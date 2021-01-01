Швеция возглавила ОБСЕ: конфликты и политические кризисы бросают вызов безопасности

С сегодняшнего дня Швеция возглавила ОБСЕ и в течение года сосредоточится на защите европейского порядка безопасности, решении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства

"Швеция имеет честь занять пост председателя ОБСЕ в то время, когда нашему региону необходимо объединиться, чтобы сосредоточить внимание на нашей общей безопасности, основываясь на принципах и обязательствах, которые мы все взяли на себя", - сказала Анн Линде, министр иностранных дел Швеции и новый действующий председатель ОБСЕ.

"В то время как конфликты и политические кризисы продолжают бросать вызов безопасности, международному праву, демократическим принципам и устойчивому развитию, ОБСЕ может служить важной многосторонней платформой для решения этих проблем и совместного построения более сильных обществ", - добавила она.

"Наши приоритеты как председателя будут заключаться в том, чтобы подчеркнуть фундаментальные задачи ОБСЕ; защищая порядок европейской безопасности, отстаивая концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и способствуя разрешению конфликтов в нашем регионе. 14 января я подробно представлю нашу программу постоянному совету ОБСЕ ", - отметила Линде.

