ДТЕК Нафтогаз підписав УРП щодо Зіньківської площі

Компанії групи ДТЕК Нафтогаз підписали угоду про розподіл продукції (УРП) щодо Зіньківської площі в межах наймасштабнішого в історії України конкурсу УРП.

У найближчі роки ДТЕК Нафтогаз планує виконати переобробку і переінтерпретацію даних раніше проведеної сейсморозвідки та досліджень свердловин, провести сейсмічні 3D-дослідження, а також пробурити 3 пошукові свердловини. Інвестиції компанії в розвідку і розробку цієї ділянки становитимуть понад 1 млрд грн, пише Цензор.НЕТ.

"2020 рік був непростим для газодобувної промисловості не тільки в Україні, а й у всьому світі через пандемію і рекордного падіння цін на газ. Тому підписання УРП наприкінці року - сильний позитивний сигнал для галузі, який суттєво покращить інвестиційний імідж України. Ефективна реалізація угоди щодо Зіньківської площі є частиною стратегії ДТЕК Нафтогаз до 2030 року і, безумовно, це найважливіший крок у питанні нарощування видобутку газу в країні і зміцнення енергонезалежності України"- зазначив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок, 28 грудня затвердив тексти договорів семи угод про розподіл продукції (УРП) для видобутку вуглеводнів в Україні. Державна служба геології та надр України визначена уповноваженим органом для організації і супроводу процесу реалізації УРП.

Як повідомлялося раніше, обсяг інвестицій всіх компаній, які перемогли в межах УРП становитиме від 430 млн дол. до 1 млрд дол.