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З 1 січня зарплати педагогів збільшилися на 20%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

З 1 січня зарплати педагогів збільшилися на 20%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві освіти заявили, що з 1 січня посадові оклади педагогів збільшилися на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти.

Зазначається, що в державному бюджеті на 2021 рік МОН передбачено видатки в обсязі 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж минулого року.

"В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% і з 1 грудня 2021 року - на 8,4%", - говориться в повідомленні.

З 1 січня зарплати педагогів збільшилися на 20%, - Міносвіти 01

Зазначається, що із загальної суми витрат на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж минулого року. У міністерстві уточнюють, що, зокрема, освітня субвенція (заробітні плати педагогів) становить 99,65 млрд грн (у 2020 році - 80,9 млрд грн), субвенція на забезпечення загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 1,42 млрд грн, субвенція на реалізацію програми "Здібна школа для найкращих результатів" - 1,0 млрд грн (у 2020 році - 0,5 млрд грн).

У МОН повідомляють, що передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Автор: 

Міносвіти (1417) зарплата (2253)


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Топ коментарі
+12
Это точно. Вы про его фразу "я никому ничего не должен"?
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01.01.2021 17:58
+10
Шо, до 4000 долларлов?
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01.01.2021 17:56
+10
До 4800!
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01.01.2021 17:58
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Шо, до 4000 долларлов?
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01.01.2021 17:56 Відповісти
До 4800!
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01.01.2021 17:58 Відповісти
Зараз Вас окоротять : «А ви...ви.....парахабот! Соя! Вальцман! чоколят! »
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01.01.2021 18:08 Відповісти
Ето только для преподавателей русского языка.
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01.01.2021 20:12 Відповісти
це спецоперація Пороха з 2018 р. ))
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01.01.2021 18:20 Відповісти
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01.01.2021 18:23 Відповісти
Не сразу, но Зеленский держит слово.
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01.01.2021 17:57 Відповісти
Это точно. Вы про его фразу "я никому ничего не должен"?
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01.01.2021 17:58 Відповісти
Та тут шото підходить час, щоб ще, як би не почути: «Лохі, а ви, ето, мнє задолжалі...»
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01.01.2021 18:10 Відповісти
Это он олигархам говорил.
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01.01.2021 18:20 Відповісти
це у Львові його олігархи на вулиці перестріли ? ))
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01.01.2021 18:28 Відповісти
С 1 января зарплаты педагогов увеличились на 20%, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5164
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01.01.2021 17:59 Відповісти
То скільки часу треба буде чекати до $4000 ?
Вихідні данні: $100 за 1,6 роки.
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01.01.2021 18:21 Відповісти
т.е. 20 % это -- 200-300 грв. к зарплате !? ... ЗеПозорники !!!
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01.01.2021 17:58 Відповісти
Будет чем платить за подорожавшую на 40% электроэнергию)
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01.01.2021 17:59 Відповісти
А почему. ? 4000:100•20=800.
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01.01.2021 20:44 Відповісти
ха.. да потому что начислять будут по ставке педагогов а она меньше 2000 грв.. все остальное это доплаты за часы и т.д. и они не учитываются(там у каждого по разному)..
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01.01.2021 21:28 Відповісти
повышением тарифов на газ,електричество, а отсюда и на кормовое - фактически есть оббирание не только учителей, но и всего украинского народа которые "зе грабители" замаскировали словом"повышение"
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01.01.2021 18:00 Відповісти
А де глибокомислені коментарі на кшалт "а зачєм учітілям стока дєнєх, ані сірамно нічіво нєдєлают?!"

П.С. Пішов готувати мішок для грошей...
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01.01.2021 18:00 Відповісти
Діджітал беггж.
Ага.

