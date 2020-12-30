"Автомайдан" заставил судей ОАСК раскрыть информацию о служебных квартирах

"Автомайдан" победил в Верховном Суде, обязав скандальный Печерский суд Киева раскрыть информацию о том, когда и каким образом его судьи получали служебное жилье и как потом его присваивали.

Об этом сказано в сообщении на странице "Автомайдана" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Запрос в ОАСК с просьбой предоставить информацию о служебных квартирах судей "Автомайдан" подал еще в мае 2018 года.

"Служебные квартиры предоставляют только тем, кто не имеет собственного жилья, и их нельзя приватизировать. Но судьи, явно не обделенные жилой площадью, решили бесплатно получить столичные квартиры и организовали схему, как их присвоить.

К примеру, судья Аблов так получил свою квартиру, а после принятия известного решения о разгоне Майдана вывел ее из служебных, приватизировал и продал за 9 млн. грн", - сказано в сообщении.

Суд отказался раскрывать активистам эту информацию, и тогда они подали иск. В первой инстанции - проиграли, в апелляции - выиграли, после чего судья Павел Вовк подал кассацию. Теперь Верховный Суд окончательно признал, что ОАСК скрывал документы незаконно.

"Кстати, полученные документы легли в основу выводов ГРД о недоброчестности всех этих вышеперечисленных судей. Теперь это решение можно использовать для получения подобной информации по любым судей и чиновников. Позиции Верховного Суда являются обязательными для всех", - добавили в "Автомайдане".