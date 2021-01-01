Швеція очолила ОБСЄ: конфлікти і політичні кризи кидають виклик безпеці

Від нинішнього дня Швеція очолила ОБСЄ і впродовж року зосередиться на захисті європейського порядку безпеки, вирішенні затяжних конфліктів і зміцненні демократії та гендерної рівності

"Швеція має честь обійняти пост голови ОБСЄ в той час, коли нашому регіону необхідно об'єднатися, щоб зосередити увагу на нашій спільній безпеці, ґрунтуючись на принципах та зобов'язаннях, які ми всі взяли на себе", - сказала Анн Лінде, міністр закордонних справ Швеції і новий діючий голова ОБСЄ.

"У той час як конфлікти і політичні кризи продовжують кидати виклик безпеці, міжнародному праву, демократичним принципам і сталому розвитку, ОБСЄ може служити важливою багатосторонньою платформою для вирішення цих проблем і спільної побудови сильніших товариств", - додала вона.

"Наші пріоритети як голови полягатимуть у тому, щоб підкреслити фундаментальні завдання ОБСЄ; захищаючи порядок європейської безпеки, відстоюючи концепцію всеосяжної безпеки ОБСЄ і сприяючи вирішенню конфліктів у нашому регіоні. 14 січня я докладно представлю нашу програму постійній раді ОБСЄ", - зазначила Лінде.

