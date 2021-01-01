РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5298 посетителей онлайн
Новости
1 119 7

Швеция возглавила ОБСЕ: конфликты и политические кризисы бросают вызов безопасности

Швеция возглавила ОБСЕ: конфликты и политические кризисы бросают вызов безопасности

С сегодняшнего дня Швеция возглавила ОБСЕ и в течение года сосредоточится на защите европейского порядка безопасности, решении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Швеция имеет честь занять пост председателя ОБСЕ в то время, когда нашему региону необходимо объединиться, чтобы сосредоточить внимание на нашей общей безопасности, основываясь на принципах и обязательствах, которые мы все взяли на себя", - сказала Анн Линде, министр иностранных дел Швеции и новый действующий председатель ОБСЕ.

"В то время как конфликты и политические кризисы продолжают бросать вызов безопасности, международному праву, демократическим принципам и устойчивому развитию, ОБСЕ может служить важной многосторонней платформой для решения этих проблем и совместного построения более сильных обществ", - добавила она. 

"Наши приоритеты как председателя будут заключаться в том, чтобы подчеркнуть фундаментальные задачи ОБСЕ; защищая порядок европейской безопасности, отстаивая концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и способствуя разрешению конфликтов в нашем регионе. 14 января я подробно представлю нашу программу постоянному совету ОБСЕ ", - отметила Линде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Швеции Линде посетила Донбасс и увидела последствия российской агрессии, - МИД. ФОТО

Автор: 

ОБСЕ (4897) Швеция (1032) Линде Анн (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перше, що треба зробити в ОБСЄ, це витурити звідти рашку.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:07 Ответить
Хорошая новость для Украины. Швеция всегда была на нашей стороне ( не смотря на свой фактически статут нейтральной страны) Тут и история времен союза Швеции и Украины , при Богдане Хмельницком, и союз Швеции и Украины времен Мазепы, и даже общие цвета флага и также исторический опыт соседства с Рашей.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:10 Ответить
Поживём увидим, а пока рано петь дифирамбы. Но из опыта скажу, рот они открывают только до и после каденции. В остальное время как воды рот набрали.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:17 Ответить
Швеция возглавила ОБСЕ: конфликты и политические кризисы бросают вызов безопасности - Цензор.НЕТ 3477
показать весь комментарий
01.01.2021 12:22 Ответить
Швеція очолила ОБСЄ: конфлікти і політичні кризи кидають виклик безпеці - Цензор.НЕТ 6828
показать весь комментарий
01.01.2021 12:25 Ответить
НАКОНЕЦ ТО ШВЕЦИЯ ВСТУПАЕТ В ИГРУ !!!
показать весь комментарий
01.01.2021 21:38 Ответить
 
 