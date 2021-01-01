З 1 січня зарплати педагогів збільшилися на 20%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА
У Міністерстві освіти заявили, що з 1 січня посадові оклади педагогів збільшилися на 20%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти.
Зазначається, що в державному бюджеті на 2021 рік МОН передбачено видатки в обсязі 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж минулого року.
"В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% і з 1 грудня 2021 року - на 8,4%", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що із загальної суми витрат на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж минулого року. У міністерстві уточнюють, що, зокрема, освітня субвенція (заробітні плати педагогів) становить 99,65 млрд грн (у 2020 році - 80,9 млрд грн), субвенція на забезпечення загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 1,42 млрд грн, субвенція на реалізацію програми "Здібна школа для найкращих результатів" - 1,0 млрд грн (у 2020 році - 0,5 млрд грн).
У МОН повідомляють, що передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.
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Вихідні данні: $100 за 1,6 роки.
П.С. Пішов готувати мішок для грошей...
Ага.
Я сьогодні всього 5 ковідних хворих обслугував, 3700 забагато за таке мале навантаження. Тим більше- вихідний, навіть в звітність подати не можу. Може краще ці гроші, що йдуть на медицину, віддати вчителям?
Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
(1.16 грн за кВт-ч.)
Зеля в долі , навіть не сумнівайтесь !
Вот он такой весь бартерный приЗЕндент и вышел, избранный за кучу лживых слов, и за "голобородьку".
Да и вообще дураками легче управлять.
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МЫ ЛОХИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
"губозакатывающую машинку"..))
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html