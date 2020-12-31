РУС
Новости
ДТЭК Нафтогаз подписал СРП по Зиньковской площади

Компании группы ДТЭК Нафтогаз подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади в рамках наиболее масштабного в истории Украины конкурса СРП.

В ближайшие годы ДТЭК Нафтогаз планирует выполнить переобработку и переинтерпретацию данных ранее проведенной сейсморазведки и исследований скважин, провести сейсмические 3D-исследования, а также пробурить 3 поисковые скважины. Инвестиции компании в разведку и разработку данного участка составят более 1 млрд грн, пишет Цензор.НЕТ.

"2020 год был непростым для газодобывающей индустрии не только в Украине, но и во всем мире из-за пандемии и рекордного падения цен на газ. Поэтому подписание СРП в конце года – сильный позитивный сигнал для отрасли, который существенно улучшит инвестиционный имидж Украины. Эффективная реализация соглашения по Зиньковской площади является частью стратегии ДТЭК Нефтегаз до 2030 года и, определенно, это важнейший шаг в вопросе наращивания добычи газа в стране и укрепления энергонезависимости Украины" - отметил генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.

Напомним, что Кабинет Министров Украины на заседании в понедельник 28 декабря утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в Украине. Государственная служба геологии и недр Украины определена уполномоченным органом для организации и сопровождения процесса реализации СРП.

Как сообщалось ранее, объем инвестиций всех победивших компаний в рамках СРП составит от 430 млн долл. до 1 млрд долл.

+8
Ахмэтка буде трактувати ціни а бидло буде платити, ось і вся новина
31.12.2020 18:40 Ответить
+4
А в рошенівському магазині аврал. Не встигають підносити торти, а вони не дешеві. Людей стільки, що хвіст черги стоїть аж за дверима. Ніколи не думав що у нас стільки порохоботів.
31.12.2020 18:50 Ответить
+2
ДТЕК Нафтогаз підписав УРП щодо Зіньківської площі - Цензор.НЕТ 6702пятак, а я думал ты умнее, чем многие считают... н-да...
31.12.2020 19:15 Ответить
Та ты в Саранске открой такой магазин и занеси туда качественный и не дорогой продукт....зомбари сломают двери и затопчут 2 десятка себе подобных, лишь бы только купить себе торт...а занеси туда сало с мясом, так они и на колени упадут.
Был там, знаю! Жрачки нормальной нету нигде...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:55 Ответить
А тем временем начинается импорт электроэнергии из Белоруссии.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:00 Ответить
Ну, народ мало шо понимает в ихних махинациях. Просто растут тарифы для нас и доходы для них...Вот и всё....Но все годы делались поиски газа за счет государства, а качать бабло отдавали частникам...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:25 Ответить
недра Украиы - достояние рыжего.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:00 Ответить
Всі мають стратегію, а наш СТРАТЕГ ще не читав,що це таке.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:11 Ответить
 
 