41 Відповісти
А у Татарова нет ребенка? Хотя бы некрасивого?
показати весь коментар
01.01.2021 18:57 Відповісти
Так прокатить самый нужный суд для Зеленского?!
Завтра "Автомайдан" объявят как минимум террористической организацией!
показати весь коментар
30.12.2020 22:42 Відповісти
Жадность враера должна сгубить. Этому судейскому ворью мало взяток, так они уже готовы гавно из под себя жрать от жадности.
показати весь коментар
30.12.2020 22:45 Відповісти
Молодцы! Давить нужно этих паразитов!
показати весь коментар
30.12.2020 22:54 Відповісти
Давно ничего не было слышно о Автомайдане.
показати весь коментар
30.12.2020 23:37 Відповісти
Респект Автомайдану.
показати весь коментар
31.12.2020 00:23 Відповісти
 
 