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01.01.2021 18:17 Відповісти
Вчителям так важко в режимі онлайн... Може відібрати трохи в медиків і віддати гроші вчителям?
Я сьогодні всього 5 ковідних хворих обслугував, 3700 забагато за таке мале навантаження. Тим більше- вихідний, навіть в звітність подати не можу. Може краще ці гроші, що йдуть на медицину, віддати вчителям?
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01.01.2021 18:06 Відповісти
По перше- клятву Гіпократа ти тексту не чув ніколи навіть. По друге- хабарі на картку- це ти вже даєш джязу.
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01.01.2021 18:22 Відповісти
скаржтеся степанову.
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01.01.2021 18:29 Відповісти
От негідники ці лікарі. Я сам вчитель і лікуюся виключно урінотерапією. Нічим не хворію, але так важко вести уроки аж дві години на добу онлайн з дому! Неприємно коли учні бачать що у мене зверху пінджак та краватка- а знизу подрані труси.
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01.01.2021 18:32 Відповісти
Что, деньги с умирающих брать и считать себя героем Нравится а читать что о тебе люди думают нет?
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01.01.2021 18:34 Відповісти
Я, сонце, віддаю перевагу людям, котрі мене знають і кажуть що про мене думають у вічі. А те що тобі колись підлі лікарі при лікуванні сифілісу заборонили бухати- мені до лампочки.
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01.01.2021 18:38 Відповісти
Я давно пользуюсь услугами частной клиники... при чем по тарифам там не намного дороже, но уровень подготовки врачей намного выше. С гос. Медициной я завязал очень давно когда начали специалисты переходить в частную клинику или за границу, и остался там непотриб, который думает не вылечу так хоть заработаю или фейсбучные студенты...
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01.01.2021 18:45 Відповісти
Молодчинка. Я радий що українські вчителі можуть собі дозволити лікуватися в приватних клініках.
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01.01.2021 18:46 Відповісти
С чего ты взял что я учитель? У меня мама проработала всю жизнь преподавателем... но и она не всегда бы смогла бы пользоваться услугами твоих коллег. В прошлом году она делала операцию в гос. Клинике. Бесплатную, но в качестве благодарности нужно было заплатить 600 дол. В государственной клинике на оборудовании, которое закупили на деньги из бюджета. И я знаю этого хирурга, в позапрошлом году построил дом, в прошлом купил в салоне Правик. И это обычный врач в гос клинике...
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01.01.2021 18:55 Відповісти
Та розстріляти всіх лікарів. Ми, вчителі- майбутнє країни!
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01.01.2021 18:57 Відповісти
Ты знаешь, из той хрени что ты тут пишешь, ты либо не очень умный или не давно выпустился но тоже не очень умный. Удачи! С Новым годом!
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01.01.2021 18:59 Відповісти
Нє - "добровільний внос"...))
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01.01.2021 18:31 Відповісти
Клятва "ДОМКРАТУ"..))
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01.01.2021 18:29 Відповісти
Після такого "легкого" режиму онлайн доводиться ходити до окулістів...
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01.01.2021 18:16 Відповісти
Нашо їм стіки? Краще Рюкзаковським віддайте або в Автодор. Вони готові в 3 горла жерти.
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01.01.2021 19:48 Відповісти
Тепер зрозуміло чому підняли тарифи?

Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
(1.16 грн за кВт-ч.)
Зеля в долі , навіть не сумнівайтесь !
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01.01.2021 18:12 Відповісти
Шо вы хотите, главного Клоуна в 90-е учителя учили вообще не за зарплату, а за "бартер"..
Вот он такой весь бартерный приЗЕндент и вышел, избранный за кучу лживых слов, и за "голобородьку".
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01.01.2021 18:15 Відповісти
Та щось не видно, що він взагалі вчився.
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01.01.2021 18:23 Відповісти
Учиться не нужно. Модно не учиться, играючи в КВН стать Президентом. Видосики презедента не для учителей, а для его "лехтората".
Да и вообще дураками легче управлять.
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01.01.2021 20:24 Відповісти
Як раз буде чим компенсувати підняття тарифу на опалення, електрику та газ. Мовчу вже про ціни на товари, включаючи хліб. Це не підняття - це індекцація
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01.01.2021 18:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9eTWiJdf7uo

-
-
МЫ ЛОХИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
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01.01.2021 18:24 Відповісти
За ціни на коммуналку та на інше_вистачить на
"губозакатывающую машинку"..))
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01.01.2021 18:27 Відповісти
Надбавки вчителям якраз на фуфайки (ватніки) вистачить - тепло, стильно, скрєпно.
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01.01.2021 18:28 Відповісти
Нардеп рассказал о заоблачных ценах на лечение в "Феофании" для простых украинцев. ФОТО
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
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01.01.2021 18:35 Відповісти
а все потому, что МИНИМАЛЬНАЯ зарплата увеличилась с 5000 уахей до 6000... вот вам и 20%...
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01.01.2021 18:40 Відповісти
Красива у нас динаміка росту мінімалки та виплат та росту малозабеспечиним.Ще до перших піднять оплати ціни,комунальні послуги та енергоносії зростають на 30-40% а хвалене підняття мінімалки на 0.5-0.7% тільки ще буде та і то не всім а тільки певним категоріям та і то поетапно.А оплачувати та все требало ще вчора.Приклад квітанції за газ.
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01.01.2021 18:47 Відповісти
Покращиться якість освіти?
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01.01.2021 19:06 Відповісти
З тих вчителів на карантин толку нуль. Ні за що їм взагалі зарплати платити.
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01.01.2021 19:49 Відповісти
Богата наша страна на гениев! А ещё от пенсов толку никакого, нужно пенсии прекратить выплачивать! Доколе?
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01.01.2021 21:09 Відповісти
на гениев - вряд ли. На клоунов.
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01.01.2021 21:19 Відповісти
Минимальная зарплата 6000 тыс. грн, а ставка педагога с высшей категорией 6461 грн, Учитель после института будет зарабатывать 5260. Спасибо благодетели.
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01.01.2021 20:19 Відповісти
А ты иди работать руками или мозгами а не очком на стуле
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02.01.2021 16:30 Відповісти
Зачем тварей безграмотных прикармливать
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02.01.2021 16:29 Відповісти
 
 