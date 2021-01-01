УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3933 відвідувача онлайн
Новини
1 119 7

Швеція очолила ОБСЄ: конфлікти і політичні кризи кидають виклик безпеці

Швеція очолила ОБСЄ: конфлікти і політичні кризи кидають виклик безпеці

Від нинішнього дня Швеція очолила ОБСЄ і впродовж року зосередиться на захисті європейського порядку безпеки, вирішенні затяжних конфліктів і зміцненні демократії та гендерної рівності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Швеція має честь обійняти пост голови ОБСЄ в той час, коли нашому регіону необхідно об'єднатися, щоб зосередити увагу на нашій спільній безпеці, ґрунтуючись на принципах та зобов'язаннях, які ми всі взяли на себе", - сказала Анн Лінде, міністр закордонних справ Швеції і новий діючий голова ОБСЄ.

"У той час як конфлікти і політичні кризи продовжують кидати виклик безпеці, міжнародному праву, демократичним принципам і сталому розвитку, ОБСЄ може служити важливою багатосторонньою платформою для вирішення цих проблем і спільної побудови сильніших товариств", - додала вона.

"Наші пріоритети як голови полягатимуть у тому, щоб підкреслити фундаментальні завдання ОБСЄ; захищаючи порядок європейської безпеки, відстоюючи концепцію всеосяжної безпеки ОБСЄ і сприяючи вирішенню конфліктів у нашому регіоні. 14 січня я докладно представлю нашу програму постійній раді ОБСЄ", - зазначила Лінде.

Читайте також: Швеція збереже санкції проти РФ, поки існуватиме їхня причина, - глава МЗС Лінде

Автор: 

ОБСЄ (3524) Швеція (990) Лінде Анн (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перше, що треба зробити в ОБСЄ, це витурити звідти рашку.
показати весь коментар
01.01.2021 12:07 Відповісти
Хорошая новость для Украины. Швеция всегда была на нашей стороне ( не смотря на свой фактически статут нейтральной страны) Тут и история времен союза Швеции и Украины , при Богдане Хмельницком, и союз Швеции и Украины времен Мазепы, и даже общие цвета флага и также исторический опыт соседства с Рашей.
показати весь коментар
01.01.2021 12:10 Відповісти
Поживём увидим, а пока рано петь дифирамбы. Но из опыта скажу, рот они открывают только до и после каденции. В остальное время как воды рот набрали.
показати весь коментар
01.01.2021 12:17 Відповісти
Швеция возглавила ОБСЕ: конфликты и политические кризисы бросают вызов безопасности - Цензор.НЕТ 3477
показати весь коментар
01.01.2021 12:22 Відповісти
Швеція очолила ОБСЄ: конфлікти і політичні кризи кидають виклик безпеці - Цензор.НЕТ 6828
показати весь коментар
01.01.2021 12:25 Відповісти
НАКОНЕЦ ТО ШВЕЦИЯ ВСТУПАЕТ В ИГРУ !!!
показати весь коментар
01.01.2021 21:38 Відповісти
 
 