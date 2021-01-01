З 1 січня зарплати педагогів збільшилися на 20%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві освіти заявили, що з 1 січня посадові оклади педагогів збільшилися на 20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти.

Зазначається, що в державному бюджеті на 2021 рік МОН передбачено видатки в обсязі 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж минулого року.

"В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% і з 1 грудня 2021 року - на 8,4%", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що із загальної суми витрат на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж минулого року. У міністерстві уточнюють, що, зокрема, освітня субвенція (заробітні плати педагогів) становить 99,65 млрд грн (у 2020 році - 80,9 млрд грн), субвенція на забезпечення загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 1,42 млрд грн, субвенція на реалізацію програми "Здібна школа для найкращих результатів" - 1,0 млрд грн (у 2020 році - 0,5 млрд грн).

У МОН повідомляють, що передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.