"Автомайдан" змусив суддів ОАСК розкрити інформацію про службові квартири

"Автомайдан" переміг у Верховному Суді, зобов'язавши скандальний Печерський суд Києва розкрити інформацію про те, коли і яким чином його судді отримували службове житло і як потім його привласнювали.

Про це сказано в повідомленні на сторінці "Автомайдану" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Запит в ОАСК із проханням надати інформацію про службові квартири суддів "Автомайдан" подав ще у травні 2018 року.

"Службові квартири надають тільки тим, хто не має власного житла, і їх не можна приватизувати. Але судді, явно не обділені житловою площею, вирішили безкоштовно отримати столичні квартири і організували схему, як їх привласнити.

Наприклад, суддя Аблов так отримав свою квартиру, а після ухвалення відомого рішення про розгін Майдану вивів її зі службових, приватизував і продав за 9 млн грн", - сказано в повідомленні.

Суд відмовився розкривати активістам цю інформацію, і тоді вони подали позов. У першій інстанції - програли, в апеляції - виграли, після чого суддя Павло Вовк подав касацію. Тепер Верховний Суд остаточно визнав, що ОАСК приховував документи незаконно.

"До речі, отримані документи лягли в основу висновків ГРД про недоброчестність усіх цих згаданих вище суддів. Тепер це рішення можна використовувати для отримання подібної інформації з будь-яких суддів і чиновників. Позиції Верховного Суду є обов'язковими для всіх", - додали в "Автомайдані".